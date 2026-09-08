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আজ থেকে মহা দুর্লভ সংযোগ! গজকেশরী, ভদ্র ও মালব্য রাজযোগে কপাল খুলবে ৫ রাশির, মিলবে প্রমোশন ও অঢেল সম্পদ

বিপুল অর্থলাভ, কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং ব্যবসায় অভূতপূর্ব সাফল্যের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এই দুর্লভ ত্রিবিধ রাজযোগে কোন ৫ রাশির ভাগ্যের মোড় ঘুরতে চলেছে—জেনে নিন।

Published on: Sep 8, 2026, 09:55:41 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বিভিন্ন গ্রহের রাশি পরিবর্তন ও শুভ দৃষ্টিকোণের ফলে গঠিত রাজযোগকে মানবজীবনের চরম উন্নতি ও ভাগ্যোন্নতির চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়। বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে মহাকাশে এক অতি দুর্লভ ও অলৌকিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে। এই একটি মাত্র দিনে একই সাথে গঠিত হতে চলেছে তিনটি মহাশুভ ও শক্তিশালী রাজযোগ—গজকেশরী রাজযোগ, ভদ্র রাজযোগ এবং মালব্য রাজযোগ।

আজ থেকে মহা দুর্লভ সংযোগ! গজকেশরী, ভদ্র ও মালব্য রাজযোগে কপাল খুলবে ৫ রাশির
আজ থেকে মহা দুর্লভ সংযোগ! গজকেশরী, ভদ্র ও মালব্য রাজযোগে কপাল খুলবে ৫ রাশির

জ্যোতিষ মতে, গজকেশরী যোগ মানসিক শক্তি ও ধনসম্পদ দান করে; বুধদেব কর্তৃক গঠিত ভদ্র রাজযোগ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, চমৎকার বাচনিক ক্ষমতা ও বাণিজ্যে গতি আনে; এবং শুক্রদেবের কৃপায় গঠিত মালব্য রাজযোগ জীবনের সমস্ত ভোগবিলাস, সৌন্দর্য ও সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। এই তিন মহাজাগতিক শক্তির বিরল ত্রিবেণী সঙ্গমে ৮ সেপ্টেম্বর থেকে নির্দিষ্ট ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সুবর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। হঠাৎ বিপুল অর্থলাভ, কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং ব্যবসায় অভূতপূর্ব সাফল্যের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এই দুর্লভ ত্রিবিধ রাজযোগে কোন ৫ রাশির ভাগ্যের মোড় ঘুরতে চলেছে—জেনে নিন।

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে তিন শক্তিশালী রাজযোগের তাৎপর্য

জ্যোতিষশাস্ত্রে এই তিন রাজযোগের যৌথ প্রভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা সুনিশ্চিত হয়:

  • গজকেশরী রাজযোগ: চন্দ্র ও বৃহস্পতির শুভ দৃষ্টি বা সহাবস্থানে তৈরি এই যোগ মানসিক স্থিরতা, সামাজিক মান-সম্মান এবং হঠাৎ বড় অঙ্কের অর্থ এনে দেয়।
  • ভদ্র রাজযোগ: বুধদেব স্বরাশি বা উচ্চ রাশিতে অবস্থান করলে পঞ্চমহাপুরুষ যোগের অন্যতম 'ভদ্র যোগ' তৈরি হয়। এটি ব্যবসা, আইটি, লেখালেখি ও ব্যাঙ্কিং খাতে রেকর্ড লাভ প্রদান করে।
  • মালব্য রাজযোগ: শুক্রদেব কেন্দ্র ভাবে স্বরাশি বা উচ্চ রাশিতে থাকলে 'মালব্য রাজযোগ' গঠিত হয়। এর প্রভাবে নতুন সম্পত্তি, গাড়ি কেনা এবং বিলাসবহুল জীবনযাপনের সুযোগ তৈরি হয়।

৮ সেপ্টেম্বর তিন রাজযোগের শুভ প্রভাবে ভাগ্য চমকাবে যে ৫ রাশির

ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ৮ সেপ্টেম্বরের এই দুর্লভ রাজযোগ অত্যন্ত শুভ বার্তা নিয়ে আসছে। শুক্রদেবের কৃপায় আয়ের নতুন উৎস খুলে যাবে এবং জমা অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে পদস্থ আধিকারিকদের সাহায্য পাবেন, যা পদোন্নতির পথ সহজ করবে। নতুন প্রপার্টি বা গাড়ি কেনার দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ হতে পারে।

খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতকদের জন্য বুধদেবের তৈরি ভদ্র রাজযোগ ও গজকেশরী যোগের শুভ প্রভাব ব্যবসায় নজিরবিহীন সাফল্য এনে দেবে। আইটি, মিডিয়া, ব্যাঙ্কিং বা লেখালেখির সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা চমৎকার সম্মান ও লাভ অর্জন করবেন। পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক অর্থলাভের দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে।

গ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের স্বরাশিতে গ্রহের শুভ অবস্থানের ফলে ব্যবসায় বড় চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে। আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক মর্যাদা বহুগুণ বাড়বে। দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত থাকা আইনি বিবাদ আপনার পক্ষে মিটে যাবে, যার ফলে মানসিক চাপ দূর হবে এবং আর্থিক লাভ হবে।

ঘ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতকদের জন্য মালব্য ও গজকেশরী রাজযোগ জীবনের সমস্ত আর্থিক সংকট দূর করতে সাহায্য করবে। চাকুরিজীবীরা নতুন ও আকর্ষণীয় কাজের প্রস্তাব পেতে পারেন। যৌথ উদ্যোগে শুরু করা ব্যবসায় দ্বিগুণ মুনাফা মিলবে। জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্ক সুন্দর হবে এবং পরিবারে খুশির আমেজ বজায় থাকবে।

ঙ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভাগ্য ও কেরিয়ারের স্থানে এই রাজযোগের প্রভাব অত্যন্ত ফলদায়ক হতে চলেছে। দূরবর্তী যাত্রা বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের আর্থিক সুবিধা মিলবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া প্রার্থীরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করবেন।

এই রাজযোগের শতভাগ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

৮ সেপ্টেম্বরের তিন রাজযোগের পূর্ণ আশীর্বাদ লাভ করতে এবং অশুভ প্রভাব দূর করতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করা যেতে পারে:

  • শ্রী গণেশ ও মা লক্ষ্মীর যৌথ আরাধনা: ৮ সেপ্টেম্বর সকালে শ্রী গণেশকে কচি দুর্বা ঘাস এবং দেবী লক্ষ্মীকে ক্ষীর বা সাদা মিষ্টি ভোগ নিবেদন করুন।
  • গায়ত্রী মন্ত্র ও বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে ১০৮ বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলে বুধ, গুরু ও শুক্র—তিন গ্রহেরই শুভ শক্তি বৃদ্ধি পায়।
  • দুঃস্থদের বস্ত্র ও ফল দান: অসহায় ব্যক্তিদের বস্ত্র, চাল বা মিষ্টি খাবার দান করলে গ্রহ রাজযোগের ইতিবাচক প্রভাব বহুগুণ বাড়ে।

৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ গঠিত হতে চলা গজকেশরী, ভদ্র ও মালব্য রাজযোগের অলৌকিক ত্রিবেণী সঙ্গম বৃষ, মিথুন, কন্যা, তুলা ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নতি ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক ঐতিহাসিক সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনে শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

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