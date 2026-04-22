Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ganga Saptami 2026: ২৩ এপ্রিল অত্যন্ত শুভ দিন! পড়ছে ২০২৬ গঙ্গাসপ্তমী, তিথি শুরু কবে থেকে! দেখে নিন

    Baisakh Ganga Saptami 2026 Tithi: বৈশাখের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে গঙ্গা সপ্তমী তিথি পালিত হয়। চলতি বছরে এই তিথি ২২ এপ্রিল রাত ১০ টা ৪৮ মিনিটে শুরু হবে।

    Published on: Apr 22, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Ganga Saptami 2026: ২৩ এপ্রিল ২০২৬ সালে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিধামসভা নির্বাচনের প্রথম পর্বের ভোট গ্রহণ। এদিকে, জ্যোতিষ মাহাত্ম্য বলছে, সেই দিন অত্যন্ত শুভ দিন। সেই দিনই পড়ছে গঙ্গাসপ্তমী। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তিথিতে এই গঙ্গাসপ্তমী তিথিটি পড়ে। চলতি বছরে অক্ষয় তৃতীয়া কেটে যাওয়ার পর, গঙ্গাসপ্তমী পড়ছে পূর্ণিমার আগে। দেখে নেওয়া যাক, এই তিথি সম্পর্কে কিছু তথ্য।

    ২৩ এপ্রিল অত্যন্ত শুভ দিন! পড়ছে ২০২৬ গঙ্গা সপ্তমী, তিথি শুরু কবে থেকে! দেখে নিন (ANI Photo) (Rameshwar Gaur)
    বৈশাখের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে গঙ্গা সপ্তমী তিথি পালিত হয়। চলতি বছরে এই তিথি ২২ এপ্রিল রাত ১০ টা ৪৮ মিনিটে শুরু হবে। আর ২৩ এপ্রিল রাত ৮ টা ৪৯ মিনিট পর্যন্ত চলবে। সনাতন ধর্ম যেহেতু সমস্ত তিথি উদয়া তিথি অনুসারে পালন করে, তাই সেই সময়ই এই তিথি পালিত হবে। এই দিনে স্নানের জন্য ব্রহ্ম মুহূর্তকে বেছে নেওয়া হয়। এই ব্রহ্ম মুহূর্ত ভোর ৪ টে ২০ মিনিট থেকে শুরু করে ভোর ৫ টে ০৪ মিনিট পর্যন্ত চলবে। এই সময় হিন্দুধর্মের মান্যতা অনুসারে অনেকে এই সময় অনেকেই স্নান ও দান করে থাকেন। এই দিনে গঙ্গাপুজোরও আলাদা মাহাত্ন্য রয়েছে। এই দিনে গঙ্গাপুজোর শ্রেষ্ঠ সময় বেলা ১১ টা ০৮ মিনিট থেকে দুপুর ১ টা ৩৮ মিনিট পর্যন্ত রয়েছে।

    মনে করা হয়, আধ্যাত্মিক দিক থেকে এই সময়কাল অত্যন্ত ফলদায়ী। মান্যতা রয়েছে, এই সময় গঙ্গায় স্নান করলেস সমস্ত পাপ ধুয়ে গিয়ে মোক্ষ লাভ হয়। অনেকে এই সময় গঙ্গায় প্রদীপ ভাসিয়ে পূর্বপুরুষদের প্রণাম করে থাকেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes