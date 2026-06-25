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    Lucky Zodiac Signs from July 4: ৪ জুলাই থেকে ভালো সময় একগুচ্ছ রাশির! হবে শুক্র-কেতু যুতি, কপাল খুলবে কাদের?

    সিংহ রাশিতে শুক্র এবং কেতুর যুতি তৈরি হতে চলেছে। শুক্র-কেতুর যুতির সাথে, কিছু ভাগ্যবান রাশিচক্র ভাল ফলাফল পাবেন। কোন রাশিচক্রের জন্য শুক্র-কেতু সংমিশ্রণ উপকারী হবে তা জেনে নিন।

    Published on: Jun 25, 2026 3:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শুক্র-কেতু সংমিশ্রণকে একটি জটিল মিলন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শুক্র সুখের কারণ এবং কেতু আধ্যাত্মিক বিচ্ছিন্নতার কারণ। বলা হয় যে শুক্র-কেতু সংমিশ্রণের প্রভাবের কারণে, বস্তুগত আনন্দ অর্জনের পরেও স্থানীয় সন্তুষ্টির অভাব অনুভব করতে পারে।

    shukra ketu yuti 2026 july lucky zodiac signs
    shukra ketu yuti 2026 july lucky zodiac signs

    প্রতিটি গ্রহ একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার রাশি পরিবর্তন করে। বর্তমানে সিংহ রাশিতে বসে আছেন কেতু। ৪ জুলাই, ২০২৬-এ, শুক্রও সিংহ রাশিতে প্রবেশ করবে। সিংহ রাশিতে শুক্রের আগমনের কারণে শুক্র-কেতু সংমিশ্রণ তৈরি হবে। শুক্র ৩০ জুলাই পর্যন্ত এই রাশিচক্রে থাকবেন। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, শুক্রের ট্রানজিট কোনও রাশির জন্য ক্ষতিকারক নয়, তবে শুক্র-কেতুর সংমিশ্রণ কিছু রাশিচক্রের জন্য ভাল সুবিধা প্রদান করবে। শুক্র-কেতু সংমিশ্রণের প্রভাবের কারণে, তিনটি রাশিচক্র আর্থিক এবং ব্যবসায়িক সাফল্য পেতে পারে, যদিও এই সময়ে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

    শুক্র-কেতু সংমিশ্রণ: এই ৩ টি রাশিচক্র উপকার করবে-

    ১. বৃষ রাশি - বৃষ রাশির লোকদের জন্য জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার প্রবল সম্ভাবনা থাকবে। তবে এই সময়ে আপনাকে পরিবার সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে। নেতিবাচক শক্তি সংক্রমণ হতে পারে। তবে আপনি লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন। প্রেম জীবন আগের চেয়ে ভালো হবে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। শুভ কাজে অর্থ ব্যয় করতে পারেন। এই সময়টি ব্যবসায়ী শ্রেণির জন্য অনুকূল হতে চলেছে।

    ২. তুলা রাশি - তুলা রাশির জাতকদের আয়ের নতুন উৎস থাকবে। পুরোনো রুট দিয়েও টাকা আসবে এবং আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়াও সম্ভব, যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনি ব্যয় হ্রাস অনুভব করবেন এবং সঞ্চয়ের উপর জোর দেবেন। বিনিয়োগের জন্য এটি একটি অনুকূল সময়, মুনাফা হবে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে নতুন সাফল্য অর্জন করতে পারেন। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। আপনি ছুটির মতো অনুভব করবেন। তবে আরোহণও আছে, তাই স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা জরুরি। আপনার ডায়েটের বিশেষ যত্ন নিন এবং প্রয়োজনে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন।

    ৩. বৃশ্চিক রাশিচক্র - বৃশ্চিক রাশির জন্য শুক্র-কেতু সংমিশ্রণ ভাল ফলাফল দেবে। এটি আপনার স্ত্রীর ক্যারিয়ারে সাফল্য বয়ে আনবে। যারা চাকরি করেন তাদের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হবে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে, যার কারণে আটকে থাকা কাজগুলি শেষ হতে পারে। আয় বাড়তে পারে। বৈষয়িক আনন্দ বাড়বে। জমি, ভবন ও যানবাহন কেনার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে এই সময়ে, আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা দরকার।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Lucky Zodiac Signs From July 4: ৪ জুলাই থেকে ভালো সময় একগুচ্ছ রাশির! হবে শুক্র-কেতু যুতি, কপাল খুলবে কাদের?

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