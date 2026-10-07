কারও কাছে দুর্গাপুজো, কারও নবরাত্রি! দুই উদযাপনের মূল মিল ও পার্থক্য কোথায়

কারও কাছে দুর্গাপুজো, কারও নবরাত্রি! দুই উদযাপনের মূল মিল ও পার্থক্য কোথায়
কদিকে পূর্ব ভারতে বিশেষ করে বাংলায় মহাসমারোহে পালিত হয় 'দুর্গোৎসব' বা 'দুর্গাপুজো' (Durga Puja), অন্যদিকে উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতে উদযাপিত হয় নয় রাতব্যাপী 'নবরাত্রি' (Navratri)।
আশ্বিন মাসের শারদীয় মরশুমে সমগ্র ভারত জুড়ে দেবীশক্তির আরাধনায় মেতে ওঠেন কোটি কোটি মানুষ। একদিকে পূর্ব ভারতে বিশেষ করে বাংলায় মহাসমারোহে পালিত হয় 'দুর্গোৎসব' বা 'দুর্গাপুজো' (Durga Puja), অন্যদিকে উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতে উদযাপিত হয় নয় রাতব্যাপী 'নবরাত্রি' (Navratri)। আপাতদৃষ্টিতে দুটি উৎসবই আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গার আরাধনাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হলেও, ভৌগোলিক অবস্থান, আচার-অনুষ্ঠান, খাদ্যাভ্যাস এবং উদযাপন শৈলীর নিরিখে এদের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু স্বতন্ত্র ফারাক।
২০২৬ সালের শারদীয় উৎসবের প্রাক্কালে দুর্গাপুজো ও নবরাত্রির ভেতরের সুগভীর মেলবন্ধন এবং মূল বৈচিত্র্যগুলি ঠিক কী কী— জেনে নিন।
১. দুর্গাপুজো ও নবরাত্রির মূল মিল (What do they have in common?)
পৃথক অঞ্চল ও ভিন্ন রীতি থাকা সত্ত্বেও দুটি উৎসবের মূল ভাবধারা ও আত্মিক চেতনা এক:
- আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গার আরাধনা: দুটি উৎসবের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হলেন পরমেশ্বরী দেবী দুর্গা। অসুরের বিরুদ্ধে ধর্ম ও সত্য প্রতিষ্ঠার বিজয়গাথাকে উদযাপন করাই এই দুই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য।
- শুভ শক্তির জয় উদযাপন: দুর্গাপুজোর শেষ দিন অর্থাৎ 'বিজয়া দশমী' এবং নবরাত্রির শেষ দিন 'দসেরা'—উভয় দিনেই অন্যায় ও অসত্যের ওপর সত্যের জয়ের প্রতীক হিসেবে উৎসব পালিত হয়।
- একই সময়কাল ও দেবীপক্ষম সূচনা: আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে শুরু হয়ে দশমী তিথি পর্যন্ত নয়টি ভিন্ন রূপ ও আবহে উভয় উৎসবের ধর্মীয় পর্ব পরিচালিত হয়।
২. দুর্গাপুজো ও নবরাত্রির মূল পার্থক্যসমূহ (How are the two celebrations different?)
দুই উদযাপনের মধ্যে আচার, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রায় একাধিক ভিন্নতা দেখা যায়:
ক) দেবী ভাবধারা ও আরাধনার রূপ:
- দুর্গাপুজো: বাঙালি সংস্কৃতিতে দেবী দুর্গাকে 'ঘরের মেয়ে উমা' হিসেবে কল্পনা করা হয়, যিনি এক বছরের জন্য সন্তান (লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গনেশ)-কে সাথে নিয়ে বাপের বাড়িতে আগমন করেন। এখানে স্নেহ, মমতা ও পারিবারিক আবেগের প্রাবল্য বেশি।
- নবরাত্রি: নবরাত্রিতে দেবী দুর্গার নয়টি শক্তিরূপ অর্থাৎ 'নবদুর্গা' (শৈলপুত্রী থেকে সিদ্ধিদাত্রী)-র পুজো করা হয়। এখানে মূল গুরুত্ব দেওয়া হয় দেবীর ভক্তিমূলক ও অলৌকিক শক্তির ওপর।
খ) উদযাপন পর্ব ও সময়কাল:
- দুর্গাপুজো: দুর্গাপুজোর মূল আচার অনুষ্ঠিত হয় মহালয়ার পর ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত—এই পাঁচ দিন। মণ্ডপে মণ্ডপে দেবীর সপরিবারে সুদৃশ্য প্রতিমা স্থাপন করে পুজো হয়।
- নবরাত্রি: নবরাত্রির পুজো টানা নয় দিন ও নয় রাত ধরে চলে। গুজরাট ও রাজস্থানে মাটির ঘটের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে 'গরবা' ও 'ডান্ডিয়া রাসে'র মাধ্যমে দেবীকে আরাধনা করা হয়।
গ) খাদ্যাভ্যাস ও নিরামিষাশী নিয়ম:
- দুর্গাপুজো: বাঙালি দুর্গাপুজোয় কোনো কঠোর খাদ্যাভ্যাসের বিধিনিষেধ থাকে না। দেবীর মহাভোগে খিচুড়ি-লুচির পাশাপাশি ভক্তরা আমিষ ও নিরামিষ, নানা সুস্বাদু খাবারের আনন্দে মেতে ওঠেন।
- নবরাত্রি: নবরাত্রিতে ভক্তরা নয় দিন ধরে কঠোর উপবাস পালন করেন। এই সময় পেঁয়াজ-রসুন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে এবং কেবল 'ফলাহার' বা সাবুদানা, সেন্ধা লবণ ইত্যাদি সাত্ত্বিক খাবার গ্রহণ করা হয়।
ঘ) সাংস্কৃতিক উপস্থাপন (Garba vs Pandal Hopping):
- দুর্গাপুজো: দুর্গাপুজো মানেই সৃজনশীল থিম মণ্ডপ, আলোকসজ্জা, কাঁসর-ঢাকের বাদ্য এবং প্যান্ডেল হপিং।
- নবরাত্রি: নবরাত্রির মূল আকর্ষন হলো নয় রাত ধরে চলা লোকনৃত্য—গরবা ও ডান্ডিয়া নৃত্য, যেখানে সবাই ঐতিহ্যবাহী রঙিন পোশাকে একসঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন।
দুর্গাপুজো এবং নবরাত্রি—উভয় উৎসবই ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এক অনন্য নিদর্শন। প্রকাশের মাধ্যম আলাদা হলেও, দুটি উৎসবই মানুষের মনে আনন্দ, সম্প্রীতি, সামাজিক প্রীতি এবং শুভ শক্তির বার্তা ছড়িয়ে দেয়।