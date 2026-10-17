২০২৬ মহাসপ্তমী মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের কেমন কাটবে! ১৭ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্য়ে আজ লাকি কারা, দেখে নিন।
দুর্গাপুজো ২০২৬র ঢাকে পড়ে গিয়েছে কাঠি! আর আজ শনিবার পড়েছে মহাসপ্তমী। এই দিনটি ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ কেমন কাটবে, মেষ, বৃষ মিথুন, কর্কটের তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনার মনের অনুভূতিগুলো আরও গভীরভাবে অনুভূত হবে। হঠাৎ কোনো প্রিয়জনের কথা মনে পড়লে আপনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন, তাই সবার সাথে ব্যক্তিগত বিষয় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। আর্থিক বিষয়ে নতুন সুযোগের ইঙ্গিত রয়েছে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা কিছু সুখবর পেতে পারেন। অতিথিদের আগমন আপনার বাড়ির আনন্দ বাড়িয়ে দেবে এবং শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য নতুন সুযোগ পেতে পারেন।
বৃষ
আজ আপনার ছোট সঞ্চয় আপনার বড় স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন, কারণ ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা আসতে পারে। বাড়িতে একজন বিশেষ অতিথির আগমন একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ আপনার আটকে থাকা কাজকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক চুক্তিতে সফল হতে পারেন।
মিথুন
আজ, আপনার বোধশক্তি ও সতর্কতা আপনাকে কর্মক্ষেত্রে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখতে পারে। ঊর্ধ্বতনদের পরামর্শ গুরুত্ব সহকারে নিন, কারণ এটি আপনার কর্মজীবনে উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে পারে। কর্মব্যস্ততার মাঝে কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়াটা আনন্দদায়ক হবে। আপনার সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে আপনি কিছুটা উদ্বিগ্ন হতে পারেন, কিন্তু ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সহজ হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন পথ খুলে যেতে পারে।
কর্কট
আজ কিছু সুখবর আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে, বিশেষ করে আপনার সন্তানদের সম্পর্কিত খবর। আপনার কঠোর পরিশ্রম এখন ফল দিতে পারে এবং দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সরকারি কাজে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং লোকেরা আপনার কাজের প্রশংসা করবে। তবে, হাঁটাচলা ও গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More