Shanidev Blessing: আজ থেকে ১২২ দিন কৃপা করবেন স্বয়ং শনিদেব! কপাল খুলছে কুম্ভ সহ ৫ রাশির

Shanidev Blessing: আজ থেকে ১২২ দিন কৃপা করবেন স্বয়ং শনিদেব! কপাল খুলছে কুম্ভ সহ ৫ রাশির
আজ অর্থাৎ ৯ অক্টোবর ২০২৬ সন্ধ্যায়, শনির নক্ষত্র পরিবর্তন হতে চলেছে। এই পরিবর্তন থেকে মোট ৫ টি রাশি উপকৃত হতে চলেছে।
শনি গ্রহের সাথে সম্পর্কিত একটি বড় পরিবর্তন হতে চলেছে আজ রাতে। শনি তার নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করছে। যখনই শনির গতিবিধিতে পরিবর্তন আসে, তখনই এর প্রভাব প্রতিটি রাশির উপর দেখা যায়। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, আজ থেকে পুরো ১২২ দিন ধরে শনি বৃষ, মিথুন, তুলা, মকর এবং কুম্ভের উপর তার কৃপা বর্ষণ করতে চলেছেন।
শনিদেব আজ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে থাকতে চলেছেন। শনির এই ট্রানজিটকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। আজ সন্ধ্যা থেকে এই ৫ টি রাশির জীবনে কী পরিবর্তন দেখা যাবে জেনে নিন?
বৃষ
এই রাশির উপর শনির নক্ষত্র ট্রানজিটের প্রভাব পণ্ডিতজির মতে, বৃষ রাশির লোকেরা শনির ট্রানজিট থেকে উপকৃত হবেন। তারা উপার্জনের নতুন উৎস পেতে পারেন। একই সময়ে, যারা চাকরি করছেন তারা একটি নতুন সুযোগ পেতে পারেন, যার কারণে ক্যারিয়ারের গ্রাফ উপরের দিকে যাবে। দায়িত্ব বাড়ানোর ফলে কিছুটা চাপ বাড়বে, তবে এটি ভালর জন্য হবে। পুরানো পরিচিতিগুলির সাহায্যে ব্যবসায় একটি নতুন চুক্তি পাওয়া যাবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
মিথুন
এই রাশিতে শনির নক্ষত্র সংক্রমণের প্রভাব শনির নক্ষত্রপুঞ্জের ট্রানজিটের কারণে, মিথুন রাশির লোকেরা আজ থেকে পরবর্তী ১২২ দিনের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে চলেছেন। শনির পরিবর্তিত গতির সাথে, এই রাশির লোকেরা জীবনের প্রতিটি আটকে থাকা জিনিসকে গতি পেতে দেখবে। কিছু পুরানো কাজের ভাল ফলাফল পেয়ে মন খুশি হতে চলেছে। ইতিমধ্যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নিতে হতে পারে, তবে এতে তাড়াহুড়ো করবেন না।
তুলা
এই রাশির উপর শনি নক্ষত্র ট্রানজিটের প্রভাব আজ সন্ধ্যায়, শনির নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তনের সাথে সাথেই তুলা রাশির লোকেরা চাকরিতে ভাল পরিবর্তন দেখতে পাবেন। তবে পরিবর্তনটি সঠিকভাবে দেখতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। চাকরিতে উচ্চতর অবস্থানের লক্ষণ রয়েছে। আপনি যদি কাজের জন্য প্রশংসা পান তবে আপনি মনোযোগ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো বোধ করবেন। অর্থের সমস্যা এখন সংশোধন করা হবে।
তুলা
আগামী ১২২ দিন তুলা রাশির লোকদের উপর শনির অনুগ্রহ থাকবে। মকর রাশির উপর শনি নক্ষত্র ট্রানজিটের প্রভাব উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে শনি আসার সাথে সাথেই মকর রাশি চাকরি এবং ব্যবসার দিক থেকে উপকৃত হতে পারে। এই রাশির শাসক গ্রহ হওয়ায়, শনি তাদের উপর তার করুণা বজায় রাখবে। যে কোনও পুরানো বিনিয়োগ এখন উপকৃত হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, আর্থিক অবস্থার অনেকাংশে উন্নতি হতে চলেছে।
কুম্ভ
রাশির উপর শনি নক্ষত্র ট্রানজিটের প্রভাব কুম্ভ রাশির মতো, তাই এই ট্রানজিট থেকেও এটি অনেক উপকৃত হবে। আজ থেকে আগামী ১২২ দিনের জন্য, কুম্ভের কিছু আটকে থাকা কাজ শেষ করা যেতে পারে। তবে, যদি এর উপর সদেশতীর প্রভাবও চলতে থাকে তবে জিনিসগুলি কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে। চাকরি করা লোকেরা কিছু নতুন কাজ পেতে পারেন। এরই মধ্যে, অর্থের অবস্থার আগের চেয়ে আরও উন্নতি দেখা যাবে।
(ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More