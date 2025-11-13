Gita Shloka: দূর হবে শত্রুর কুনজর! গীতার এই ২ শ্লোক পাঠে চরম পাপ থেকেও মুক্তি
Gita Shloka Reading Benefits: গীতার শ্লোক দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের পথ দেখিয়ে এসেছে নানা বিপদে আপদে। শত্রুর কুনজর বাঁচিয়ে নিজের কাজে ন্যস্ত থাকাও গীতারই শিক্ষা। গীতার এই দুটি শ্লোক নিয়মিত পাঠ করলে চরম পাপ থেকেও নিজেকে মুক্ত করা সম্ভব।
ভগবদ্গীতা হলো মূলত আত্মজ্ঞান, কর্তব্য (ধর্ম) এবং ভক্তির মাধ্যমে জীবনের সমস্ত ভয়, মোহ ও বাধা জয় করার শিক্ষা। গীতাতে সরাসরি 'শত্রু দমন' বা 'কুনজর দূরীকরণ'-এর জন্য কোনও মন্ত্রের উল্লেখ নেই, তবে কিছু শক্তিশালী শ্লোক রয়েছে, যা নিয়মিত পাঠ করলে ভগবানের কাছ থেকে সুরক্ষা লাভ হয় এবং শত্রুর কুনজর বা অমঙ্গলজনক ইচ্ছা আপনা-আপনিই নষ্ট হয়ে যায়।
শত্রুর কুনজর বা কোনও প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এবং কার্যকরী দুটি শ্লোক নিচে দেওয়া হলো, যা ভক্তকে অভয় ও আত্মবিশ্বাস প্রদান করে।
১. ধার্মিকদের রক্ষা ও দুষ্কৃতদের বিনাশের শ্লোক - এই শ্লোকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার মূল কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, যা ধার্মিকদের রক্ষা এবং পাপীদের বিনাশের প্রতিশ্রুতি দেয়। শত্রুর অমঙ্গলজনক ইচ্ছা থেকে বাঁচতে এটি শক্তিশালী কবচ হিসেবে কাজ করে।
অর্থ: সাধু ও ধার্মিকদের রক্ষা করার জন্য এবং পাপী ও দুষ্কৃতদের বিনাশ করার জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।
উপকারিতা: এই শ্লোকটি নিষ্ঠাভরে পাঠ করলে ভক্তের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে স্বয়ং ভগবান তাকে সমস্ত অশুভ শক্তি ও শত্রুর অনিষ্টকর চিন্তা থেকে রক্ষা করছেন। এই বিশ্বাসই সমস্ত ভয় দূর করে এবং শত্রুর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।
২. চূড়ান্ত শরণাগতির মন্ত্র - এই শ্লোকটিকে গীতার সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র বা 'চারম শ্লোক' বলা হয়। সমস্ত ভয়, উদ্বেগ এবং শত্রুতা থেকে স্থায়ী মুক্তি পেতে এটি চূড়ান্ত সমাধান।
অর্থ: সমস্ত রকম ধর্ম (কর্তব্য) পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ (ভয় ও ত্রুটি) থেকে মুক্ত করব, তুমি শোক করো না।
উপকারিতা: এই মন্ত্রটি জপ করলে ভক্তের মন থেকে সমস্ত ভয় দূর হয় এবং সে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করে। একবার ভগবানের শরণাগত হলে, শত্রুর কুনজর বা কোনও প্রকার অশুভ শক্তি ভক্তের কোনও ক্ষতি করতে পারে না, কারণ সে সরাসরি ভগবানের সুরক্ষা পায়।
পদ্ধতি: প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্র পরে ১০৮ বার এই শ্লোকগুলি জপ করলে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শত্রুর কুনজর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।
