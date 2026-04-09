Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Gajakeshari yog: এপ্রিলেই ভালো সময় শুরু! তৈরি হবে গজকেশরী যোগ, লাকির লিস্টে মিথুন সহ কারা?

    Astrology: এপ্রিল মাসে আসছে গজকেশরী যোগ। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। 

    Published on: Apr 09, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Gajakeshari yog: গজকেশরী রাজযোগ, জ্যোতিষমতের যোগগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এই এপ্রিল মাসেই আসছে গজকেশরী যোগ। এই গজকেশরী রাজযোগের ফলে ২১ এপ্রিল থেকে বহু রাশির ভাগ্যে সুসময় আসতে পারে। বলছে জ্যোতিষমত। গজকেশরী যোগ, চন্দ্র আর দেবগুরু বৃহস্পতির যুতিতে তৈরি হয়। জ্যোতিষমতে, চন্দ্র হলেন যাত্রা, সুখ শান্তি, ধন সম্পত্তি, রক্তজনিত ক্ষেত্রের কারক। আর দেবগুরু বৃহস্পতি হল সন্তান, সম্পত্তি, শিক্ষা, ধার্মিক ক্ষেত্রের কারক। এই দুই গ্রহের যুতি ২১ এপ্রিল দুপুর ১ টায় হচ্ছে বলে বহু জ্যোতিষমতের দাবি। তার ফলে একগুচ্ছ রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন।

    এপ্রিলেই ভালো সময় শুরু! তৈরি হবে গজকেশরী যোগ, লাকির লিস্টে মিথুন সহ কারা?
    এপ্রিলেই ভালো সময় শুরু! তৈরি হবে গজকেশরী যোগ, লাকির লিস্টে মিথুন সহ কারা?

    মিথুন

    এই রাজযোগ আপনার কেরিয়ারের দিক থেকে ভালো সময় আনবে। প্রমোশন বা নতুন কোনও কাজের দায়িত্ব আপনার কাঁধে আসতে পারে। ব্যবসায় নতুন কনট্র্যাক্ট পেতে পারেন, যা অংশীদারির জন্য লাভদায়ক। আপনার সংযোগের দক্ষতা আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আপনার মান সম্মান বাড়তে পারে। বিবাহিতদের জীবন ভালোর দিকে যেতে পারে, দাম্পত্যে সুখ শান্তি আসবে। তবে অত্যধিক আত্মবিশ্বাসের বশে কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না।

    কন্যা

    এবার কেরিয়ারে স্থিরতা আসতে পারে। আপনার ভাগ্যের সঙ্গত পাবেন। দীর্ঘ সময় ধরে যে কাজ আটকে রয়েছে, তা পূরণের সুযোগ পাবেন। কেরিয়ারে কোনও কাঙ্খিত স্থিরতা আসবে। নতুন কোনও চাকরির সুযোগ মিলতে পারে। দেশ বিদেশের যাত্রা করতে পারবেন। ধার্মিক ও মাঙ্গলিক কোনও কাজ করতে পারেন।

    সিংহ

    গজকেশরী রাজযোগ, সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুবই লাভদায়ী। ব্যবসায় কোনও বড় সিদ্ধান্ত আপনার জন্য লাভদায়ী হতে পারে। বিনিয়োগে লাভ হতে পারে। আয়ের নতুন নতুন রাস্তা খুলতে পারে। সন্তানের সঙ্গে জড়িত কোনও ভালো খবর পেতে পারেন।তবে সংযম ধরে রাখতে হবে। কোনও কাজে অহংকার করবেন না। তাড়াহুড়ো করে কোনও কাজ করলে ক্ষতি হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Gajakeshari Yog: এপ্রিলেই ভালো সময় শুরু! তৈরি হবে গজকেশরী যোগ, লাকির লিস্টে মিথুন সহ কারা?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes