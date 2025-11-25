Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মিথুন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৫ নভেম্বরের রাশিফল

    মিথুন রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 25, 2025 1:20 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মিথুন (মে 21 - জুন 21) দৈনিক রাশিফল পূর্বাভাস বলছে, কৌতূহলী উজ্জ্বল মন নতুন সহায়ক সংযোগ খুঁজে পায় মিথুন, আপনার কৌতূহলী মন আপনাকে আজ দ্রুত শিখতে সহায়তা করে। পরিষ্কারভাবে কথা বলুন, সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন এবং শুনুন। নতুন বন্ধু বা ধারণা দরকারী সুযোগ নিয়ে আসবে। মিথুন, আপনার দ্রুত মন আজ প্রাণবন্ত ধারণা নিয়ে আসে। অনুসরণ করার জন্য একটি নতুন ধারণা চয়ন করুন, একটি সহজ পরিকল্পনা তৈরি করুন এবং প্রয়োজনে কিছুটা সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করুন। চ্যাটে সৎ থাকুন এবং গসিপ এড়িয়ে চলুন। ছোট ছোট নতুন দক্ষতা শেখা প্রতিবেশীদের সাথে সুযোগ এবং মনোরম কথোপকথনের সুযোগ খুলবে। মিথুন রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথন আজকে প্রেমে উষ্ণ করে তোলে। ছোট গল্পগুলি শেয়ার করুন এবং আপনার যত্ন দেখানোর জন্য সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। যদি একা থাকে তবে একটি চ্যাট বারবার মিটিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে যা আস্থা তৈরি করে। অংশীদারদের জন্য, কৌতুকপূর্ণ কৌতুক এবং সৎ প্রশংসা দিনটিকে উজ্জ্বল করে তুলবে। অবিচল থাকার জন্য প্রতিশ্রুতিগুলি ছোট এবং পরিষ্কার রাখুন। মিশ্র সংকেত এড়িয়ে চলুন এবং পরিকল্পনাগুলি দয়া করে ব্যাখ্যা করুন। মিথুন রাশিফল আজ কাজ পরিষ্কার যোগাযোগের পক্ষে। সংক্ষিপ্ত বাক্যে কথা বলুন এবং একটি সভার পরে মূল পয়েন্টগুলি লিখুন। আপনি যখন পারেন দ্রুত সহায়তা দিন এবং আরও দ্রুত শিখতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনও নতুন কাজ দেওয়া হয় তবে আপনি কখন এটি শেষ করতে পারবেন তা বলুন এবং ছোট পদক্ষেপের পরিকল্পনা করুন। অগ্রাধিকারগুলির একটি ঝরঝরে তালিকা রাখুন এবং সেগুলি প্রায়শই পরীক্ষা করুন। আপনার দ্রুত চিন্তাভাবনা এবং অবিচল ফলো-আপ সহকর্মী এবং পরিচালকদের কাছ থেকে আস্থা এবং ছোট পুরষ্কার জিততে পারে এবং প্রতিদিন শিখতে থাকে। মিথুন রাশিফল আজ আর্থিক সম্ভাবনা ছোট পদক্ষেপ এবং ভাল নোট থেকে আসে। আয়ের উপর নজর রাখুন এবং আজই একটি ছোট সঞ্চয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। এমন জিনিস কেনা এড়িয়ে চলুন যা কেবল অল্প সময়ের জন্য আপনাকে খুশি করে। আপনি যদি কোনও চুক্তি দেখেন, তবে অর্থ প্রদানের আগে পর্যালোচনাগুলি পরীক্ষা করুন এবং দামগুলি তুলনা করুন। প্রয়োজনীয় আইটেমগুলির জন্য কোনও বন্ধুর সাথে খরচ ভাগ করে নেওয়া সহায়তা করতে পারে। আপনার বাজেট দেখার জন্য এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে শান্ত বোধ করার জন্য ব্যয়ের একটি সহজ রেকর্ড রাখুন এবং এখনই একটি ছোট সাপ্তাহিক ট্র্যাকিং অভ্যাস তৈরি করুন। মিথুন রাশিফল আজ স্বাস্থ্যের জন্য তাজা বাতাস এবং পরিষ্কার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। স্ক্রিন থেকে সংক্ষিপ্ত বিরতি নিন, বাইরে হাঁটুন এবং কাজগুলির মধ্যে আলতো করে প্রসারিত করুন। হালকা, তাজা খাবার খান এবং ঘন ঘন জল পান করুন। যদি উত্তেজনা বাড়ে তবে এক মিনিটের জন্য চোখ বন্ধ করুন এবং আস্তে আস্তে শ্বাস নিন। সংক্ষিপ্ত, মজাদার আন্দোলন চেষ্টা করুন যা আপনাকে হাসতে বাধ্য করে। ঘুমানোর সময় শান্ত রাখুন এবং দেরিতে ভারী স্ন্যাকস এড়িয়ে চলুন। ছোট, অবিচলিত যত্ন আজ এবং আগামীকাল আপনার শক্তি এবং মেজাজকে বাড়িয়ে তুলবে এবং কৃতজ্ঞতার সাথে দিনটিকে স্বাগত জানাবে। মিথুন রাশির গুণাবলী শক্তি: অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, জ্ঞানী, স্মার্ট, মনোরম, দ্রুত বুদ্ধিমান, মনোমুগ্ধকর দুর্বলতা: অসঙ্গতিপূর্ণ, গসিপি, অলস প্রতীক: যমজ উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: বাহু এবং ফুসফুস সাইন শাসক: বুধ ভাগ্যবান দিন: বুধ শুভ রঙ: রৌপ্য ভাগ্যবান সংখ্যা: 7 ভাগ্যবান পাথর: পান্না মিথুন রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু মেলা সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক রাশি, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা রাশি, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Gemini Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    Gemini Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    News/Astrology/মিথুন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৫ নভেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes