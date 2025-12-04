Lucky Zodiac Signs from 4 December: অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ২০২৫ থেকে সৌভাগ্য ফিরছে বহু জনের কপালে! লাকি রাশি কারা?

Lucky Zodiac Signs from 4 December: অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ২০২৫ থেকে সৌভাগ্য ফিরছে বহু জনের কপালে! লাকি রাশি কারা?
বক্রী বৃহস্পতির কৃপায় কার ভাগ্যে আসতে চলেছে সুদিন? দেখে নিন জ্যোতিষমত।
মার্গশীর্ষ শুক্লপক্ষ পূর্ণিমা তিথি ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ বৃহস্পতিবার রাত ১০:৩০ টার পরে, দেবগুরু বৃহস্পতি বক্রী গতিতে মিথুন রাশিতে প্রবেশ করবেন। বর্তমানে, বৃহস্পতি তার উচ্চতর রাশি কর্কট রাশিতে বক্রী হচ্ছে। তবে ৪ ডিসেম্বর, সকাল ১০:৩০ টা থেকে, বুধ মিথুন রাশিতে প্রবেশ করবেন। যেখানে বৃহস্পতি মঙ্গলবার, ১০ মার্চ, ২০২৬ এ মিথুন রাশিতে থাকবে। সুতরাং, দেবগুরু বৃহস্পতি ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে ১০ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত মিথুন রাশিতে বক্রী অবস্থানে থাকবন। দেখা যাক, দেবগুরু বৃহস্পতির কৃপায় কোন কোন রাশির ভাগ্যে সৌভাগ্য আসতে চলেছে, দেখা যাক।
মেষ রাশি: কর্মক্ষেত্রে ভাগ্য পাবেন। বাবার সমর্থন বাড়বে। পৈতৃক সম্পত্তি লাভ হবে। ভাগ্য বাড়বে। আয়ের উৎস বাড়বে। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ সুবিধা পাবেন। দাম্পত্য সুখে মাধুর্য বাড়বে। প্রেমের সম্পর্কের উন্নতি হবে। নতুন প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। অংশীদারিত্বের কাজ থেকে আপনি উপকৃত হবেন। ভাইবোন ও বন্ধুদের খরচ বাড়বে। সামাজিক অগ্রগতি ও চেহারা খাতে ব্যয় বাড়বে। ভেতরে ভয় বাড়বে।
বৃষ রাশি: চাকরি, ব্যবসা ও সামাজিক অবস্থান বৃদ্ধি পাবে। কাজের পরিধির পরিবর্তনগুলি নতুন ধাতু স্থানান্তর এবং অর্জন করা সম্ভব। অভ্যন্তরীণ শত্রু বাড়বে। খুব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে স্ট্রেস সম্ভব। অ্যালার্জির সমস্যা বাড়বে। অর্থ লড়াইয়ে বাধা আসতে পারে। পারিবারিক কাজে ব্যয় বাড়বে। পারিবারিক উন্নতির পরিস্থিতি তৈরি হবে। সন্তানের পক্ষ থেকে সুসংবাদ পাবেন। হঠাৎ আর্থিক লাভ হতে পারে। লিভারের সমস্যার কারণে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। কথা কন্ট্রোল করা প্রয়োজন। বক্তৃতা ব্যবসার ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরাও উপকৃত হবেন।
মিথুন রাশি:- বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা অর্থবহ ব্যবহার করা হবে। শিক্ষাদান ও শেখার প্রসার ঘটবে। সন্তানের পক্ষ থেকে সুসংবাদ পাবেন। সন্তানের অগ্রগতিতে মন খুশি হবে। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে আগ্রহ বাড়বে। নেতৃত্বের সক্ষমতা বাড়বে। আপনি আপনার বাবার সুখ পাবেন। আপনি আল্লাহর রহমত পাবেন। মানসিক বিভ্রান্তি বা দ্বন্দ্বের অবস্থা দেখা দেবে। পার্টনারশিপের কাজ বাড়বে। দাম্পত্য জীবনের উন্নতি হবে। প্রেমের সম্পর্ক বাড়বে। আয়ের নতুন উৎস বা দৈনিক আয় বৃদ্ধি পাবে।
ধনু রাশি: বাড়ি ও যানবাহন বাড়বে। রিয়েল এস্টেট, নির্মাণ, মোটর যানবাহন, পরিবহন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ সুবিধা পাবেন। খুব ঘনিষ্ঠ লোকদের কাছ থেকে চাপ থাকতে পারে। বিদেশ ভ্রমণ বাড়তে পারে। ধর্মীয় কাজের খরচ বাড়তে পারে। মানসিক ও শারীরিক শক্তি কমে যেতে পারে। পেটের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে স্ট্রেস দেখা দিতে পারে। বেশি পরিশ্রমের ফল কম হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য সময় অনুকূল হবে। শত্রুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শত্রুদের উপর বিজয় হবে।
সিংহ রাশি: অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শেয়ারবাজারের সঙ্গে জড়িতদের বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। বিনিয়োগের সময় খেয়াল রাখতে ভুলবেন না। সন্তানের অগ্রগতিতে মন খুশি হবে। পড়াশোনা, শিক্ষকতা ও ডিগ্রির জন্য সময় অনুকূল হবে। দাম্পত্য সুখ বাড়বে। প্রেমের সম্পর্কের উন্নতি হবে। নতুন প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। অংশীদারিত্বের কাজ থেকে লাভ হবে। দৈনিক আয় ও মুনাফা বাড়বে। দৈনিক কর্মসংস্থান বাড়বে। রাজনৈতিক লাভের হার বাড়বে। সামাজিক মর্যাদা, মর্যাদা ও সম্মান বাড়বে।
কন্যা রাশি: আলস্য বাড়বে। অর্থ সংক্রান্ত কাজে অগ্রগতি হবে। বাড়ি ও যানবাহনের আনন্দ বাড়বে। মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। অভ্যন্তরীণ শত্রু বাড়বে। দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বাড়বে। প্রেমের সম্পর্ক বাড়বে। বক্তৃতা ব্যবসার ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ সুবিধা পেতে পারেন। স্ত্রী আঘাত বা অস্ত্রোপচারের শিকার হতে পারেন। অংশীদারিত্বের কাজে মুনাফা দেখা যাবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)