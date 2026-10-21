Durga Puja 2027 date: ২০২৭ সালে দুর্গাপুজো শুরু কবে! মহালয়া কোন দিন, রইল তারিখের লিস্ট

Durga Puja 2027 date: ২০২৭ সালে দুর্গাপুজো শুরু কবে! মহালয়া কোন দিন, রইল তারিখের লিস্ট
দশমী মানেই বিষাদের সুর! সিঁদুর খেলার আসরের আগে, দেবীকে বরণ করে কানে কানে বলে দেওয়ার পালা, ‘আবার এসো মা!’
নবমীর রাত থেকেই ঢাকের বোল জানান দিয়ে দেয় এবার উমার ঘরে ফেরার পালা শুরু হচ্ছে। দশমীর সকাল হতেই দিকে দিকে ঢাকের তাল ইঙ্গিত দেয়, আবারও এক বছরের অপেক্ষা! আর দেবীর বিসর্জনের সময় দিকে দিকে ধ্বনিত হতে থাকে, সেই চেনা বুলি, ‘আসছে বছর.. আবার হবে।’ দশমী মানেই বিষাদের সুর! সিঁদুর খেলার আসরের আগে, দেবীকে বরণ করে কানে কানে বলে দেওয়ার পালা, ‘আবার এসো মা!’ এভাবেই চিরাচরিত পদ্ধতিতে বাঙালি পালন করে আসছে দুর্গোৎসব, আর প্রতি বছর নতুন অপেক্ষা যেন থাকে আরও একবার উৎসবকে নতুনত্বে ভরিয়ে উদযাপন করার, আরও একবার দেবীর পুজো ঘিরে উৎসাহে ভরে ওঠার! এবার অপেক্ষা শুরু ২০২৭ দুর্গাপুজোর। দেখে নেওয়া যাক, আসন্ন বছরে কবে পড়ছে দুর্গাপুজোর তারিখ।
দৃক পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, আগামী বছর ২০২৭ সালে মহালয়া পড়ছে ৩০ সেপ্টেম্বর। সেই বারের মহালয়ার তিথি শুরু হবে, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৭ সালের সকাল ১০ টা ৫৪ মিনিটে। আর তিথি শেষ হবে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৭ সালে সকাল ৮ টা ০৫ মিনিটে। এদিকে, আসন্ন বছরে দুর্গাপুজোর মহাষষ্ঠী তিথি পড়ছে ৫ অক্টোবর। দিনটি মঙ্গলবার। মহাসপ্তমী তিথি পড়ছে ৬ অক্টোবর, দিনটি বুধবার। এরপর মহাষ্টমী তিথি ৭ অক্টোবর রয়েছে। সেই দিনটি বৃহস্পতিবার। মহানবমী তিথি ৮ অক্টোবর রয়েছে, দিনটি শুক্রবার। দশমী ও সিঁদুরখেলা ১০ অক্টোবর, রবিবার পড়েছে।
আজ দশমীর দিন সিঁদুরখেলা, ঘরের মেয়ে উমাকে বরণ করার পর থেকেই বাংলার আকাশ বাতাসে ভাসবে বিষাদের সুর। ফের একবছরের অপেক্ষার পালা। তারপর ফের একবার আসবেন দেবী দুর্গা। আর সেই আসার অপেক্ষার দিকে তাকিয়ে আগামী বছর ২০২৭ সালে দুর্গাপুজোর তারিখের দিকে তাকিয়ে সকলে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More