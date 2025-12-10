মিথুন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১০ ডিসেম্বরের রাশিফল
মিথুন রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।
মিথুন (মে 21 - জুন 21) দৈনিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলেছেন, আজ অশান্তিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন আজ প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় কাটানোর বিষয়টি বিবেচনা করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার পারফরম্যান্স প্রশংসা অর্জন করবে। আজই স্মার্ট আর্থিক সিদ্ধান্ত নিন এবং যত্নের সাথে স্বাস্থ্য পরিচালনা করুন। প্রেমিককে খুশি রাখার চেষ্টা করুন। আপনার প্রতিশ্রুতির ফলস্বরূপ চাকরিতে সর্বোচ্চ ফলাফলও হবে। অত্যন্ত যত্ন সহকারে সম্পদ পরিচালনা করুন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি শুভ হোক। মিথুন রাশির প্রেমের রাশিফল আজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু দীর্ঘ-দূরত্বের প্রেমের বিষয়গুলি ইতিবাচক ফলাফল নাও পেতে পারে। আপনার প্রেমিকের সাথে তর্কে জড়ানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন, কারণ আপনাকে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রেমিককে আস্থায় নেওয়া ভাল। আপনি প্রেমিককে পিতামাতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কেও চমক থাকতে পারে। অবিবাহিত স্থানীয়রা তাদের ক্রাশের কাছে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য দিনটি বেছে নিতে পারে। বিবাহিত নারীরা পারিবারিক পথে যেতে পারেন। মিথুন রাশিফল আজ আপনি জ্যেষ্ঠতার দিক থেকে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য অনুভব করতে পারেন। লেনদেনে ধৈর্য ধরুন এবং আপনি ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাবেন। আপনি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন। দিনের প্রথম অংশটি জব পোর্টালে জীবনবৃত্তান্ত আপডেট করার জন্য ভাল। টিম আলোচনায় সচেতন হওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকুন। সফটওয়্যার, ইলেকট্রনিক্স, ফ্যাশন এক্সেসরিজ, ফুড প্রসেসিং, ট্রান্সপোর্ট এবং অটোমোবাইল স্পেয়ার পার্টস পরিচালনাকারী উদ্যোক্তারা ভাল রিটার্ন দেখতে পাবেন। মিথুন রাশিফল আজ আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। এটি আপনাকে বড় বিনিয়োগ থেকে বিরত রাখতে পারে। আপনি পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি বিরোধে টেনে আনা হতে পারেন। আপনি দিনের দ্বিতীয়ার্ধে জমি, সম্পত্তি, স্টক বা অন্য কোনও উৎসে বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করতে পারেন। তবে অর্থের বিষয়ে অন্ধভাবে ব্যবসায়িক অংশীদারকে বিশ্বাস করা এড়িয়ে চলুন। আপনার কোনও বন্ধু বা আত্মীয়কে বড় পরিমাণ ঋণ দেওয়া উচিত নয়, কারণ এটি ফেরত পাওয়া একটি সমস্যা হতে পারে। মিথুন রাশিফল আজ হালকা ব্যায়াম দিয়ে দিন শুরু করুন এবং কিছু সময়ের জন্য যোগব্যায়াম অনুশীলন করুন। চোখ বা নাকের সাথে ছোটখাটো সমস্যা হবে। শিশুদের হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। জাঙ্ক ফুড এবং বায়ুযুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলুন। আপনি ভাইরাল জ্বর, গলা ব্যথা এবং হজমের অভিযোগও বিকাশ করতে পারেন। আজ ভ্রমণের সময়, সর্বদা আপনার সাথে একটি প্রাথমিক চিকিত্সার বাক্স রাখুন। আপনি অ্যালকোহল এবং তামাক উভয়ই ত্যাগ করার দিনটিও বেছে নিতে পারেন। মিথুন রাশির গুণাবলী শক্তি: অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, জ্ঞানী, স্মার্ট, মনোরম, দ্রুত বুদ্ধিমান, মনোমুগ্ধকর দুর্বলতা: অসঙ্গতিপূর্ণ, গসিপি, অলস প্রতীক: যমজ উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: বাহু এবং ফুসফুস সাইন শাসক: বুধ ভাগ্যবান দিন: বুধ শুভ রঙ: রৌপ্য ভাগ্যবান সংখ্যা: 7 ভাগ্যবান পাথর: পান্না মিথুন রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু মেলা সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক রাশি, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ