Feng Shui Tips: যেখানে সেখানে নয়, বেডরুমে এভাবে আয়না রাখলেই দাম্পত্যে আসবে প্রেমের জোয়ার, পাত্তা পাবে না তৃতীয় কেউ

Feng Shui Tips: যেখানে সেখানে নয়, বেডরুমে এভাবে আয়না রাখলেই দাম্পত্যে আসবে প্রেমের জোয়ার, পাত্তা পাবে না তৃতীয় কেউ
Feng Shui Tips For Happy Marital Life: বেডরুমে আয়না রাখার সময় কিছু ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। আয়না ঘরের যেখানে সেখানে রাখা ঠিক নয়। এতে দাম্পত্যের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ হতে পারে। জেনে নিন আয়না রাখার সঠিক পদ্ধতি।
ফেং শুই এবং বাস্তুশাস্ত্র উভয়ই মনে করে যে বেডরুমের আয়নার অবস্থান দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি এবং সম্পর্কের স্থিতিশীলতার উপর গভীর প্রভাব ফেলে। বেডরুম বিশ্রাম এবং ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার স্থান। এখানে শক্তিকে শান্ত ও স্থিতিশীল রাখা প্রয়োজন। যেহেতু আয়না শক্তিকে প্রতিফলিত ও বহুগুণে বৃদ্ধি করে, তাই এর সঠিক অবস্থান অত্যন্ত জরুরি।
প্রধান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম
বিছানার প্রতিচ্ছবি নয়
দাম্পত্যে শান্তি ও বিশ্বাস বজায় রাখার জন্য এটিই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফেং শুই টিপস। আয়না যেন কোনওভাবেই বিছানায় শায়িত দম্পতিকে প্রতিফলিত না করে। ফেং শুই মতে, ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানার প্রতিচ্ছবি তৈরি হলে তা দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন বা অবিশ্বাস নিয়ে আসতে পারে। আবার, বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী এটি স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্যে সমস্যা এবং সম্পর্কের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। তাই রাতে ঘুমানোর আগে অবশ্যই নিশ্চিত করুন যে আপনার বা আপনার সঙ্গীর প্রতিচ্ছবি আয়নায় দেখা যাচ্ছে না।
কোথায় রাখবেন আয়না?
দাম্পত্য জীবনে স্থায়িত্ব এবং শান্তি বজায় রাখতে আয়না বেডরুমের উত্তর বা পূর্বের দেওয়ালে রাখা সবচেয়ে ভালো। আয়নাটিকে এমন একটি দেওয়ালে স্থাপন করুন যেখান থেকে বিছানাটি সরাসরি দেখা যায় না। আয়নাটিকে এমনভাবে রাখুন যাতে এটি ঘরের কোনও সুন্দর দৃশ্য বা ইতিবাচক জিনিস (যেমন – একটি সুন্দর শিল্পকর্ম, ফুলদানি বা আনন্দদায়ক স্মারক) প্রতিফলিত করে। এটি ঘরে ইতিবাচক শক্তিকে দ্বিগুণ করে এবং সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসার সঞ্চার করে।
কোন কোন স্থানগুলি এড়িয়ে চলবেন?
বিছানার সরাসরি বিপরীতে বা পায়ের দিকে মুখ করে আয়না রাখবেন না। এটি সম্পর্ককে শীতল করে দিতে পারে। আয়না যেন বেডরুমের প্রবেশ দরজার দিকে মুখ করে না থাকে। এতে ঘরের ভালো শক্তি দরজার দিকে প্রতিফলিত হয়ে বেরিয়ে যায়, যা ঘরে অশান্তি আনতে পারে।
একান্ত সম্ভব না হলে…
যদি ড্রেসিং টেবিল বা অন্য কোনো আসবাবপত্রের কারণে আয়নার অবস্থান পরিবর্তন করা সম্ভব না হয় এবং তা বিছানাকে প্রতিফলিত করে, তবে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে অবশ্যই একটি কাপড় বা পর্দা দিয়ে আয়নাটিকে ঢেকে দিন। এটি প্রতিফলিত শক্তির প্রভাব দমন করে এবং দাম্পত্য শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
