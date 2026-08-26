Lucky Zodiac Signs: দুর্গাপুজো ২০২৬র আগেই টাকার ভাগ্যে কপাল খুলবে একঝাঁক রাশির! কৃপার মেজাজে মঙ্গল
মঙ্গল গ্রহ আগামী মাসে তার নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করতে চলেছে। এটি মোট ৪ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করতে চলেছে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, এই পরিবর্তনটি ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৪টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করবে। এই রাশিচক্রগুলি কী জানেন?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলকে উদ্যমী এবং সাহসী হিসাবে দেখা হয়। যখনই মঙ্গল তার গতি পরিবর্তন করে এবং কোনও নতুন রাশি বা নক্ষত্রপুঞ্জে যায়, তখন এর প্রভাব অবশ্যই মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দেখা যায়। চলতি বছরে দুর্গাপুজো পড়ছে ১৭ অক্টোবর থেকে। তার আগে মঙ্গলের গোচরে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন। কারা লাকি, দেখে নিন।
২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গল পুষ্য নক্ষত্রে যেতে চলেছেন। এই নক্ষত্রপুঞ্জটি শনি গ্রহের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। যখনই মঙ্গল এবং শনি এইভাবে মিলিত হয়, মানুষ এই পরিবর্তনের কারণে কাজের গতি দেখতে পায়। একই সময়ে, অর্থের ক্ষেত্রেও স্বস্তি রয়েছে। একই সময়ে, রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, মোট ৪ টি রাশি এই পরিবর্তনের সুবিধা পেতে চলেছে। ২৪ সেপ্টেম্বরের পরে কোন রাশিচক্র তাদের জীবনে স্বস্তি পেতে চলেছে জেনে নিন? মঙ্গল নক্ষত্রের পরিবর্তন এই রাশিগুলির উপর প্রভাব ফেলবে-
মেষ
রাশির লোকেরা মঙ্গলের নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন থেকে অনেক উপকার পাবেন। এই রাশির লোকেদের অনেক মুলতুবি কাজ সম্পন্ন হবে। আপনি যদি দীর্ঘ সময় ধরে কোনও পরিকল্পনায় কোনও পদক্ষেপ নিতে সক্ষম না হন তবে ২৪ সেপ্টেম্বরের পরে সবকিছু ট্র্যাকে ফিরে আসবে। আটকে থাকা কাজ দ্রুত গতিতে দেখা যাবে। সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনও সমস্যা থাকলে এখন এটি অবশ্যই উপকারী হবে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের ইতিমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। এই নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তনের পরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ তৈরি হবে।
সিংহ
২৪ সেপ্টেম্বর থেকে সিংহ রাশির লোকেরা ভাল ফলাফল পেতে শুরু করবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজটি এখন এগিয়ে যাওয়ার আশা করা হবে। অফিসে নেতৃত্বের দক্ষতার প্রশংসা করা যেতে পারে। সিনিয়ররা আপনার কাজ করার পদ্ধতি পছন্দ করবেন। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন লোকের সাথে দেখা করতে পারেন যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। সম্পত্তি সম্পর্কিত যে কোনও বিষয় পক্ষে আসতে পারে। অর্থের দিক থেকে আপনি আরও স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন। মঙ্গল নক্ষত্রের পরিবর্তন আপনার রাশিচক্রের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলবে তা জানতে পণ্ডিতজির কাছ থেকে এখানে ক্লিক করুন?
ধনু
রাশি মঙ্গল গ্রহের এই পরিবর্তন ধনু রাশির মানুষের জীবনে অনেক নতুন জিনিস নিয়ে আসবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। এর সাথে পেশাগত জীবনেও কাজের উন্নতি হবে। এই সময়ের মধ্যে, কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা ভবিষ্যতেও অনেক সুবিধা দিতে পারে। চাকুরীজীবী ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে একটি নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন লোকের সাথে দেখা করবেন যারা বৃদ্ধি পাবেন এবং জিনিসগুলি সঠিক দিকনির্দেশনা পেতে পারে। পরিবারের সাথে একটি ভাল সময় কাটাবে এবং সবাই চারপাশে সুখী থাকবে।
মকর
মঙ্গলের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন মকর রাশির মানুষের জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসবে। এই সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি ভবিষ্যতে ভাল সুবিধা দেবে। ক্যারিয়ারে যদি কোনও ধরণের সমস্যা থাকে তবে ভবিষ্যতে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে, সমস্যাটি এখন ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে দেখা যাবে। এমন কোনও চুক্তি হতে পারে যা অর্থের পরিস্থিতি আগের চেয়ে উন্নত করবে। যদি কোথাও বিনিয়োগের পরিকল্পনা থাকে তবে ২৪ সেপ্টেম্বরের পরে চেষ্টা করা আরও সঠিক হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More