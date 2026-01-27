ফেব্রুয়ারিতে গাড়ি কিনবেন ভাবছেন? এই সব দিনে বাড়িতে গাড়ি এলেই আসবে সৌভাগ্য

ফেব্রুয়ারিতে গাড়ি কিনবেন ভাবছেন? এই সব দিনে বাড়িতে গাড়ি এলেই আসবে সৌভাগ্য
সঠিক দিনে গাড়ি কেনা কেবল নিরাপদ বলেই মনে করা হয় না বরং এটা বাড়িতে সুখ, শান্তি এবং সম্পদ বয়ে আনে বলেও বিশ্বাস করা হয়। আপনি যদি ফেব্রুয়ারিতে গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করেন, তাহলে প্রথমে জেনে নিন এই মাসের কোন তারিখগুলি গাড়ি কেনার জন্য সবচেয়ে শুভ।
২০২৬-এ নতুন গাড়ি বা বাইক কেনা প্রত্যেকের জীবনে একটি অত্যন্ত বিশেষ সিদ্ধান্ত। গাড়ি কেনার দিনটা সব সময় স্মরণীয় হয়ে থাকে। সঠিক দিনে এবং সঠিক সময়ে গাড়ি কেনা হলে এটা আরও শুভ বলে মনে করা হয়। বিশ্বাস অনুসারে, গাড়ি কেনা কেবল একটি সিদ্ধান্ত নয়, বরং এটা আমাদের সুরক্ষা এবং সমৃদ্ধির সঙ্গেও সরাসরি জড়িত।
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ফেব্রুয়ারি মাসে গাড়ি কেনার জন্য পাঁচটি শুভ তিথি রয়েছে। ক্যালেন্ডার অনুসারে ১, ৬, ১১, ২৬, অথবা ২৭ ফেব্রুয়ারি গাড়ি বা বাইক কেনা সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে মনে করা হয়। তাই, আপনার কেবল এই তারিখগুলিতেই গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করা উচিত। জানুয়ারির বাকি দিনগুলির ক্ষেত্রে ২৮ এবং ২৯ তারিখ গাড়ি কেনার জন্য সবচেয়ে শুভ তিথি।
যদি শুভ দিনগুলির কথা বলা হয়, তাহলে সোমবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার বা রবিবার গাড়ি বা বাইক কেনার চেষ্টা করা উচিত। যদি বাস্তু সম্পর্কে কথা বলা হয়, তাহলে গাড়িটি সব সময় সাদা বা ক্রিম রঙের কেনা উচিত। আসলে এই রঙগুলি ইতিবাচকতার প্রতীক। গাড়ি কেনার পরে অবশ্যই তা পুজো করান। এর পরে, অবশ্যই আপনার প্রিয় দেবতার মূর্তি বা ছবি ড্যাশবোর্ডে রাখুন। যদি এখানে গণেশের মূর্তি রাখা হয়, তাহলে তা শুভ হবে। এছাড়াও, যদি আপনি গাড়ির সিটের নীচে একটি কাগজে মোড়ানো শিলা লবণ রাখেন, তাহলে তা জীবন থেকে সমস্ত নেতিবাচকতা দূর করবে। এটি রাতারাতি গাড়িতে রেখে দিন এবং পরের দিন এটি বের করে আনুন।
