Gajalaxmi Rajyog 2026: গজলক্ষ্মী রাজযোগ তৈরি! কপাল খুলবে একগুচ্ছ রাশির, লাকি মেষ সহ কারা?
গ্রহগুলির গতিবিধির কারণে জুন ২০২৬ কে খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। অনেক বড় গ্রহ এই মাসে তাদের রাশি পরিবর্তন করছে। একই সময়ে, কিছু শুভ যোগও তৈরি করা হচ্ছে, যা জ্যোতিষীদের চোখে রয়েছে।
জুন ২০২৬ গ্রহের গতিবিধির ক্ষেত্রে বিশেষ বলে মনে করা হয়। এই মাসে অনেক বড় গ্রহের রাশিচক্র পরিবর্তন হচ্ছে। একইসঙ্গে এমন কিছু যোগও তৈরি হচ্ছে, যা নিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র জগতে আলোচনা হচ্ছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ২ জুন, দেবগুরু বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে প্রবেশ করেছিলেন। কয়েক দিন পরে, ৮ ই জুন, শুক্রও কর্কটে পৌঁছেছিল। দুটি গ্রহের সংমিশ্রণে গজলক্ষ্মী রাজযোগ তৈরি হয়েছে। জ্যোতিষীরা বলছেন, দীর্ঘ ব্যবধানের পর এই যোগব্যায়াম তৈরি হচ্ছে।
বৃহস্পতিকে ভাগ্য, জ্ঞান এবং সম্প্রসারণের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়, অন্যদিকে শুক্রকে আরাম এবং বস্তুগত আনন্দের সাথে যুক্ত গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই পরিস্থিতিতে, একটি রাশিচক্রে উভয় গ্রহের আগমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।
এদিকে, ১১ জুন থেকে ১৫ জুনের মধ্যে আকাশে আরও একটি আকর্ষণীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের অবস্থান দেখা যাচ্ছে। এই সময়ে, শুক্র, বৃহস্পতি এবং বুধ একটি নির্দিষ্ট ক্রমে দেখা যায়। একে বলা হয় প্ল্যানেটারি প্যারেড। জ্যোতির্শাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই লোকেরা এই ঘটনাটিতে আগ্রহী। জুন মাসে সূর্য, মঙ্গল এবং বুধের গতিবিধিতেও পরিবর্তন আসে। এমন পরিস্থিতিতে, অনেক রাশির লোকদের উপর এর প্রভাব দেখা যায়।
জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে, মেষ, কর্কট, সিংহ, কন্যা এবং ধনু রাশির জাতীয়রা এই সময়ের মধ্যে কিছু ইতিবাচক ফলাফল পেতে পারেন। হংস রাজা যোগ এবং গজলক্ষ্মী রাজ যোগ জ্যোতিষীদের মতে, কর্কট রাশিতে বৃহস্পতির উপস্থিতি হংস রাজ যোগ তৈরি করে। একই সময়ে, গজলক্ষ্মী রাজ যোগের প্রভাবও শুক্রের সাথে সংমিশ্রণে দেখা যায়।
মেষ
রাশির জাতকদের জন্য ক্যারিয়ার এবং আর্থিক বিষয়ে পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কিছু কাজ শেষ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে এই সময়টি কর্কট রাশির মানুষের জন্য তুলনামূলকভাবে অনুকূল বলে মনে করা হয়। চাকরি এবং ব্যবসা সম্পর্কিত বিষয়ে অগ্রগতি দেখা যায়।
সিংহ
সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা ভাগ্যবান হতে পারেন। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা চাকরি এবং ক্যারিয়ার সম্পর্কিত নতুন সুযোগ পেতে পারেন। একই সঙ্গে ধনু রাশির মানুষের কিছু স্থগিত কাজ এগিয়ে যেতে পারে এবং পারিবারিক পরিবেশ ভালো হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More