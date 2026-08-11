শুরু হবে অমাবস্যা! কর্কটে গুরুর অতিচারি প্রবেশে বহু রাশিতে ঘুরবে ভাগ্যের চাকা
বৃহস্পতির উত্থান অনেক রাশিচক্রের জন্য পুরানো সমস্যার সমাধান করবে, এটি ছাড়াও অনেক রাশিচক্রের জন্য বাসস্থান এবং চাকরি পরিবর্তন করার সুযোগ রয়েছে।
বৃহস্পতি ১৫ জুলাই, ২০২৬ বুধবার, সন্ধ্যা ০৭.৫৯ মিনিট থেকে ট্রানজিট করবে এবং অস্ত যাচ্ছে। আগামিকাল, 12 আগস্ট, ২০২৬, অর্থাৎ বুধবার ভোর ০৫.০৩ টায় মোট ২৮ দিন পরে কর্কটের ঘরে যাবে। এই আগস্ট মাসের অমাবস্যাকে হরিয়ালি অমাবস্যা বলা হয়। হরিয়ালী অমাবস্যার দিন গুরু বৃহস্পতি হবেন উদিত।
১২ আগস্ট বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে উঠবে। এখানে বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে থাকা উপকারী, পাশাপাশি কর্কট রাশিতে তার উত্থানও আপনার উপকার করবে। কথিত আছে যে, গুরু যখন উদিত হন, তখন তাঁর শুভ কর্ম বৃদ্ধি পায়। রাশিচক্রগুলিতে একটি নতুন শক্তি পাওয়া যায়, যা সন্তানদের জন্য সম্পদ, অর্থ, অগ্রগতি এবং সুবিধা নিয়ে আসে।
জেনে নেওয়া যাক কর্কট রাশিতে বৃহস্পতির উত্থান হলে আপনার রাশিচক্রের উপর কী প্রভাব পড়বে:
মেষ রাশিতে যাঁরা রোজগার করছেন, তাঁদের জন্য ভালো সময়।বাসস্থান বা কর্মস্থল অথবা কাজের প্রকৃতির পরিবর্তন হতে পারে। স্বাস্থ্যখাতে অহেতুক খরচ হতে পারে।
বৃষ রাশির জন্য সময়ে বদল আসতে পারে। পরিবারে ভাইবোনদের সাথে সম্পর্কিত মঙ্গলিক কাজ হতে পারে। পুরনো কিছু সমস্যার সমাধান হবে।
মিথুন রাশির লোকেরা আর্থিক সুবিধাও পাবেন। বাড়িতে শুভ কাজ হবে। সম্পদ সঞ্চয়ের মাধ্যমে কিছু পুরানো সমস্যার সমাধান হবে।
কন্যা রাশির জন্য উপকারী পরিবর্তন করা হচ্ছে। নতুন সম্পর্ক / অংশীদারিত্বে সাফল্য। মঙ্গলিক কাজ, বিয়ে, সন্তানের যোগ রয়েছে।
বৃশ্চিক রাশির জন্য কর্মক্ষেত্রে উপকারী পরিবর্তন। শিল্প, শিক্ষা, খেলাধুলা, মিডিয়ার সঙ্গে জড়িতদের জন্য ভালো সাফল্য।
মীন রাশির সন্তানদের জন্য শুভ। স্থগিত কাজ করা হবে। কর্মক্ষেত্রে উপকারী পরিবর্তন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য।
মকর রাশির জন্য শুভ কাজ হতে পারে। সংসারে মঙ্গলিক কাজ হতে পারে। অর্থনৈতিক সুবিধা আসতে পারে।
কাকে সাবধান হতে হবে বা জীবনে পড়তে পারে মিশ্র প্রভাব -
কর্কটের জন্য মিশ্র প্রভাব পড়তে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাড়তি প্রচেষ্টা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও মেরামতের খরচ।
সিংহ রাশির জন্য, নিজের বা পরিবারের সদস্যের বাসস্থান বা কাজের জায়গা পরিবর্তন করুন। নির্মাণ ও সংগ্রহে ব্যয়।
তুলা রাশির জন্য বাসস্থান বা কাজের জায়গা পরিবর্তন। নির্মাণ, ক্রয় ও মেরামতের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়।
ধনু রাশি: সাফল্য। অতিরিক্ত খরচ। গুরুত্বপূর্ণ কাজে শেষ মুহূর্তের বাধা। বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। স্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়।
কুম্ভ রাশি: বহু সংগ্রামের পর সাফল্য। বিরোধ বা আদালতের কোনও কাজে যেতে হতে পারে ভ্রমণ। দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধান।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More