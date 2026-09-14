গণপতির আট অবতার কী কী? জানুন বিঘ্নহর্তার ৮ অলৌকিক রূপ ও অসুর সংহারের কাহিনি
'গণেশ পুরাণ' এবং 'মুদ্গল পুরাণ' (Mudgala Purana)-এ ভগবান গণপতির আটটি প্রধান প্রসংখ্যাত অবতারের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এই আটটি অবতার মানব মনের আটটি প্রধান মানসিক রিপু বা অসুরকে বধ করে মহাবিশ্বে ধর্ম, প্রজ্ঞা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
সনাতন বৈদিক ধর্মে সিদ্ধিদাতা শ্রী গণেশ হলেন পরমব্রহ্ম ও বিঘ্নবিনাশের প্রতীক। আমরা সাধারণত গণপতিকে গজমুণ্ডধারী শুভ ও সমৃদ্ধির দেবতা হিসেবে পুজো করলেও, পৌরাণিক মতে মহাবিশ্বে যখনই আসুরিক পাপ, অহংকার ও অধর্মের প্রভাব চরম রূপ ধারণ করেছে, তখনই বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হয়েছেন ভগবান গণেশের নানা অলৌকিক রূপ।
'গণেশ পুরাণ' এবং 'মুদ্গল পুরাণ' (Mudgala Purana)-এ ভগবান গণপতির আটটি প্রধান প্রসংখ্যাত অবতারের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এই আটটি অবতার মানব মনের আটটি প্রধান মানসিক রিপু বা অসুরকে বধ করে মহাবিশ্বে ধর্ম, প্রজ্ঞা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গণপতির এই আটটি অবতার কী কী এবং কেন তিনি এই রূপগুলো ধারণ করেছিলেন—তা জেনে নিন।
১. গণপতির আটটি প্রধান অবতার ও অসুর বধের পৌরাণিক ব্যাখ্যা
মুদ্গল পুরাণে বর্ণিত গণেশের আটটি অবতারের প্রতিটিই নির্দিষ্ট বাহন, রূপ এবং মানসিক দোষ বা অসুরের রূপককে নাশ করার বার্তা বহন করে:
১. বক্রতুণ্ড (Vakratunda):
- কাকে বধ করেন: মাৎসর্যাসুর (হিংসা ও ঈর্ষার প্রতীক)।
- বাহন ও রূপ: সিংহ (সিংহবাহিনী রূপ)।
- অবতারের উদ্দেশ্য: যখন দেবগণের মধ্যে ঈর্ষা বা হিংসার রূপ ধরে মাৎসর্যাসুর শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন গণপতি বক্রতুণ্ড রূপ ধারণ করে সেই অসুরকে পরাস্ত করেন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে হিংসামুক্ত করেন।
২. একদন্ত (Ekadanta):
- কাকে বধ করেন: মদাসুর (অহংকার ও আত্মম্ভরিতার প্রতীক)।
- বাহন ও রূপ: ইঁদুর (আকার বিশাল, একক দন্তধারী)।
- অবতারের উদ্দেশ্য: দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের তপস্যায় বলীয়ান হয়ে মদাসুর স্বর্গের অধিকার ছিনিয়ে নিলে গণপতি একদন্ত রূপে আবির্ভূত হন এবং স্বীয় প্রজ্ঞা ও শক্তির দ্বারা মদাসুরকে পরাজিত করেন।
৩. মহোদর (Mahodara):
- কাকে বধ করেন: মোহাসুর (অন্ধ মোহ বা আসক্তির রূপক)।
- বাহন ও রূপ: ইঁদুর।
- অবতারের উদ্দেশ্য: মোহ ও অজ্ঞানতার প্রতীক মোহাসুরকে শান্ত করতে এবং তার অহংকার চূর্ণ করে তাকে ধর্মের পথে আনতে গণপতি মহোদর রূপ ধারণ করেছিলেন।
৪. গজানন (Gajanana):
- কাকে বধ করেন: লোভাসুর (অপরিমেয় লোভ ও লালসার প্রতীক)।
- বাহন ও রূপ: ইঁদুর (হাতির মস্তকধারী বিরাট রূপ)।
- অবতারের উদ্দেশ্য: লোভের বশীভূত হয়ে লোভাসুর যখন ত্রিভুবনে অত্যাচার শুরু করে, তখন গণপতি গজানন রূপে অবতীর্ণ হয়ে লোভাসুরকে পরাস্ত করেন এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করেন।
৫. লম্বোদর (Lambodara):
- কাকে বধ করেন: ক্রোধাসুর (অন্ধ রাগ বা ক্রোধের প্রতীক)।
- বাহন ও রূপ: ইঁদুর (বিশাল উদরধারী)।
- অবতারের উদ্দেশ্য: ক্রোধ বা রাগের ধ্বংসাত্মক রূপ ক্রোধাসুরকে দমন করতে তিনি লম্বোদর রূপ নেন। বিশাল উদরে পুরো মহাবিশ্বের ক্রোধ হজম করে পরম শান্তি ফিরিয়ে আনেন।
৬. বিকট (Vikata):
- কাকে বধ করেন: কামাসুর (অনিয়ন্ত্রিত কামনা বা বাসনার রূপক)।
- বাহন ও রূপ: ময়ূর।
- অবতারের উদ্দেশ্য: কামাসুর যখন দেবতাদের কাবু করে ফেলে, তখন গণপতি ময়ূরে সওয়ার হয়ে বিকট রূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং কামাসুরকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেন।
৭. বিঘ্নরাজ (Vighnaraja):
- কাকে বধ করেন: মমতাসুর (অতিরিক্ত স্বার্থপর মমতা বা আসক্তির প্রতীক)।
- বাহন ও রূপ: শেষনাগ (নাগের ওপর বিরাজমান)।
- অবতারের উদ্দেশ্য: সৃষ্টিতে মমতার অন্ধকার ছেয়ে গেলে শ্রী গণেশ বিঘ্নরাজ রূপে অবতরণ করেন এবং মমতাসুরকে বধ করে বিশ্বকে মুক্ত করেন।
৮. ধূম বর্ণ (Dhumravarna):
- কাকে বধ করেন: অভিমানাসুর (আত্ম-গর্ব ও দম্ভের প্রতীক)।
- বাহন ও রূপ: নীল ঘোড়া।
- অবতারের উদ্দেশ্য: কলিযুগের প্রভাবে বা আসুরিক দম্ভে যখন অভিমানাসুর বিশ্বকে গ্রাস করতে চায়, তখন গণপতি ধূম বর্ণের অগ্নি ও ধোঁয়ার জ্যোতি নিয়ে আবির্ভূত হয়ে সেই অসুরকে ছারখার করেন।
কেন এই অবতারগুলি ধারণ করেছিলেন সিদ্ধিদাতা?
গণপতির এই আটটি অবতার ধারণের পেছনে কেবল দানব বিনাশের গল্প নেই, এর পেছনে রয়েছে সুগভীর আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ:
- আট রিপু দমন: সনাতন দর্শনে মানব মনকে বিভ্রান্ত করা ৮টি নেতিবাচক রিপু হলো—ঈর্ষা, অহংকার, মোহ, লোভ, ক্রোধ, কামনা, আসক্তি ও অভিমান। গণেশের আট অবতার মূলত মানুষের ভেতরের এই আটটি আসুরিক বৃত্তিকে ধ্বংসের প্রতীক।
- সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষা: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যখনই কোনো না কোনো নেতিবাচক শক্তি ধর্ম ও প্রজ্ঞাকে গ্রাস করতে চেয়েছে, তখনই পরমব্রহ্ম স্বরূপ গণপতি সেই নির্দিষ্ট অশুভ শক্তিকে বিলোপ করতে অবতার রূপ ধারণ করেছেন।
মুদ্গল পুরাণে বর্ণিত গণপতির এই আটটি অবতার আমাদের শেখায় যে, বাহ্যিক অসুরের চেয়েও আমাদের ভেতরের নেতিবাচক রিপুগুলোকে জয় করাই পরম ধর্ম। বিঘ্নহর্তার এই আট রূপের ধ্যান ও ভক্তি মানুষের মনকে নির্মল করে এবং জীবনে সত্য ও শান্তির পথ দেখায়।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More