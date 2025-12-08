মিথুন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৮ ডিসেম্বরের রাশিফল
মিথুন রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।
মিথুন (মে 21 - জুন 21) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন, নেতিবাচক চিন্তাভাবনাকে বিদায় জানান! প্রেমে সুখী থাকুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি আপনার দক্ষতা প্রমাণ করার জন্য কর্মক্ষেত্রে নতুন ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। চরম যত্নের সাথে অর্থায়ন পরিচালনা করুন। আপনার স্বাস্থ্যও আজ স্বাভাবিক রয়েছে। রোমান্টিক জীবন আজ অসাধারণ। পেশাগতভাবে, আপনি ভাল করবেন। সামান্য আর্থিক সমস্যা সত্ত্বেও, রুটিন জীবন প্রভাবিত হবে না। কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা দৈনন্দিন জীবনেও প্রভাব ফেলবে না। মিথুন রাশিফল আজ নিশ্চিত করুন যে আপনি অপ্রীতিকর অতীতে প্রবেশ করবেন না যা প্রেমিককেও আঘাত করতে পারে। খোলামেলা যোগাযোগ করা ভালো। আজ ধৈর্যশীল শ্রোতা হোন। কিছু প্রেমের বিষয়গুলি কাজ নাও করতে পারে কারণ মৌখিক তর্ক এবং প্রকাশ্যে অপমান সহ গুরুতর হেঁচকি থাকবে। আপনার জনসমক্ষে আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতেও সতর্ক হওয়া উচিত যা মতবিরোধের সময় দিনের দ্বিতীয় অংশে একটি দৃশ্য তৈরি করতে পারে। বিবাহিত মহিলারা পরিবারের পথে যাওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে পারেন। মিথুন রাশি আজ রাশিফল আজ কাজের সাথে আপস করবেন না। নতুন নতুন কাজ আসবে। কিছু আইটি প্রফেশনাল, ডিজাইনার, আর্কিটেক্ট, মেকানিক এবং সেলসপার্সন আজ ক্লায়েন্টের অফিসে যাবেন। প্রতিটি নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে, তবে আপনাকে এটির দিকে প্রচেষ্টা করতে হবে। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে আগ্রহী তারা সাক্ষাত্কারে অংশ নিতে পারেন। আজ নতুন কাজ গ্রহণ করাও ভাল যা আপনার মেধা পরীক্ষা করবে। পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা সফল হবে, অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের কর সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা থাকতে পারে। মিথুন রাশিফল আজ সম্পদ আসবে। এটি আপনাকে সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করতে সহায়তা করবে। কিছু ব্যবসায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় সম্পদ পাবেন। আপনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতেও খুশি হবেন। ভাগ্যবান ব্যক্তিরা আজ সম্পত্তি নিয়ে আইনি লড়াইয়ে জয়ী হবেন। কোনও অভাবী বন্ধু বা আত্মীয় আর্থিক সহায়তার জন্য অনুরোধ করবে, যা আপনি প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যকে নতুন স্তরে নিয়ে যেতে পেরে খুশি হবেন। মিথুন রাশিফল আজ আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। দিনের দ্বিতীয় অংশে জিমে যোগ দেওয়া ভাল। কিছু মহিলা দিনের দ্বিতীয়ার্ধে উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বিকাশ করবে। আপনি ভাইরাল জ্বর, গলা ব্যথা বা ত্বক সম্পর্কিত সমস্যাগুলিও বিকাশ করতে পারেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে যুক্ত চ্যালেঞ্জ থাকবে। শিশুদের অবশ্যই জাঙ্ক ফুড এবং বায়ুযুক্ত পানীয় এড়ানো উচিত। কিছু স্থানীয়দের নাক বা কান সম্পর্কিত সমস্যার জন্য ডাক্তারের সাথে দেখা করার প্রয়োজন হতে পারে। মিথুন রাশির গুণাবলী শক্তি: অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, জ্ঞানী, স্মার্ট, মনোরম, দ্রুত বুদ্ধিমান, মনোমুগ্ধকর দুর্বলতা: অসঙ্গতিপূর্ণ, গসিপি, অলস প্রতীক: যমজ উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: বাহু এবং ফুসফুস সাইন শাসক: বুধ ভাগ্যবান দিন: বুধ শুভ রঙ: রৌপ্য ভাগ্যবান সংখ্যা: 7 ভাগ্যবান পাথর: পান্না মিথুন রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু মেলা সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক রাশি, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা রাশি, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)