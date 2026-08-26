Chandra Grahan 2026 Rashifal: সাবধান! ২০২৬ আগস্টের চন্দ্রগ্রহণ কুম্ভ সহ একাধিক রাশিকে চিন্তায় ফেলতে পারে! বলছে জ্যোতিষমত

Chandra Grahan 2026 Rashifal: সাবধান! ২০২৬ আগস্টের চন্দ্রগ্রহণ কুম্ভ সহ একাধিক রাশিকে চিন্তায় ফেলতে পারে! বলছে জ্যোতিষমত
চন্দ্রগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনা যা দেশ এবং বিশ্বের পাশাপাশি মানব জীবনেও প্রভাব ফেলে। পণ্ডিতজির কাছ থেকে জানুন যে ২৮ আগস্ট চন্দ্রগ্রহণের ফলে কোন রাশিচক্র বেশি প্রভাবিত হবে।
বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ ২৮ আগস্ট হবে। চন্দ্রগ্রহণ ভারতে দৃশ্যমান হবে না তবে এর প্রভাব দেশ এবং বিশ্বের পাশাপাশি মানব জীবনেও পড়বে। জ্যোতিষবিদ বলছেন, চন্দ্রগ্রহণের প্রভাব ১৫ দিন থেকে এক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই গ্রহণের ফলে একাধিক রাশির ভাগ্যে কঠিন পরিস্থিতি আসতে পারে। জ্যোতিষমত রইল।
কর্কট: কর্কট রাশির অধিপতি হলেন চাঁদ। এই গ্রহণটি চাঁদের। অতএব, চন্দ্রগ্রহণ এই রাশির উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে। এই সময়ে, অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে আপনাকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। পরিবার সম্পর্কিত বিষয়গুলি সাবধানে সমাধান করুন। সম্মান এবং সম্মানে আঘাত লাগতে পারে। উচ্চতর কর্মকর্তাদের সাথে বিরোধ এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় এটি আপনার ক্যারিয়ারকে প্রভাবিত করতে পারে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে মতবিরোধ বা ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতে পারেন। আপনাকে চাকরিতে সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে। ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন, ক্ষতির লক্ষণ রয়েছে। এই সময়ে কোনও ধরণের ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন এবং আপাতত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি স্থগিত রাখুন।
সিংহ রাশি: সিংহ রাশির অধিপতি হলেন সূর্য। গ্রহণের সময় সূর্যও প্রভাবিত হবে, তাই সূর্যগ্রহণের উপর সূর্যের উপর বেশি প্রভাব পড়বে। এই সময়ে, সিংহ রাশির কোনও নতুন কাজ শুরু করা এড়ানো উচিত। কাজটি করতে আপনাকে বাধার মুখোমুখি হতে হতে পারে। ব্যবসায় সমস্যা হতে পারে। সন্তানের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগ আপনাকে তাড়া করতে পারে। আপনার স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের উত্থান-পতন হতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতিতে নেতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। অতিরিক্ত ব্যয় হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হতে পারে। এই সময়ে আপনার মনকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। ধৈর্য এবং সংযমের সাথে কাজ করুন।
কুম্ভ রাশি: বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ কুম্ভ রাশিতে ঘটছে। কুম্ভ রাশির অধিপতি শনি এবং এই রাশির রাশিতেও শনির সাড়েসাতীর প্রভাব রয়েছে। শনির সাড়েসাতির সময় একজন ব্যক্তিকে আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। যখন সাড়েসাতির রাশিতে গ্রহণ হয়, তখন এই অশুভ প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে, আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে। নাক, কান এবং গলা সম্পর্কিত সমস্যা দেখা যেতে পারে। অর্থের অবস্থার অবনতি হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের কারণে মন বিরক্ত হবে। আপনি আত্মবিশ্বাস হ্রাস অনুভব করবেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে বিরোধ হতে পারে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি অস্থির হবে। আপনার স্ত্রী এবং স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। শিক্ষার্থীদের জন্য সময় অনুকূল নয়। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পেতে আপনাকে লড়াই করতে হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More