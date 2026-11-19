Lucky Zodiac signs: সূর্য করবেন নক্ষত্র গোচর! লাভের ফোয়ারা ছুটবে কুম্ভ সহ বহু রাশির ভাগ্যে
সূর্যদেব এবার বিশাখা নক্ষত্র থেকে বেরিয়ে অনুরাধা নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। শনি অনুরাধা নক্ষত্র শাসন করেন। তারফলে একাধিক রাশির ভালো সময় আসন্ন।
অনুরাধা নক্ষত্রে সূর্যদেব প্রবেশ করবেন ২০ নভেম্বর সকাল ৯টায় এবং ৩ ডিসেম্বর, ২০২৬ তারিখে পরবর্তী ১৪ দিন এই নক্ষত্রে থাকবেন। অনুরাধা নক্ষত্রের শাসক হলেন শনিদেব। শনির নক্ষত্রে সূর্যের ট্রানজিট গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী বলে বিবেচিত। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, শনির নক্ষত্রে সূর্যের ট্রানজিট কিছু রাশিচক্রের জন্য খুবই উপকারী হতে পারে। এই গোচর ৪টি রাশির জন্য অনুকূল হবে।
মিথুন: মিথুনরা কর্মক্ষেত্রে নতুন সাফল্য বা সাফল্য অর্জন করতে পারে। এই সময়ে আপনার আয় বাড়তে পারে। ভালো বিনিয়োগের সুযোগ আসবে, এবং এটি সঞ্চয়ের জন্য অনুকূল সময়। যদি আপনার টাকা কোথাও আটকে থাকে, তা ফেরত পেতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেরা ভালো খবর পেতে পারেন। আপনি আদালত ও আইনি লড়াইয়ে জিতবেন। পুরনো ঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারেন।
কন্যা: কন্যা রাশির মানুষরা তাদের কাজে সাফল্য অর্জন করবেন। যদি আপনার টাকা কোথাও আটকে যায়, তাহলে প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা ফিরে পেতে পারেন। আপনার বক্তব্য প্রভাবশালী হবে। আপনার ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল হবে। পরিবারের সদস্যদের সমর্থন পাবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা পদোন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। আয় বাড়তে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি মানসিক স্বস্তি অনুভব করবেন।
তুলা: তুলা রাশির বাসিন্দারা এই সময়ে খ্যাতি বা সম্মান অর্জন করতে পারেন। পরিবারে সুখ আসবে। হঠাৎ কিছু ভালো খবর পেতে পারেন। বস্তুগত আরাম বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা অংশীদারিত্ব থেকে উপকৃত হতে পারেন। আপনি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হতে পারেন যাদের ভবিষ্যতে আপনি সুবিধা পেতে পারেন। এই সময়ে তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।
কুম্ভ: এই সময়টি কুম্ভের জন্য ভালো হবে। আপনি সহকর্মী ও উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস অর্জন করতে সফল হবেন। কাজের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। আপনি পদোন্নতি পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারেন। আপনি সরকারি যন্ত্রপাতি থেকে উপকৃত হবেন। আপনার সুনাম বৃদ্ধি পাবে। আত্মবিশ্বাস আগের চেয়ে শক্তিশালী হবে এবং কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। আর্থিকভাবে, এই সময়কাল আপনার জন্য ভালো হবে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক দাবি করি না। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More