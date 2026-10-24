Shanidev Blessing: এবার ১০৭ দিন ধরে বর্ষণ হবে স্বয়ং শনিদেবের কৃপা! কুম্ভ সহ বহু রাশির ভালো সময় আসছে

Shanidev Blessing: এবার ১০৭ দিন ধরে বর্ষণ হবে স্বয়ং শনিদেবের কৃপা! কুম্ভ সহ বহু রাশির ভালো সময় আসছে
শনিদেবের নক্ষত্র গোচরে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সম্প্রতি শনি থেকে নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তিত হয়েছে। জ্যোতিষী পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়জির মতে, শনির এই নক্ষত্র পরিবর্তন ৫ টি রাশির জন্য শুভ হবে। তাঁর মতে, শনি দেবের কৃপা বৃষ্টি হতে চলেছে আগামী ১০৭ দিন। আর তা হবে বৃষ, মিথুন, তুলা, মকর এবং কুম্ভ রাশির উপর।
৯ অক্টোবর সন্ধ্যায়, ন্যায় এবং কর্মের দেবতা নক্ষত্রপুঞ্জকে পরিবর্তন করেন। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শনির পরিবর্তিত গতিবিধি এবং অবস্থানকে খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়, যা প্রত্যেকের জীবনকে প্রভাবিত করে। শনি উত্তর ভদ্রপদ নক্ষত্রে রয়েছে এবং আজ থেকে আগামী ১০৭ দিন এই নক্ষত্রে তিনি থাকতে চলেছেন।
শনির ট্রানজিটের প্রভাব বৃষের উপর কীভাবে পড়বে?
বৃষ রাশির জন্য শনির পরিবর্তিত অবস্থান চাকরিতে স্বস্তি আনবে। চাকরিজীবীরা একটি বড় নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। অথবা আপনি এমন একটি প্রকল্প পেতে পারেন যা আপনার ক্যারিয়ারকে বাড়িয়ে তুলবে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এর মধ্যে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। কেবল সততার সাথে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।
মিথুন রাশির উপর শনির ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?
শনির কারণে এই সময়টি মিথুন রাশির জন্য ভাল হতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা সমস্ত কাজ ত্বরান্বিত হবে। প্রবীণরা পেশাদার জীবনে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। ব্যবসায়ীরা সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেবল অর্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও ধরণের তাড়াহুড়ো দেখাবেন না। প্রতিটি সিদ্ধান্ত সাবধানতার সাথে নিন।
তুলা রাশির উপর শনির ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?
শনি নক্ষত্র ট্রানজিটও তুলা রাশির লোকদের জন্য স্বস্তির সময় নিয়ে এসেছে। আপনি চাকরি-ব্যবসায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। যারা পদোন্নতির অপেক্ষায় আছেন তারা এই সময়ে সুসংবাদ পেতে পারেন। সিনিয়রদের সহায়তায় কাজ করা হবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। কেবল আপনার ব্যয় এবং সঞ্চয়ের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখুন।
মকর রাশির উপর শনির ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?
শনির নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তনের কারণে মকর রাশির লোকরাও ভাল ফলাফল পেতে চলেছেন। যারা চাকরি করেন তারা তাদের কাজ থেকে স্বীকৃতি পাবেন। কাজের অগ্রগতি হবে। ব্যবসায়ের মালিকরা একটি নতুন চুক্তি সম্পন্ন করে খুশি হবেন। একই সময়ে, পুরানো বিনিয়োগ থেকে ভাল সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। কোথাও থেকে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আর্থিক শক্তি অর্জন করা হবে। এই সময়ে সম্পর্কও শক্তিশালী হবে।
কুম্ভ রাশির উপর শনির ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?
পরবর্তী ১০৭ দিন কুম্ভ রাশির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হবে এবং সবকিছু অনুকূলে থাকবে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। একটি নতুন সুযোগ আসতে পারে যা আপনার ক্যারিয়ারের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চলেছে। যদিও এই জিনিসটি সময় নিতে পারে, তবে শনি অবশ্যই কঠোর পরিশ্রমের ফল দেবে। যদি জিনিসগুলি বিলম্বিত হয়, তবে কেবল ধৈর্য ধরে কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যান।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More