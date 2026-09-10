Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Ganesh Chaturthi 2026: গণেশ চতুর্থী ২০২৬ কি ১৪ নাকি ১৫ সেপ্টেম্বর! দেখে নিন পুজোর শুভ সময়কাল

এ বছর গণেশ চতুর্থীতে অনেক যোগের গঠন হচ্ছে। এই কারণেই এটি আরও বিশেষ হতে চলেছে। 

Published on: Sep 10, 2026, 15:30:07 IST
By Sritama Mitra
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

উৎসবের মরশুম এখন কড়া নাড়ছে। গণেশ চতুর্থী উৎসবে ধীরে ধীরে মেতে উঠতে চলেছে গোটা দেশ। মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই এই পুজো ঘিরে তুঙ্গে উত্তেজনা। গণেশ চতুর্থীর তারিখ নিয়ে মানুষের মনে বিভ্রান্তি রয়েছে। এই সময়ে রয়েছে হরিতালিকা তিজ। এই কারণে এই বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে।

গণেশ চতুর্থী ২০২৬ কি ১৪ নাকি ১৫ সেপ্টেম্বর! দেখে নিন পুজোর শুভ সময়কাল
গণেশ চতুর্থী ২০২৬ কি ১৪ নাকি ১৫ সেপ্টেম্বর! দেখে নিন পুজোর শুভ সময়কাল

জেনে নিন গণেশ চতুর্থীর সঠিক তারিখ কী এবং এবারের পূজার শুভ সময় কোনটি?

গণেশ চতুর্থীর তারিখ অনুসারে, এবার ভাদ্রপদ মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্থী তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে শুরু হচ্ছে। তিথি ১৪ সেপ্টেম্বর সকাল ৭:০৬ মিনিট থেকে শুরু হবে। তিথি পরের দিন অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বর শেষ হবে। তিথি সমাপ্তির তারিখ সকাল ৭:৪৪ মিনিট। একটি ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে যে ভগবান গণেশ মধ্যাহ্নকালীন সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই বছর ১৪ সেপ্টেম্বর গণেশ চতুর্থী উদযাপিত হবে। একই দিনে তাঁর মূর্তি বাড়ি এবং প্যান্ডেলে স্থাপন করা হবে। পঞ্জিকা অনুসারে, এই দিনে রবি যোগ, ইন্দ্রযোগ এবং ব্রহ্ম যোগের একটি শুভ সংমিশ্রণ রয়েছে।

ভগবান গণেশের পূজার জন্য শুভ সময় যদি শুভ সময়ে পূজা করা হয় তবে এটি বিশ্বাস করা হয় যে এটি শুভ ফলাফল পায়। ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শুভ সময়ে ভগবান গণেশের পুজোর জন্য ভক্তরা আগ্রহী। সেদিন সকাল ১১:০২ মিনিট থেকে দুপুর ১:৩১ মিনিটের মধ্যে, আপনি গণপতির আচার-অনুষ্ঠানের সাথে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করতে পারেন। আপনি যদি এই সময়ে পূজা করতে না পারেন তবে আপনি অভিজিৎ মুহুর্তে গণপতির পূজা করতে পারেন। এই সময়ে আপনি মূর্তি স্থাপন এবং পূজাও করতে পারেন। ব্রহ্ম মুহূর্ত এবং নিশিথ মুহূর্তও পূজার জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে।

ভাদ্র যুগ সম্পর্কিত বিবরণ অনুসারে, এবার ভাদ্র গণেশ চতুর্থীর দিনও হতে চলেছে। তবে এটি নিয়ে কারও চিন্তা করার দরকার নেই। আসলে ভগবান গণেশের পূজার সময় থেকে ভদ্রের সময় সম্পূর্ণ আলাদা। একই সময়ে, এর সময়টিও মূর্তি স্থাপনের শুভ সময় থেকে বেশ আলাদা। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ভাদ্রের সময় ১৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা থেকে শুরু হবে। এর সময় সন্ধ্যা ৭:২০ মিনিটে। একই সময়ে, ভদ্র শেষ হওয়ার সময় পরের দিন অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বর। এর সময় সকাল ০৬:০৬ টা। দিনের বেলায় গণেশ চতুর্থীর পূজা করা এবং মূর্তি স্থাপন করা শুভ বলে মনে করা হয়। এই পরিস্থিতিতে ভাদ্র থাকার কোনও প্রভাব পড়বে না।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার- আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Ganesh Chaturthi 2026: গণেশ চতুর্থী ২০২৬ কি ১৪ নাকি ১৫ সেপ্টেম্বর! দেখে নিন পুজোর শুভ সময়কাল

Choose sun sign to read horoscope

  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes