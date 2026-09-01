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আজ থেকেই চরম লাকি সময় শুরু! বুধ-শুক্রের মহাসংযোগে ৪ রাশি হবে মালামাল, বাড়বে সম্মানও

১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে বুধ ও শুক্রের মহা-সংযোগের প্রভাব আনুষ্ঠানিকভাবে সক্রিয় হতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধের প্রাখর্য ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শুক্রের রাজকীয় বিলাসিতা ও বস্তুগত সুখের মেলবন্ধন মানবজীবনের আর্থিক গতিশীলতা ও সামাজিক প্রতিপত্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

Published on: Sep 1, 2026, 12:13:42 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুদ্ধির কারক গ্রহ বুধ (Mercury) এবং সৌন্দর্য, ধন ও বৈভবের কারক গ্রহ শুক্র (Venus)-র শুভ মিলনকে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও অর্থকরী মনে করা হয়। বুধ ও শুক্রের সহাবস্থান বা শুভ কোণ তৈরি হলে মহাকাশে সৃষ্টি হয় 'লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ' বা বুধ-শুক্রের অতি শুভ সংযোগ।

আজ থেকেই চরম লাকি সময় শুরু! বুধ-শুক্রের মহাসংযোগে ৪ রাশি হবে মালামাল
আজ থেকেই চরম লাকি সময় শুরু! বুধ-শুক্রের মহাসংযোগে ৪ রাশি হবে মালামাল

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আজ ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে বুধ ও শুক্রের মহা-সংযোগের প্রভাব আনুষ্ঠানিকভাবে সক্রিয় হতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধের প্রাখর্য ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শুক্রের রাজকীয় বিলাসিতা ও বস্তুগত সুখের মেলবন্ধন মানবজীবনের আর্থিক গতিশীলতা ও সামাজিক প্রতিপত্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই বিরল সংযোগের শুভ প্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে কেরিয়ারে কাঙ্ক্ষিত প্রগতি, পদোন্নতি, ব্যবসায়িক লাভ এবং আটকে থাকা বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার শুভ পথ প্রশস্ত হতে চলেছে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে বুধ-শুক্রের সংযোগে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।

১. বুধ ও শুক্রের মহা-সংযোগের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ ও শুক্র গ্রহকে পরম মিত্র মানা হয়। এই দুই শুভ গ্রহের মিলনে জাতকের জীবনে অনন্য প্রভাব দেখা যায়:

  • বুদ্ধি ও বিলাসিতার রূপান্তর: বুধের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ও বাচনিক প্রভাবের সাথে শুক্রের ধন আকর্ষণ করার শক্তি যুক্ত হয়ে জাতককে বৈভবশালী করে তোলে।
  • বাণিজ্য, মিডিয়া ও ক্রিয়েটিভ খাতে শুভ ফল: ব্যাঙ্কিং, শেয়ার বাজার, মিডিয়া, বিনোদন, টেক্সটাইল, গ্ল্যামার, জুয়েলারি এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই সংযোগের সময়কালে দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করতে পারেন।

২. ১ সেপ্টেম্বর থেকে বুধ-শুক্রের যোগে কপাল খুলবে যে ৪ রাশির

ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির অধিপতি স্বয়ং শুক্র দেব। ফলে ১ সেপ্টেম্বর থেকে গঠিত এই বুধ-শুক্রের সংযোগ বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ী প্রমাণিত হবে। আপনার পারিবারিক জীবনে শান্তি ও আনন্দ বজায় থাকবে। নতুন কোনো প্রপার্টি, যানবাহন বা বিলাসবহুল জিনিস কেনার স্বপ্নপূরণ হতে পারে। অর্থিক দিক মজবুত হওয়ায় সঞ্চয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং বুধ দেব। নিজের অধিপতির সাথে শুক্রের এই মেলবন্ধন মিথুন রাশির জাতকদের জন্য বরদানস্বরূপ। অফিসে বসেরা আপনার কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পদোন্নতি (Promotion) বা ইনসেনটিভ হাতে পেতে পারেন। যৌথ ব্যবসায় দারুণ লাভের সুযোগ আসবে।

গ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির অধিপতিও বুধদেব। এই সংযোগের ফলে কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্বে এক অভূতপূর্ব আকর্ষণ ফুটে উঠবে। আইনি জটিলতা বা পুরনো কোনো ঋণ থেকে মুক্তি মিলতে পারে। যাঁরা শেয়ার বাজার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা বিনিয়োগের সাথে যুক্ত, তাঁদের জন্য হঠাৎ মোটা অঙ্কের ধনলাভের প্রবল যোগ রয়েছে।

ঘ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির অধিপতি হলেন শুক্র দেব। বুধ ও শুক্রের এই মহা-সংযোগ তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য রাজকীয় বৈভব নিয়ে আসবে। সামাজিক মান-সম্মান ও পদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। প্রিয়জনের সাথে সম্পর্কের দূরত্ব কেটে গিয়ে দাম্পত্য ও প্রেমের সম্পর্ক মধুর হবে। বিদেশ সংক্রান্ত শুভ কাজের সুযোগ তৈরি হতে পারে।

৩. বুধ ও শুক্র দেবের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই শুভ সংযোগের শতভাগ সুফল পেতে এবং গ্রহদোষ এড়াতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:

  • দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা: প্রতিদিন বা প্রতি শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর সামনে সর্ষে বা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে ‘শ্রীসূক্ত’ পাঠ করুন এবং সাদা মিষ্টি নিবেদন করুন।
  • দান-ধ্যান: বুধবারে সবুজ মুগ ডাল এবং শুক্রবারে চাল, চিনি বা সাদা বস্ত্র দুঃস্থদের দান করা পরম কল্যাণকর।
  • বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে ‘ওঁ বুং বুধায় নমঃ’ এবং ‘ওঁ শুঁ শুক্রায় নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও বৈভব বৃদ্ধি পায়।

১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে বুধ ও শুক্রের এই মহা-সংযোগ বৃষ, মিথুন, কন্যা ও তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্য এবং রাজকীয় সুখের এক অনবদ্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক লক্ষ্য ও দূরদর্শিতার সাথে পদক্ষেপ নিলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী উন্নতি সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/আজ থেকেই চরম লাকি সময় শুরু! বুধ-শুক্রের মহাসংযোগে ৪ রাশি হবে মালামাল, বাড়বে সম্মানও

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