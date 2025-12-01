মিথুন রাশির মাসিক রাশিফল! ডিসেম্বর ২০২৫ কেমন যাবে?
মিথুন রাশির ডিসেম্বর মাস কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো যাবে? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন রাশিফল।
মিথুন (মে 21-জুন 21) মাসিক রাশিফল পূর্বাভাস বলে, কৌতূহলী মন এই মাসে ব্যবহারিক পথ খুঁজে পায় শক্তি শেখা, বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং ব্যবহারিক পছন্দগুলিতে স্থানান্তরিত হয়; মজা এবং কাজের ভারসাম্য বজায় রাখুন, অল্প পরিমাণে সঞ্চয় করুন এবং অবিচল, সদয় মনোযোগের সাথে পারিবারিক বন্ধনকে উষ্ণ রাখুন। ডিসেম্বর মিথুন রাশিকে পরিষ্কার চিন্তাভাবনা এবং সহায়ক বক্তৃতা দেয়। ছোট ছোট শেখার পদক্ষেপগুলি, ধারণাগুলি ভাগ করে নেওয়া এবং সহজ পরিকল্পনাগুলিতে ফোকাস করুন। বন্ধুরা দরকারী পরিচিতি অফার করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে, অবিচল পছন্দগুলি ছোট লাভ নিয়ে আসে। আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় করুন, স্বাস্থ্যের রুটিন রাখুন এবং বাড়িতে শান্তি আনতে প্রবীণদের সম্মান করুন। মিথুন রাশির প্রেমের রাশিফল এই মাসে অবিবাহিতরা গ্রুপ, ক্লাস বা বন্ধুত্বপূর্ণ চ্যাটের মাধ্যমে নতুন লোকের সাথে দেখা করতে পারে; পরিষ্কারভাবে কথা বলুন এবং সৎ আগ্রহ দেখান। দম্পতিদের জন্য, উষ্ণ কথোপকথন এবং যত্নের ছোট ছোট কাজগুলি বন্ধনকে শক্তিশালী করে- ধারণাগুলি ভাগ করে নেওয়া, একটি সাধারণ খাবার রান্না করা এবং একসাথে পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ নেওয়া। আঘাত করতে পারে এমন শব্দগুলি এড়িয়ে চলুন; দয়ালু ভাষা বেছে নিন। যদি কোনও ছোট্ট মতবিরোধ দেখা দেয় তবে প্রথমে শুনুন এবং আলতো করে ব্যাখ্যা করুন। ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং অবিচল মনোযোগ দেখানো এই মাসে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং পারস্পরিক বিশ্বাস এবং আনন্দ নিয়ে আসবে। মিথুন রাশি এই মাসের রাশিফল এই মাসে শেখা, কথা বলা এবং ছোট ছোট প্রকল্পগুলির পক্ষে। বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবহার করুন, সভায় যোগ দিন, নোট নিন এবং ব্যবহারিক ধারণাগুলি প্রস্তাব করুন। যদি কোনও চাকরি পরিবর্তন বিবেচনা করা হয় তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাবধানতার সাথে গবেষণা করুন। সংক্ষিপ্ত কোর্স বা পড়া সাহায্য করবে। নির্ভরযোগ্য সতীর্থদের সাথে সহযোগিতা করুন এবং সংগঠিত কাজ দেখান। গসিপ এবং তাড়াহুড়ো করা পছন্দগুলি এড়িয়ে চলুন। সময় ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ: বড় কাজগুলিকে ধাপে বিভক্ত করুন, প্রতিদিন ছোট অংশগুলি শেষ করুন। মাসের শেষে, আপনি যদি শান্ত থাকেন এবং প্রতিদিন মনোনিবেশ করেন তবে ছোট অবিচলিত লাভ বা প্রশংসা আপনার কাছে পৌঁছাতে পারে। মিথুন রাশির এই মাসের রাশিফল অর্থের জন্য সাবধানতার সাথে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার: আবেগপ্রবণ কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন এবং প্রতি সপ্তাহে একটি ছোট সঞ্চয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। পরিবারের বিলগুলি ট্র্যাক করুন এবং বড় কেনাকাটার আগে দামের তুলনা করুন। টিউটরিং, লেখালেখি বা একটি সংক্ষিপ্ত কাজ থেকে সামান্য অতিরিক্ত উপার্জন আসতে পারে। পরিবারের সাথে ভাগ করে নেওয়া ব্যয়গুলি পরিষ্কারভাবে আলোচনা করুন এবং অর্থ ধার দেওয়ার আগে সাবধানতা অবলম্বন করুন। পেমেন্টের রেকর্ড রাখুন এবং একটি ছোট জরুরি তহবিল সংরক্ষণ করুন। এখন ব্যবহারিক পছন্দগুলি শীঘ্রই অর্থকে শান্ত এবং আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলবে এবং স্থিতিশীল শান্তি নিয়ে আসবে। মিথুন রাশিফল এই মাসের মিথুন, কোমল অভ্যাসের সাথে শরীর এবং মনের যত্ন নিন। সংক্ষিপ্ত হাঁটাচলা করুন, ঘন ঘন প্রসারিত করুন এবং নিয়মিত বিরতি সহ স্ক্রিন থেকে আপনার চোখকে বিশ্রাম দিন। সাধারণ নিরামিষ খাবার খান, ফল এবং উষ্ণ পানীয় অন্তর্ভুক্ত করুন এবং দেরী ভারী খাবার এড়িয়ে চলুন। একটি স্থির ঘুমের সময়সূচী রাখুন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করুন। স্নায়ুগুলি স্থির করতে সংক্ষিপ্ত শ্বাস প্রশ্বাসের অনুশীলন বা শান্ত সকালের প্রার্থনা চেষ্টা করুন। যদি স্ট্রেস বা ব্যথা থাকে তবে তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তারের সাথে দেখা করুন। ছোট পদক্ষেপগুলি এখন দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং স্থায়ী শক্তি নিয়ে আসে। মিথুন রাশির গুণাবলী শক্তি: অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, জ্ঞানী, স্মার্ট, মনোরম, দ্রুত বুদ্ধিমান, মনোমুগ্ধকর দুর্বলতা: অসঙ্গতিপূর্ণ, গসিপি, অলস প্রতীক: যমজ উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: বাহু এবং ফুসফুস সাইন শাসক: বুধ ভাগ্যবান দিন: বুধ শুভ রঙ: রৌপ্য ভাগ্যবান সংখ্যা: 7 ভাগ্যবান পাথর: পান্না মিথুন রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু মেলা সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক রাশি, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা রাশি, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)