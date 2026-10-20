সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২০ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ২০ অক্টোবর ২০২৬ নবমী কেমন কাটবে, ভাগ্যফলে তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২০ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ ২০২৬ দুর্গাপুজোর নবমীর সকালে এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
সিংহ
আজ আপনার ব্যক্তিত্ব এবং কর্মনিষ্ঠা আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারে! সমাজে বা কর্মক্ষেত্রে, আপনার সুনাম বৃদ্ধি এবং সম্মান অর্জনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। লোকেরা আপনার কথাকে গুরুত্ব সহকারে নেবে এবং এমনকি আপনার কাজের প্রশংসাও করতে পারে। তবে, একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি বা বড় লেনদেন শেষ মুহূর্তে বাধার সম্মুখীন হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, আতঙ্কিত না হয়ে এবং সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করে ধৈর্য ধরুন। একটি পুরোনো, অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করলে আপনার বোঝা হালকা হবে এবং আপনাকে নতুন করে শুরু করার সুযোগ দেবে। সামাজিক অনুষ্ঠানেও আপনার উপস্থিতি লক্ষণীয় হবে। তবে, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আপনার উৎসাহকে তাড়াহুড়োর দিকে চালিত হতে দেবেন না। সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার পরেই পদক্ষেপ নিন, কারণ আজ কেবল আপনার সুনামই নয়, আপনার বোধশক্তিও পরীক্ষিত হতে পারে।
কন্যা
আজ মনে হতে পারে যেন ভাগ্য আপনার সহায় হয়েছে! আপনার প্রচেষ্টা সঠিক পথে এগোতে পারে এবং আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনাকে মানসিক শক্তি জোগাবে। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু আপনার বোঝাপড়া এবং সঠিক নির্দেশনা পরিস্থিতি উন্নত করার পথ দেখাবে। সরকারি প্রকল্প বা সুবিধা থেকে উপকৃত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি ভবিষ্যতের জন্য কোনো সঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগ করার কথা ভেবে থাকেন, তবে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে পারেন। তবে, প্রতিবেশী বা আশেপাশের মানুষদের সাথে বিবাদে জড়ানো সময় ও শক্তির অপচয় হতে পারে। আজ, নিজের কঠোর পরিশ্রমের উপর বিশ্বাস রাখুন, পারিবারিক সমর্থন গ্রহণ করুন এবং অপ্রয়োজনীয় জটিলতা এড়িয়ে এগিয়ে যান।
তুলা
আজ দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান করার উপযুক্ত সময় হতে পারে! একটি পুরনো লেনদেন, যার জন্য আপনি অপেক্ষা করছিলেন, তার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি আপনার আর্থিক অবস্থা এবং মন, উভয় ক্ষেত্রেই শান্তি বয়ে আনতে পারে। আয় বৃদ্ধির লক্ষণ আপনার উৎসাহও বাড়িয়ে দেবে এবং আপনি একটি পারিবারিক ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। প্রেম এবং দাম্পত্য জীবনও আনন্দে পূর্ণ থাকবে। আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি ছোট চমক আপনাদের সম্পর্কে নতুনত্ব আনতে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু নিরন্তর প্রচেষ্টা তাদের সাফল্যের কাছাকাছি নিয়ে যাবে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে, পেটের সমস্যা উপেক্ষা করবেন না। পুরনো কাজগুলো শেষ করার পাশাপাশি, আপনার স্বাস্থ্য এবং সম্পর্কের প্রতিও সময় দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
বৃশ্চিক
আজ আপনার অর্থ এবং স্বপ্ন, উভয়ের জন্যই কিছুটা সংযম প্রয়োজন হবে! বাড়িকে সুন্দর করতে, নতুন সুযোগ-সুবিধা যোগ করতে বা শখ পূরণে অর্থ ব্যয় করার জন্য আপনি প্রলুব্ধ হতে পারেন। আপনি বাড়ি সংস্কার বা সাজসজ্জা সংক্রান্ত কিছু কাজও শুরু করতে পারেন। এই ইচ্ছাগুলো পূরণ করায় কোনো ক্ষতি নেই, তবে আগে থেকেই আপনার খরচের পরিকল্পনা করে নেওয়া ভালো। আপনি আপনার মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন, তাই তার আরাম ও প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দিন। অন্যদিকে, কর্মক্ষেত্র থেকে আসা কিছু ভালো খবর আপনার মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। আপনার কাজের প্রশংসা হতে পারে এবং পদোন্নতির আশা আরও দৃঢ় হতে পারে। আজ আপনার আসল বিজয় হবে পারিবারিক দায়িত্ব, আর্থিক ভারসাম্য এবং কর্মজীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য খুঁজে বের করা।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More