    মিথুন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৮ নভেম্বরের রাশিফল

    মিথুন রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 28, 2025 1:05 PM IST
    By Sayani Rana
    উৎপাদনশীল হন এবং পেশাগত জীবনে পরিবর্তনগুলি দেখুন। নিরাপদ বিনিয়োগের বিকল্পগুলি বিবেচনা করুন। প্রেম এবং চাকরি উভয়ের সেরা মুহুর্তগুলি সন্ধান করুন। স্মার্টভাবে সম্পদ পরিচালনা করুন। আপনি আজ কোনও বন্ধুর সাথে আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে পারেন। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল
    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল

    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল

    মিথুন রাশির প্রেমের রাশিফল আজ সঙ্গীর প্রতি স্নেহ বর্ষণ চালিয়ে যান। অফিসের রোম্যান্স থেকে দূরত্ব বজায় রাখা ভাল, বিশেষত বিবাহিত স্থানীয়দের জন্য, কারণ এটি দিনের দ্বিতীয় অংশে বড় ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে। সম্পর্কের অহং-সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য আজ একটি ভাল দিন। আপনার বাবা-মা সকলেই প্রেমের সম্পর্কটি অনুমোদন করবেন। কিছু বিবাহিত মহিলা অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে এটি থেকে বেরিয়ে আসতে পছন্দ করবেন। যাইহোক, চূড়ান্ত কল করার আগে প্রতিটি দিক বিশ্লেষণ করা ভাল।

    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল

    মিথুন রাশিফল আজ ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সভায় যোগ দিন। আজ, আপনি একাধিক কাজ আশা করতে পারেন যার জন্য একাধিক টুপি পরার প্রয়োজন হবে। বিক্রয় ও বিপণন কর্মীদের লক্ষ্য পূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আইনি পেশাদার এবং বিমান চলাচলের কর্মীদের আজ ব্যস্ত সময়সূচী থাকতে পারে। সেগুলি উত্তীর্ণ করার জন্য আপনি চাকরির সাক্ষাত্কারে অংশ নিতে পারেন। ব্যবসায় নতুন অংশীদারিত্ব হবে, তবে সম্পদের ক্ষেত্রে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। একাডেমিক সেমিনার বা সেশনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের নতুন ধারণা উপস্থাপন করতে হবে।

    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল

    মিথুন রাশিফল আজ সম্পদ আসবে। এটি কোনও বন্ধুর সাথে আর্থিক সমস্যাগুলি পরিষ্কার করতে সহায়তা করবে। আপনি ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করতে পারেন। বন্ধুর সাথে আর্থিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আপনি দিনের দ্বিতীয় অংশটি বেছে নেবেন। পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি সম্পর্কিত আলোচনা এড়িয়ে চলুন। যদিও আপনি সমস্ত মুলতুবি বকেয়া পরিশোধ করবেন, তবে ব্যবসায়ের নতুন ক্ষেত্রে অন্ধ বিনিয়োগ এড়ানো ভাল।

    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল

    মিথুন রাশিফল আজ ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা সত্ত্বেও, আপনি আজ অ্যাডভেঞ্চার ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে ভাল থাকবেন। যাদের কার্ডিয়াক সমস্যার ইতিহাস রয়েছে তাদের আজ সতর্ক হওয়া উচিত। ছোটখাটো জটিলতা দেখা দিতে পারে। আপনার ডায়েট থেকে চর্বি এবং তেল বাদ দেওয়া উচিত এবং পরিবর্তে আরও শাকসবজি এবং ফল যুক্ত করা উচিত। মহিলারা চোখে ব্যথা সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারেন। শিশুদের কানে সংক্রমণও হতে পারে।

