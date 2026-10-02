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Shukra Vakri: শুক্র হতে চলেছেন বক্রী ৩ অক্টোবর! কর্কট সহ বহু রাশিতে লাভের ফোয়ারা

শুক্র ৩ অক্টোবর, ২০২৬ এ পশ্চাদমুখী হবে এবং প্রায় ৪২ দিন পরে ১৪ নভেম্বর পশ্চাদমুখী হবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে, বৃষ, কর্কট, তুলা এবং মকর রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ের মধ্যে অর্থ, প্রেম এবং ক্যারিয়ার সম্পর্কিত বিষয়ে ইতিবাচক ফলাফল পেতে পারেন।

Published on: Oct 2, 2026, 16:01:10 IST
By Sritama Mitra
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জ্যোতিষশাস্ত্রে, শুক্রকে প্রেম, বিবাহ, সম্পদ, আরাম এবং বস্তুগত সুখের গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অক্টোবরে শুক্রের গতিবিধি পরিবর্তন হতে চলেছে। শুক্র ৩ অক্টোবর, ২০২৬এ পশ্চাদমুখী হবে। শুক্র প্রায় ৪২ দিনের জন্য পশ্চাদমুখী বা বক্রী হবে এবং ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত পশ্চাদমুখী থাকবে। শুক্রের বক্রীভাব একাধিক রাশিকে সুফল দিতে চলেছে। লাকির লিস্টে কারা, দেখে নিন।

শুক্র হতে চলেছেন বক্রী ৩ অক্টোবর! কর্কট সহ বহু রাশিতে লাভের ফোয়ারা
শুক্র হতে চলেছেন বক্রী ৩ অক্টোবর! কর্কট সহ বহু রাশিতে লাভের ফোয়ারা

কর্কট- কর্কট রাশির বাসিন্দাদের জন্য, শুক্রের পশ্চাদমুখী গতিবিধি আর্থিক বিষয়ে সুবিধা দিতে পারে। আয়ের নতুন পথ খুলতে পারে। যারা চাকরি করেন তারা কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্যও সময়টি ভাল হতে পারে। পরিবারে সুখ ও শান্তির পরিবেশ থাকবে। প্রেম জীবনে সঙ্গীর সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে পারে।

তুলা রাশি- শুক্রও তুলা রাশির শাসক গ্রহ। অতএব, শুক্রের পশ্চাদমুখী হওয়া এই রাশির লোকদের জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে। ক্যারিয়ারে পুরানো আটকে থাকা কাজ শেষ করার সম্ভাবনা থাকতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে আপনি সুবিধা পেতে পারেন। সম্পর্কের মধ্যে চলমান ভুল বোঝাবুঝি কথোপকথন থেকে দূর করা যেতে পারে। নতুন পরিকল্পনায় কাজ করার সুযোগ থাকবে।

মকর রাশি- শুক্র রাশির পশ্চাদপসরণের সময়কাল মকর রাশির লোকদের জন্য আর্থিকভাবে উপকারী হতে পারে। আর্থিক লাভের আকস্মিক সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। বিনিয়োগ সম্পর্কিত পুরানো বিষয়গুলিতে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন এমন লোকেরা একটি ভাল সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়।

প্রেম এবং সম্পর্কের জন্য বিশেষ সময়-

শুক্রকে প্রেম এবং বিবাহিত জীবনের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, শুক্র পশ্চাদপসরণ সময়কালে সম্পর্ক সম্পর্কিত পুরানো সমস্যাগুলি উঠে আসতে পারে। কিছু লোকের জীবনে, পুরানো সম্পর্ক বা অসম্পূর্ণ কথোপকথন আবার শুরু হতে পারে। একই সময়ে, সঙ্গীর সাথে চলমান বিরোধের অবসান ঘটানোর সুযোগ থাকতে পারে। তবে, প্রতিটি ব্যক্তির উপর গ্রহের ট্রানজিটের প্রভাব এক নয়। রাশিফলে শুক্রের অবস্থান এবং অন্যান্য গ্রহের অবস্থার উপর নির্ভর করে ফলাফলগুলি আলাদা হতে পারে।

অর্থের দিক থেকেও নতুন সুযোগ পাওয়া যেতে পারে-

শুক্রকে সম্পদ এবং আরামের সাথেও সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। এই সময়ের মধ্যে, কিছু রাশিচক্র আয় বাড়ানোর নতুন সুযোগ পেতে পারে। পুরানো বিনিয়োগ বা আটকে থাকা আর্থিক বিষয়গুলি থেকে সুবিধা পাওয়ার আশা থাকতে পারে। তবে, বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। শুক্র ১৪ নভেম্বর পশ্চাদমুখী হবে। শুক্র ৩ অক্টোবর পশ্চাদমুখী হবে এবং প্রায় ৪২ দিন এই অবস্থায় থাকবে। এর পরে, ১৪ নভেম্বর, ২০২৬-এ, শুক্র পশ্চাদমুখী হয়ে উঠবে। এই সময়ে, প্রেম, অর্থ, ক্যারিয়ার এবং সম্পর্ক সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Shukra Vakri: শুক্র হতে চলেছেন বক্রী ৩ অক্টোবর! কর্কট সহ বহু রাশিতে লাভের ফোয়ারা

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