    মিথুন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৯ নভেম্বরের রাশিফল

    মিথুন রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 29, 2025 9:26 AM IST
    By Sayani Rana
    আপনার প্রতিশ্রুতি জীবনে সমৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে। সঙ্গীর প্রতি স্নেহ বর্ষণ চালিয়ে যান। আপনার পেশাগত জীবনও আজ ফলপ্রসূ হবে। সমৃদ্ধি আপনার পাশে থাকবে। তবে স্বাস্থ্যের জটিলতা দেখা দিতে পারে।

    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)
    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল

    মিথুন রাশিফল আজ প্রেমে আরও বেশি সময় ব্যয় করার বিষয়টি বিবেচনা করুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি অতীতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করেছেন। ধৈর্যশীল শ্রোতা হন এবং আপনার প্রেমিককে ভাল মেজাজে রাখুন। প্রেমিককে আঘাত করতে পারে এমন অতীতে ডুবে যাওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার বাবা-মা এই সম্পর্কটি অনুমোদন করতে পারেন। কিছু প্রেমের ক্ষেত্রে অহংকার সম্পর্কিত সমস্যা দেখা যাবে। যারা সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন, তাদের আরও অভিব্যক্তিপূর্ণ হওয়ার জন্য সতর্ক থাকতে হবে। বিবাহিত দম্পতিদের বাইরের মতামত এড়ানো উচিত এবং পরিবর্তে রোম্যান্সকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সঠিক আলোচনা করা উচিত।

    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল

    মিথুন রাশিফল আজ অফিসে পেশাদার হন এবং আপনার প্রতিশ্রুতি ইতিবাচক ফলাফল দেবে। কিছু আইটি এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাদাররা একটি কঠোর সময়সূচী দেখতে পাবেন। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে আগ্রহী তারা আজ কাগজটি নামিয়ে রাখতে পারেন এবং একটি চাকরির পোর্টালে প্রোফাইলটি আপডেট করতে পারেন। শেফ, আইটি প্রফেশনাল, ডিজাইনার ও শিক্ষাবিদরা বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। আপনার যদি চাকরির ইন্টারভিউ থাকে তবে আত্মবিশ্বাসী হন কারণ আপনি এটি ক্র্যাক করবেন। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন পণ্য বা ধারণা চালু করতে সফল হবেন।

    মিথুন রাশিফল আজ আপনি আর্থিকভাবে ভাল।

    মিথুন রাশিফল আজ আপনি আর্থিকভাবে ভাল। আজ কোনও বড় আর্থিক বিরোধ ঘটবে না এবং কিছু পুরানো বকেয়াও পরিশোধ করা হবে। ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের নতুন অংশীদার পাবেন যারা আজ আরও সম্প্রসারণে সহায়তা করতে পারেন। আপনি স্টক মার্কেট বা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিনিয়োগ করতেও বেছে নিতে পারেন। পরিবারের মধ্যে সম্পত্তির সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা এবং নিষ্পত্তি করার জন্য দিনের দ্বিতীয় অংশটি বেছে নিন।

    মিথুন রাশির আজকের রাশিফল

    মিথুন রাশিফল আজ যাদের লিভার সম্পর্কিত সমস্যা রয়েছে তাদের চিকিত্সার যত্নের প্রয়োজন হতে পারে। দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণের সময় আপনার একটি মেডিকেল কিটও বহন করা উচিত। গলা বা কানের সংক্রমণ দিনের দ্বিতীয় প্রভাবকে প্রভাবিত করবে। একদিনের জন্য অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন এবং গভীর রাতে গাড়ি চালাবেন না। কিছু সিনিয়রদের ঘুম সম্পর্কিত সমস্যার জন্য চিকিত্সা সহায়তাও প্রয়োজন হতে পারে। মহিলারা ত্বকের সংক্রমণ সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারেন।

