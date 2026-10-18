দুর্গাপুজো ২০২৬ এ সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ১৮ অক্টোবর ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৮ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
সিংহ
আজ আপনি বন্ধুদের সাথে আনন্দ করার এবং পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ করার সুযোগ পাবেন। প্রিয়জনদের সাথে কাটানো আনন্দময় মুহূর্তগুলো আপনার মানসিক চাপ কমাতে পারে। তবে, আনন্দের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ অবহেলা করবেন না। আয় বাড়ানোর প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে ইতিবাচক ফল দিতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের সমর্থন ও আশীর্বাদ আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনি সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো সুসংবাদও পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কারও সাথে মতবিরোধ হলে, তর্ক না বাড়িয়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।
কন্যা
আজ আপনার নতুন ধারণা এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন পরিকল্পনা তৈরি করার বা পুরোনো কোনো কাজকে নতুনভাবে ভাবার সুযোগ পাবেন। একজন অভিজ্ঞ সহকর্মীর পরামর্শ সাফল্যের পথ প্রশস্ত করতে পারে। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করবে। দীর্ঘদিন আটকে থাকা তহবিল পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি কাজেরও অগ্রগতি হতে পারে, যা স্বস্তি বয়ে আনবে।
তুলা
আজ গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং কোনো তাড়াহুড়ো করবেন না। একটি প্রকল্প যা আপনাকে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় ফেলছিল, এখন তাতে অগ্রগতির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক পদক্ষেপ নিন এবং আপাতত অন্যদের টাকা ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকাই ভালো। যারা রাজনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে জড়িত, তারা আরও বেশি স্বীকৃতি পেতে পারেন। নতুন পরিচিতি ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনার প্রেম জীবনে অতীতের কোনো ঘটনা পুনরায় সামনে আসতে পারে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য নতুন সুযোগ খুঁজে পাবে, যা তাদের উৎসাহ বাড়িয়ে তুলবে।
বৃশ্চিক
জীবনের ব্যস্ততার মাঝেও আজ আপনি শান্তি ও স্বস্তি উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। অতীতের দুশ্চিন্তা ধীরে ধীরে কমে যাবে এবং আপনার মন হালকা বোধ করবে। ভবিষ্যতে পরিবারের কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যের পরামর্শ খুব সহায়ক হতে পারে। ভ্রমণের সময় আপনার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে, সহকর্মীদের সাহায্য আপনাকে একটি সমাধান খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া আজ আপনাকে আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More