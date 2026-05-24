    Ganga Dusshera 2026: গঙ্গাদশহরা ২০২৬ পড়ছে সোমবার! তিথি, স্নান-দানের শুভ সময় দেখে নিন

    গঙ্গা দশহরা হল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি পবিত্র উৎসব, যা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে উদযাপিত হয়। পুরাণ মতে, এই তিথিতেই দেবী গঙ্গা মর্ত্যে অবতীর্ণ হন।

    Published on: May 24, 2026 4:04 PM IST
    By Sritama Mitra
    গঙ্গাদশহরা ২০২৬ কবে পড়বে, তা নিয়ে অনেকের মধ্যেই কৌতূহল রয়েছে। চলতি বছরে গঙ্গাদশহরা পড়ছে আগামিকাল সোমবার। এই শুভ দিনে গঙ্গা মর্ত্যে আগমন করেন বলে বিশ্বাস রয়েছে।

    গঙ্গাদশহরা ২০২৬ পড়ছে সোমবার! তিথি, স্নান-দানের শুভ সময় দেখে নিন (ANI Photo) (Rameshwar Gaur)
    গঙ্গা দশহরা হল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি পবিত্র উৎসব, যা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে উদযাপিত হয়। পুরাণ মতে, এই তিথিতেই দেবী গঙ্গা মর্ত্যে অবতীর্ণ হন। বিশ্বাস করা হয়, এদিন গঙ্গা নদীতে স্নান করলে এবং দান-ধ্যান করলে মানুষের দশ প্রকারের পাপ দূর হয়। পৌরাণিক মতে, রাজা ভগীরথের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী গঙ্গা স্বর্গের অমরত্ব প্রদানকারী জল নিয়ে মর্ত্যে নেমে আসেন, যাতে সগর রাজার বংশধরদের আত্মার মুক্তি ঘটে।

    জানা যাচ্ছে, ২৪ মে সন্ধ্যা থেকে ২৫ মে পর্যন্ত শুভ তিথি থাকবে। ২৫ মে সোমবার ভোর ৪.৩০ মিনিটে শুরু হবে গঙ্গা দশহরার তিথি। ২৬ মে মঙ্গলবার ভোর ৫ টা ১০ মিনিটে এই তিথি শেষ হবে। উদয়া তিথি অনুসারে গঙ্গা দশহরা ২৫ মে পালিত হবে। এমন দিনে পুজো পাঠের জন্য ব্রহ্ম মুহূর্ত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই দিনে ব্রহ্ম মুহূর্ত ভোর ৪ টে ৪০ মিনিট থেকে ভোর ৫ টা ২৩ মিনিট পর্যন্ত থাকবে। এরপর সূর্যোদয় সকাল ৬.০৬ মিনিটে। অভিজিৎ মুহূর্ত ১২ টা ১৭ মিনিট থেকে ১ টা ১০ মিনিট পর্যন্ত থাকবে। এছাড়াও, পঞ্জিকা অনুসারে সোমবার জুড়ে রবি যোগ বিরাজ করবে, যা শুভ কাজের জন্য অনুকূল বলে মনে করা হয়। এই সময়ে যেকোনো শুভ কাজ শুরু করা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। শুভ তিথিতে অনেকেই স্নান ও দান করে থাকেন। এমন শুভ দিনে কিছু দান করলে, তা শুভ ফল দেয় বলে বিশ্বাস করা হয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

