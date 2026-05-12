Falaharini Amavasya 2026 tithi: আসছে জৈষ্ঠের ফলহারিণী অমাবস্যা ২০২৬, তিথি কবে শুরু? রইল তারিখ সময়কাল

Falaharini Amavasya 2026 tithi: আসছে জৈষ্ঠের ফলহারিণী অমাবস্যা ২০২৬, তিথি কবে শুরু? রইল তারিখ সময়কাল
Falaharini Amavasya 2026: আগামী ১৬ মে পড়ছে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ তারিখ। দিনটি শনিবার। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে সেই দিনই শুরু হচ্ছে ফলহারিণী অমাবস্যার তিথি।
বৈশাখ পার করে এবার জ্যৈষ্ঠে আসন্ন অমাবস্যা ঘিরে অনেকেরই নজর রয়েছে। কারণ, জ্যৈষ্ঠ্য মাসে যে অমাবস্যা পালিত হয়, তা বাংলার সব প্রান্তে ফলহারিণী অমাবস্যা হিসাবে পরিচিত। এই অমাবস্যার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। হিন্দু মতে বিশ্বাস করা হয়, এই তিথিতে পবিত্রভাবে পুজো প্রার্থনা করলে, শুভ ফল লাভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে অশুভ কর্মফল নাশ হয়। এছাড়াও এই ফলহারিণী অমাবস্যা তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদাকে দেবী ষোড়শী রূপে পুজো করেছিলেন। ফলত, বহুদিক থেকে এই ফলহারিণী অমাবস্যা বেশ তাৎপর্যবাহী। দেখে নেওয়া যাক এই ফলহারিণী অমাবস্যা ২০২৬ সালে কোন তারিখে পড়ছে। পাশাপাশি নজর রাখা যাক, এই অমাবস্যার তিথি কবে থেকে পড়ছে, সেদিকে।
ফলহারিণী অমাসব্যার তিথি:-
আগামী ১৬ মে পড়ছে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ তারিখ। দিনটি শনিবার। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে সেই দিনই শুরু হচ্ছে ফলহারিণী অমাবস্যার তিথি। ১৬ মে, ২০২৬ শনিবার ভোর ৫ টা ১৩ মিনিটে ফলহারিণী অমাবস্যার তিথি আরম্ভ হবে। তিথি শেষ হবে ২ জ্যৈষ্ঠ রবিবার, অর্থাৎ ১৭ মে মধ্যরাত ১টা ৩১ মিনিটে।
গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা মতে, ৩১ বৈশাখ, শুক্রবার অমাবস্যা তিথি আরম্ভ হবে। দিনটি পড়েছে ১৫ মে, ২০২৬। সেই দিন গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকামতে ভোর ৪টে ১ মিনিটে শিরু তিথি (১ জ্যৈষ্ঠ, ১৬ মে শনিবার ভোর ৪টে ৫৯ সেকেন্ডে পর্যন্ত চতুর্দশী, তার পরে অমাবস্যা।) তিথি শেষ ১৬ মে, ২০২৬ শনিবার। সেদিন মধ্যরাত মধ্যরাত ১টা ৪৯ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডে তিথি শেষ।
প্রসঙ্গত, ফলহারিণী কথার অর্থ হল ফল হরণকারী। যিনি অশুভ ফল হরণ করেন তাঁকেই ফলহারিণী বলা হয়। এই দিনে দেবী কালী পূজিতা হন ফলহারিণী দেবী রূপে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
