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    Vasti Shastra: বাস্তুদোষ নিয়ে চিন্তা? এই সহজ উপায়ে ঘর থেকে দূর করুন নেতিবাচক এনার্জি, বলছে বাস্তুশাস্ত্র

    বাস্তু অনুসারে, বাড়িতে লুকিয়ে থাকা বাস্তুদোষ কাটাতে কী কী করণীয়, তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 10, 2026, 17:00:57 IST
    By Sritama Mitra
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    বাস্তুর মতে, অনেক ধরণের জিনিস আপনার জন্য অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসে। যদি বাড়িতে কোনও বাস্তু ত্রুটি থাকে তবে আপনি অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। এগুলি সরাসরি বাস্তু এবং নেতিবাচক শক্তির সাথে সম্পর্কিত। বাস্তু ত্রুটি এবং কীভাবে এই বাস্তু ত্রুটিগুলি দূর করবেন সে সম্পর্কে বাস্তুশাস্ত্রমত রয়েছে।

    vastu tips home
    vastu tips home

    বাড়ির প্রধান দরজাটি দেখতে কেমন হওয়া উচিত?

    ঘরে প্রবেশের জন্য ঘরের প্রধান দরজাটি দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হওয়া উচিত এবং সিঁড়িগুলি পূর্ব দিকে থাকলে তা না বাস্তুমতে সঠিক নয়, বলে মনে করা হয়। বলা হয় যে এটি আপনার বাড়িতে ইতিবাচকতার অভাব সৃষ্টি করে।

    উত্তর-পূর্ব কোণ এবং ব্রহ্মস্থানে শৌচাগার থাকা কি ঠিক আছে?

    উত্তর-পূর্ব কোণ এবং ব্রহ্মস্থানে শৌচাগারের উপস্থিতি একটি বড় বাস্তু ত্রুটি। এই ত্রুটিগুলি স্বাস্থ্য এবং অর্থ সম্পর্কিত সমস্যার একটি প্রধান কারণ। বাস্তু অনুসারে এই জায়গায় জিনিসগুলি হওয়া উচিত নয়। ব্রহ্মস্থান ঘরে খালি রেখে দিতে হবে। এ দিক থেকে বাড়িতে কোনো নির্মাণ কাজ করা উচিত নয়।

    বাথরুমে বাস্তু ত্রুটিগুলি ঠিক করতে কী করবেন?

    বাথরুমে বা শৌচালয় একটি হিমালয়ান লবণের বাতি রাখুন। একটি কাচের কাপে লবণ, ফিটকিরি, কর্পূর এবং পাঁচটি লবঙ্গ রাখুন। প্রতি সপ্তাহে এগুলো পরিবর্তন করুন। বিশ্বাস করা হয়, এটি থাকলে, বাড়িতে কোনও বাস্তু ত্রুটি নেই এবং বাস্তু অনুসারে জিনিসগুলি ঠিক থাকে। রাতে বাথরুমে কোথাও জল রেখে , তা সকালে ফ্লাশ করুন। টয়লেটে বায়ুচলাচলের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখুন। ভিতরে তাজা বাতাস থাকা এবং বাতাসকে ভিতরে যেতে দেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। এতে নেতিবাচকতা কম থাকে।

    ঘরটি কোন দিকে হওয়া উচিত?

    পূর্ব দিকে যদি কোনও জায়গা না থাকে, তাহলে এমন ঘর ধন-সম্পদ, পুত্র, খ্যাতি ও দীর্ঘায়ু এবং শোক ও আসক্তির নেশা দাতা, বলে বিশ্বাস করা হয়। দক্ষিণ দিকে যদি জায়গা না থাকে, তাহলে এমন ঘর সম্পদের নেশা, পরিবারকে ধ্বংস করে দেয় এবং সব ধরনের রোগ ও ভয় সৃষ্টি করে। পশ্চিম দিকে যদি জায়গা না থাকে, তাহলে এমন একটি বাড়ি বন্ধু-বান্ধব, ভাই-পুত্রদের ধ্বংস করতে সক্ষম, অনেক শত্রুতা ও সব ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে বলে বাস্তুমতে বিশ্বাস করা হয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। বি.দ্র- আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Vasti Shastra: বাস্তুদোষ নিয়ে চিন্তা? এই সহজ উপায়ে ঘর থেকে দূর করুন নেতিবাচক এনার্জি, বলছে বাস্তুশাস্ত্র

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