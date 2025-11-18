Edit Profile
    মিথুন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ নভেম্বরের রাশিফল

    মিথুন রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 18, 2025 9:35 AM IST
    By Sayani Rana
    আপনি আজ পার্থক্য দেখতে পাবেন। পেশাগত চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠুন। অপরিচিতদের সাথে বড় আর্থিক লেনদেন এড়িয়ে চলুন। প্রেমের সম্পর্কের সমস্যা সত্ত্বেও, আপনি একটি সুখী প্রেম জীবন পেতে সফল হবেন। অফিসে চাপ পরিচালনা করুন, কারণ এটি আপনাকে আরও ভাল আউটপুট দেবে। ছোটখাটো সম্পদের সমস্যা থাকবে, তবে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল
    মিথুন রাশির প্রেমের রাশিফল আজ মৌখিক তর্কে জড়িয়ে পড়বেন না, এবং সর্বদা আপনার সঙ্গীকে বিভিন্ন প্রচেষ্টায় সমর্থন করুন। এটি নিশ্চিত করবে যে আপনি আবেগগুলি ভাগ করে নেবেন, বন্ধনকে শক্তিশালী করবেন। কিছু নেটিভ তাদের প্রেমিকদের আশ্চর্যজনক উপহার দেওয়ার জন্যও দিনটি বেছে নেবে। প্রেমের বিষয়ে তৃতীয় কাউকে বিষয়গুলি নির্দেশ করতে দেবেন না। একসাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন এবং এমন ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হন যা আপনারা উভয়ই আগ্রহী। বিবাহিত মহিলাদের সতর্ক হওয়া দরকার যে তৃতীয় ব্যক্তিকে তাদের বৈবাহিক জীবনের দিকগুলি নির্দেশ করতে না দেয়।

    মিথুন রাশিফল আজ নতুন সুযোগগুলি দরজায় কড়া নাড়বে, তবে আপনি কিছু ব্যবহার করতে ব্যর্থ হতে পারেন। এর ফলে হতাশাও হতে পারে। দিনের দ্বিতীয় অংশটি চাকরির সাক্ষাত্কারে অংশ নেওয়ার জন্য ভাল, এবং কিছু পেশাদার চাকরি সম্পর্কিত কারণে বিদেশে চলে যাবেন। বিমান পরিবহণ, অটোমোবাইল, তথ্যপ্রযুক্তি, আতিথেয়তা, স্বাস্থ্যসেবা, অ্যানিমেশন এবং আর্কিটেকচার পেশাদাররা বিদেশে নতুন সুযোগ দেখতে পাবেন। উচ্চশিক্ষার সুযোগ খুঁজছেন এমন শিক্ষার্থীরা সুসংবাদ পাবেন। উদ্যোক্তারা নতুন অংশীদারিত্ব স্বাক্ষর করতে পেরে খুশি হবেন।

    মিথুন রাশিফল আজ আপনার ব্যাংক ঋণ পরিশোধে সমস্যা হতে পারে। যাদের চিকিত্সা জরুরি অবস্থা রয়েছে তারা এমনকি আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের কাছ থেকেও সহায়তা পাবেন। আর্থিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আজকের দিনটি একটি ভাল দিন, যখন আপনি সম্পত্তি নিয়ে আইনি লড়াইয়েও জিততে পারেন। কিছু নেটিভ একটি নতুন সম্পত্তি বা একটি গাড়ি কিনবে। আপনি আজ একটি মেডিকেল সার্জারির সময় নির্ধারণ করবেন, যার জন্য তহবিলের প্রয়োজন হবে। ব্যবসায়ীরা অংশীদারিত্বের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারেন, তবে চরম যত্নের সাথে।

    মিথুন রাশিফল আজ মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন। ত্বকের সাথে যুক্ত ছোটখাটো সমস্যা থাকবে। ডায়েটের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখাও ভালো। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং ওয়ার্কআউটগুলি এখনও চালিয়ে যাওয়া উচিত। রান্নাঘরে কাজ করা মহিলারা শাকসবজি কাটার সময় ছোটখাটো কাটা হতে পারে। সুস্থ থাকার জন্য আপনার আজ কমপক্ষে 6 ঘন্টা ঘুমানো উচিত। শিশুদেরও ভাইরাল জ্বর দেখা দেবে।

