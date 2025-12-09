Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মিথুন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৯ ডিসেম্বরের রাশিফল

    মিথুন রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 09, 2025 10:43 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সর্বোত্তম ফলাফল দেওয়ার জন্য পেশাদার অ্যাসাইনমেন্টগুলিতে মনোযোগ দিন। সম্পদকে অধ্যবসায়ের সাথে ব্যবহার করুন এবং একটি ভাল জীবনযাত্রা করুন। নিশ্চিত করুন যে আপনি প্রেমিককে আরও বেশি সময় দেবেন এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে আলোচনা করে একসাথে বসুন। কর্মক্ষেত্রে আদর্শের সাথে আপস করবেন না। সমৃদ্ধি থাকবে এবং স্বাস্থ্যও আপনার কাছে ন্যায্য হবে।

    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল
    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল

    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল

    মিথুন রাশিফল আজ যারা সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পছন্দ করেন তারা দিনের প্রথমার্ধটি বেছে নিতে পারেন। যদিও প্রাথমিক উদ্বেগ থাকতে পারে, তবে বিষাক্ত সম্পর্কের মধ্যে ধরা পড়ার চেয়ে একা থাকা ভাল। যারা ভ্রমণ করছেন তাদের অবশ্যই আজ তাদের প্রেমিকের সাথে ফোনে কথা বলতে হবে। ভ্রমণের সময় বা কোনও অফিসিয়াল ইভেন্টে বিশেষ কারও সাথে দেখা করুন। বিবাহিত দম্পতিদের বাইরের মতামত এড়ানো উচিত এবং পরিবর্তে রোম্যান্সকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সঠিক আলোচনা করা উচিত।

    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল

    মিথুন রাশিফল আজ পেশাদার কার্যভার আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। প্রকল্পগুলি উদ্ভাবনী ধারণার দাবি করে এবং আপনি উত্পাদনশীলতার সাথে আপস না করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে সিনিয়রদের সাথে আপনার রসায়ন ভাল হবে এবং এটি আপনাকে একটি শালীন মূল্যায়ন অর্জন করতে সহায়তা করবে। আজ ক্লায়েন্টদের মোকাবেলা করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন, বিশেষত বিদেশ থেকে। ব্যবসায়ীদের জন্য, অপারেশন সম্পর্কিত সমস্যা থাকতে পারে, তবে শীঘ্রই সেগুলি সমাধান করা হবে। তারা তাদের উদ্যোগের প্রচারের জন্য কাজ সম্পর্কিত ভ্রমণ করতে চলেছেন।

    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল

    মিথুন রাশিফল আজ আপনি বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ আসতে দেখতে পারেন এবং এটি আপনাকে ব্যয় মেটাতে সহায়তা করবে। কোনও বন্ধু বা আত্মীয়কে প্রচুর পরিমাণে ঋণ দেওয়ার সময় আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ এটি ফেরত পেতে সমস্যা হবে। যদিও আপনি শেয়ার বাজারে বড় পরিমাণ বিনিয়োগ করতে পারেন, তবে নিশ্চিত করুন যে আপনার এটি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। পরিবারের মধ্যে চিকিৎসার আকারে নারীদের আর্থিক চাহিদা থাকবে। কিছু স্থানীয়রা সমস্ত বকেয়া বকেয়াও পরিশোধ করবে।

    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল

    মিথুন রাশিফল আজ আপনার একটি ভারসাম্যপূর্ণ অফিস এবং ব্যক্তিগত জীবন বজায় রাখা উচিত। যাদের কিডনি বা লিভার সম্পর্কিত অসুস্থতা রয়েছে তাদের দিনের প্রথমার্ধে চিকিত্সা যত্নের প্রয়োজন হবে। মহিলাদের দিনের প্রথম অংশে স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে। শিশুরা মুখের স্বাস্থ্যের সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারে। দিনের দ্বিতীয় অংশটি অ্যালকোহল এবং তামাক উভয়ই ত্যাগ করাও ভাল।

    News/Astrology/মিথুন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৯ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes