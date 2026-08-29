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আগামী বছর প্রথম সূর্যগ্রহণ কবে? জ্যোতিষ শাস্ত্র বলছে, এর গুরুত্ব হবে অপরিসীম! ৪ রাশির জীবনে পড়বে বড় প্রভাব, তৈরি থাকুন

আগামী ২০২৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হতে চলেছে বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ (First Solar Eclipse of 2027)। এটি একটি বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ (Annular Solar Eclipse) হতে চলেছে, যেখানে চাঁদ সূর্যকে পুরোপুরি ঢাকতে না পেরে চারপাশে আলোর একটি বলয় বা 'রিং অফ ফায়ার' (Ring of Fire) তৈরি করবে।

Published on: Aug 29, 2026, 11:55:55 IST
By Suman Roy
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মহাজাগতিক ঘটনা এবং বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র—দুই বিচারে সূর্যগ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এটি সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের সরলরৈখিক মেলবন্ধন হলেও জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যকে আত্মা, তেজ, সম্মান ও প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রতীক মানা হয়। স্বাভাবিকভাবেই সূর্যগ্রহণ ঘটার সাথে সাথে জ্যোতিrmণ্ডলে শক্তির চরম রূপান্তর ঘটে, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে সমস্ত রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে।

আগামী বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ কবে? কেন ৪ রাশির জীবনে পড়বে বড় প্রভাব
আগামী বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ কবে? কেন ৪ রাশির জীবনে পড়বে বড় প্রভাব

মহাজাগতিক পঞ্জিকা ও বৈদিক জ্যোতিষীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ২০২৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হতে চলেছে বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ (First Solar Eclipse of 2027)। এটি একটি বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ (Annular Solar Eclipse) হতে চলেছে, যেখানে চাঁদ সূর্যকে পুরোপুরি ঢাকতে না পেরে চারপাশে আলোর একটি বলয় বা 'রিং অফ ফায়ার' (Ring of Fire) তৈরি করবে। ২০২৭ সালের প্রথম এই সূর্যগ্রহণ কেন জ্যোতিষশাস্ত্রে এত বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং কোন ৪ রাশির ভাগ্যে এর প্রভাবে বড় তোলপাড় আসবে—জেনে নিন।

১. ২০২৭ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

২০২৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারির এই সূর্যগ্রহণটি একাধিক জ্যোতিষীয় ও মহাজাগতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশেষ চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে:

  • মকর ও কুম্ভ রাশির সংযোগস্থল এবং রাহুর ছায়া: বৈদিক পঞ্জিকা অনুযায়ী, এই গ্রহণটি মকর এবং কুম্ভ রাশির সংযোগস্থলে ও মঙ্গলের স্বক্ষেত্র ধনুর/ধনিষ্ঠা নক্ষত্র মণ্ডলে ঘটবে। শনিদেবের স্বক্ষেত্র রাশিতে এই গ্রহণ ঘটার ফলে বৈশ্বিক রাজনীতি, অর্থনীতি এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বড় ধরনের রূপান্তর আসবে।
  • রিং অফ ফায়ার বা বলয়গ্রাস দৃশ্য: চন্দ্র যখন সূর্যকে ঢেকে ফেলে কেবল বাইরের অংশটি দৃশ্যমান রাখে, তখন যে অগ্নিবলয় তৈরি হয়, তা জ্যোতিষশাস্ত্রে হঠাৎ বড় পরিবর্তন ও বিপ্লবের প্রতীক মানা হয়।
  • মানসিক ও সামাজিক শক্তির রূপান্তর: সূর্যের এই অবস্থান জাতকদের দীর্ঘদিনের জমে থাকা মানসিক ভয় দূর করে নতুন সাহস জোগাবে, যা কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক বা নেতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনবে।

২. জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে ৬ ফেব্রুয়ারির সূর্যগ্রহণের তাৎপর্য

জ্যোতিষ মতে, সূর্য হলেন আত্মকারক গ্রহ এবং পিতা ও প্রশাসনের প্রতীক। গ্রহণের সময়ে রাহুর প্রভাবে সূর্য তেজহীন হওয়ায় সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্তরে কিছু বিশেষ দিক দেখা যায়:

  • নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক রদবদল: সরকার, বড় করপোরেট সংস্থা এবং প্রশাসনিক পদে বড় পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।
  • ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ও সতর্ক বার্তা: গ্রহণের প্রভাবে হুট করে বড় অর্থনৈতিক চুক্তি বা নতুন ঝুঁকি নেওয়ার বিষয়ে সজাগ থাকা প্রয়োজন।

৩. ২০২৭-এর প্রথম সূর্যগ্রহণে যে ৪ রাশির ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে

২০২৭ সালের এই বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন ও ভাগ্যের পরিবর্তন নিয়ে আসবে:

ক) মকর রাশি (Capricorn): যেহেতু গ্রহণটি আপনার রাশি সংলগ্ন স্থানে ঘটছে, তাই মকর রাশির জাতকদের জন্য ক্যারিয়ারে বড় সুযোগের পাশাপাশি বাড়তি মানসিক সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক মোড় আসবে, নতুন দায়িত্ব মিলতে পারে। তবে হুট করে চাকরি পরিবর্তন বা বড় আর্থিক বিনিয়োগ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

খ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সূর্যগ্রহণ আয় ও সম্পর্কের দিক থেকে প্রভাব ফেলবে। আয়ের নতুন উৎস খোলার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হলেও অনাবশ্যক মানসিক উদ্বেগ বা স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া জরুরি। সঠিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আপনাকে ভবিষ্যতের জন্য মজবুত করবে।

গ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির অধিপতি হলেন স্বয়ং সূর্যদেব। ফলে গ্রহরাজের এই রূপান্তর সিংহ রাশির জাতকদের ষষ্ঠ ভাব (প্রতিযোগিতা ও শত্রু জয়) সক্রিয় করবে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা পরাজিত হবে এবং বকেয়া টাকা উদ্ধার হতে পারে। তবে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে কোনো তর্ক-বিতর্কে জড়াবেন না।

ঘ) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই গ্রহণ কর্মভাব ও সামাজিক প্রতিপত্তির স্থানে শুভ ও অলৌকিক প্রভাব ফেলবে। চাকরিতে পদোন্নতির জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হবে। লটারী বা পুরনো বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক অর্থলাভ হতে পারে, যা আপনার আর্থিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করবে।

৪. সূর্যগ্রহণের অশুভ প্রভাব কাটাতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

গ্রহণের সময়ে নেতিবাচক শক্তি দূর করতে ও শুভ শক্তি অর্জন করতে কিছু শাস্ত্রমোদের নিয়ম পালন করা কল্যাণকর:

  • মন্ত্র জপ: গ্রহণের সময় ‘ওঁ সূর্যায় নমঃ’ বা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করলে মানসিক স্থায়িত্ব বাড়ে।
  • গ্রহণ পরবর্তী দান: গ্রহণ শেষ হওয়ার পর গঙ্গাস্নান বা সাধারণ স্নান সেরে দুঃস্থদের গম, গুড়, তিল বা লাল বস্ত্র দান করুন।

২০২৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারির এই প্রথম সূর্যগ্রহণ মকর, কুম্ভ, সিংহ ও মেষ রাশির জীবনে কেবল চ্যালেঞ্জ নয়, বরং ক্যারিয়ার ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার দারুণ সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসবে। সঠিক তথ্য, সচেতনতা ও শাস্ত্রীয় প্রতিকার মেনে চললে এই মহাজাগতিক ইভেন্টের শুভ ফল লাভ করা সম্ভব।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

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