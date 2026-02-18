Edit Profile
    সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে এই সব মূলাঙ্কের জাতক-জাতিকাদের বিয়ের পরে খোলে ভাগ্য! আসে ধন সম্পদ টাকা?

    সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে, কিছু নির্দিষ্ট তারিখে জন্ম নেওয়া জাতক জাতিকারা বিয়ের ক্ষেত্রে খুবই ভাগ্যবান হয়। এই জাতক জাতিকারা কেবল একজন প্রেমময় জীবনসঙ্গীই খুঁজে পায় না, বরং ধনী শ্বশুরবাড়ির লোকও খুঁজে পায়। এর ফলে বিয়ের পরে হঠাৎ সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভবনা থাকে।

    Published on: Feb 18, 2026 10:00 AM IST
    By Sayani Rana
    সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে, কিছু নির্দিষ্ট তারিখে জন্ম নেওয়া জাতক জাতিকারা বিয়ের ক্ষেত্রে খুবই ভাগ্যবান হয়। এই জাতক জাতিকারা কেবল একজন প্রেমময় জীবনসঙ্গীই খুঁজে পায় না, বরং ধনী শ্বশুরবাড়ির লোকও খুঁজে পায়। এর ফলে বিয়ের পরে হঠাৎ সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভবনা থাকে।

    সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে এই সব মূলাঙ্কের জাতক-জাতিকাদের বিয়ের পরে খোলে ভাগ্য!
    সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে এই সব মূলাঙ্কের জাতক-জাতিকাদের বিয়ের পরে খোলে ভাগ্য!

    এই মূলাঙ্ক সংখ্যাগুলির মানুষেরা তাঁদের ধনী শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে প্রচুর সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে এবং তাদের জীবন হঠাৎ করেই বদলে যায়। তারা ধনীতে পরিণত হয়। এই মূলাঙ্ক সংখ্যাগুলি কী কী তা জেনে নিন।

    ৩ নম্বর গ্রহ জ্ঞান, সম্পদ, সুখ, ভাগ্য এবং বিবাহের গ্রহ বৃহস্পতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বৃহস্পতির কৃপায়, ৩ নম্বর গ্রহের (যারা ৩, ১২, ২১ এবং ৩০ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন) তারা একজন প্রেমময় জীবনসঙ্গী এবং সমৃদ্ধ শ্বশুরবাড়ির অধিকারী হন। নম্বরের এই ব্যক্তিদের ভাগ্য বিয়ের পর উজ্জ্বল হয়। এঁরা এঁদের শ্বশুরবাড়ির লোক এবং তাঁদের স্বামী বা স্ত্রীর কাছ থেকে যথেষ্ট আর্থিক লাভ পায়। এমনকী যদি তাঁরা দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তবুও তাঁরা বিয়ের পর বিলাসবহুল জীবন উপভোগ করবেন।

    ৬ নম্বরের অধিপতি শুক্র গ্রহ হল সম্পদ, প্রেম এবং আকর্ষণের কারক। শুক্রের কারণে, এই ব্যক্তিরা সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হন। তারা আরাম-আয়েশ এবং বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। শুক্রের প্রভাবে, এই ব্যক্তিরা খুব ধনী হয়ে ওঠেন। তাদের শ্বশুরবাড়ির ধনী সদস্য হওয়ার এবং হঠাৎ ধনী হওয়ার সম্ভবনাও থাকে। এই ব্যক্তিরা বিলাসবহুল জীবন উপভোগ করেন। অর্থের পাশাপাশি, তারা তাদের জীবনে প্রচুর ভালোবাসাও খুঁজে পান।

