Jupitar Transit: আগামী ৮২ দিন সুখের ফোয়ারা বর্ষণ! ৫ রাশিতে লাভ, কৃপার মেজাজে বৃহস্পতি

Jupitar Transit: আগামী ৮২ দিন সুখের ফোয়ারা বর্ষণ! ৫ রাশিতে লাভ, কৃপার মেজাজে বৃহস্পতি
বৃহস্পতি পরবর্তী ৮২ দিনের জন্য সিংহ রাশিতে ট্রানজিট করবে। মোট ৫ টি রাশিচক্র এর সুবিধা পেতে চলেছে। আগামী কয়েক দিনের জন্য, এই রাশিচক্রের চিহ্নগুলি কেবল রূপা থাকবে। এই রাশিচক্রগুলি কী জানেন?
৩১ অক্টোবর, বৃহস্পতি, সূর্যের সিংহ রাশিতে পৌঁছেছেন এবং এখন আগামী ৮২ দিন এখানে থাকবেন। এই সময়ে, বৃহস্পতি মোট ৫ টি রাশিচক্রের উপর সুপ্রভাব ফেলতে চলেছেন বৃহস্পতি।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় জির মতে, বৃহস্পতির পরিবর্তিত গতিবিধি, ২০২৭ সালের জানুয়ারির মধ্যে মেষ, কর্কট, সিংহ, ধনু এবং কুম্ভ রাশির উপকার করতে চলেছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক এই পাঁচটি রাশিচক্র আগামী ৮২ দিনের জন্য কী পরিবর্তন দেখতে পারে?
মেষ
বৃহস্পতির ট্রানজিট মেষ রাশির লোকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে। এই পরিবর্তন মেষ রাশির প্রেমের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলতে চলেছে। সম্পর্কের উন্নতি হবে। সঙ্গীর সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। মন স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুশি হবে এবং সবকিছু ভাল বোধ করতে শুরু করবে। নিজের জন্যও সময় নিন। অতিরিক্ত চিন্তা করবেন না কারণ এখন পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হবে।
কর্কট
কর্কট চাঁদের সাথে সম্পর্কিত। পণ্ডিতজির মতে, বৃহস্পতি ট্রানজিটও কর্কট রাশির মানুষের জন্য স্বস্তি বয়ে এনেছে। আগামী ৮২ দিন ধরে এই রাশির লোকেরা ধীরে ধীরে তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করবে। নতুন অফার পেয়ে স্বস্তি পাবেন। চাকরির পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হবে। একই সময়ে, আর্থিক পরিস্থিতিও শক্তিশালী হবে। সামগ্রিকভাবে, সমস্ত বিভ্রান্তি এখন ধীরে ধীরে সমাধান হবে।
সিংহ
বৃহস্পতি ট্রানজিট সূর্যের সিংহ রাশির জন্যও অনেক সুবিধা পাবে। আগামী ৮২ দিনের জন্য, সিংহ রাশির অবশ্যই রূপা থাকবে। ক্যারিয়ারে কিছু ভাল খবর পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন যা ক্যারিয়ারের গ্রাফকে একটি দুর্দান্ত উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং শক্তিকে সঠিক জায়গায় রাখুন। এই সময়ে, আত্মবিশ্বাসও অনেক বাড়বে। এই সময়ে, আটকে থাকা কাজটি সঠিক গতি অর্জন করতে দেখা যাবে। যারা ব্যবসার সাথে যুক্ত তারাও অনেক সুবিধা পেতে চলেছেন।
ধনু
বৃহস্পতি অর্থাৎ বৃহস্পতির দয়া ধনু রাশির লোকদের উপরও দেখা যাবে। যদি কাজের ক্ষেত্রে কোনও উপায়ে কাজের চাপ থাকে তবে তা হ্রাস পেতে দেখা যাবে। সন্তানদের সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে পরিবারের পরিবেশ খুব মনোরম হতে চলেছে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হবে। ব্যক্তিগত থেকে পেশাদার জীবন পর্যন্ত আপনাকে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে দেখা যাবে।
কুম্ভ
বৃহস্পতির পরিবর্তিত গতিবিধির প্রভাব শনির কুম্ভের উপরও ইতিবাচক হবে। আগামী ৮২ দিনের মধ্যে, কুম্ভের অসুবিধাগুলি অনেকাংশে হ্রাস পেতে দেখা যাবে। এই মুহুর্তে, কুম্ভ রাশিতে শনির সাড়েসাতীও চলছে। এমন পরিস্থিতিতে, পরিস্থিতি মোটেও ঠিক থাকবে না, তবে ধীরে ধীরে বিষয়গুলি সমাধান হবে। কুম্ভ রাশি অবশ্যই এই পরিবর্তন থেকে কিছুটা স্বস্তি পাবে। পেশাদার জীবনে সবকিছু আপনার মন অনুসারে হবে। আর্থিক অবস্থাও এখন উন্নত হতে দেখা যাবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More