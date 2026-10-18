দুর্গাপুজো ২০২৬এ আজ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা! ১৮ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ মহাসপ্তমীর আরও একটি দিন কেমন কাটবে দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১৮ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজও রয়েছে সপ্তমীর তিথি। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে, তাই নিজের যত্ন নেওয়ার জন্য সময় বের করে নিন। আপনার ভাইবোনদের সঙ্গ আপনাকে নতুন শক্তি জোগাবে এবং তাদের সমর্থনে অনেক অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা কমতে শুরু করবে। আপনি পরিবারের কোনো সদস্যকে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করার সুযোগ পাবেন, যা আপনাদের সম্পর্ককে আরও মধুর করে তুলবে। অবিবাহিতদের জন্য, কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ নতুন আশার সঞ্চার করতে পারে। ভ্রমণের সময় জানা একটি ছোট তথ্য ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা বয়ে আনতে পারে। এছাড়াও, আজ আপনি অভাবীদের সাহায্য করা এবং দাতব্য কাজ করতে আনন্দ পাবেন।
বৃষ
আজ আপনার কথা সম্পর্ক গড়তে বা ভাঙতে পারে, তাই কথা বলার আগে একটু থেমে ভাবা জরুরি। ছোটখাটো বিষয়কে তর্কে পরিণত করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখাও জরুরি, কারণ বাজেটের অবনতি ভবিষ্যতে সমস্যার কারণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মীর কথায় আপনি অপমানিত বোধ করতে পারেন, কিন্তু ধৈর্য ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে আপনি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা কিছু উৎসাহব্যঞ্জক খবর পেতে পারেন।
মিথুন
আজ পুরোনো বন্ধুদের সাথে দেখা হলে আপনার দিনটি বিশেষ হয়ে উঠতে পারে। একটি পুরোনো স্মৃতি সতেজ হবে এবং আপনার মুখে হাসি ফুটে উঠবে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের পড়াশোনায় কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু নিরন্তর প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফল দিতে পারে। আপনি একজন বন্ধুকে সাহায্য করার সুযোগ পাবেন, যা আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। আপনার বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার স্বপ্ন পূরণের আরও কাছাকাছি চলে আসতে পারে। তবে, আপনার পরিবারের কাছে প্রস্তাবটি সাবধানে উপস্থাপন করুন। নতুন কোনো অংশীদারিত্ব শুরু করার আগে কিছুদিন অপেক্ষা করাই ভালো হবে।
কর্কট
আজ আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করাটাই হতে পারে আপনার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। তাড়াহুড়ো করে বা রাগের মাথায় নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত বিপদের কারণ হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর পরামর্শ মেনে চলুন, কারণ তা উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে কোনো শুভ বা মঙ্গলময় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন, যা বাড়িতে একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য আপনার প্রচেষ্টার উপর আস্থা বজায় রাখুন। মনে রাখবেন, আপনার লক্ষ্য অর্জনে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More