অগস্ট মাসে বড় বড় গ্রহের গোচর! খুলবে উন্নতির বন্ধ দুয়ার, ভাগ্য চমকাবে এই ৩ রাশির

অগস্ট মাসে বড় বড় গ্রহের গোচর! খুলবে উন্নতির বন্ধ দুয়ার, ভাগ্য চমকাবে এই ৩ রাশির
জ্যোতিষীদের মতে, গ্রহমণ্ডলে একের পর এক প্রধান গ্রহের রাশি পরিবর্তনের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়। আগস্ট মাসে বিশেষ করে সূর্য ও বৃহস্পতির অনুকূল অবস্থান বেশ কিছু রাশির ভাগ্যকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রতিটি নতুন মাসের সূচনা গ্রহমণ্ডলের এক নতুন গতির বার্তা নিয়ে আসে। পঞ্জিকা ও জ্যোতিষীয় গণনা অনুযায়ী, আগস্ট ২০২৬ মাসটি জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও ইতিবাচক হতে চলেছে। কারণ এই একটি মাত্র মাসেই সূর্য, বুধ, শুক্র ও মঙ্গলের মতো বেশ কয়েকটি প্রধান গ্রহ নিজেদের রাশি ও নক্ষত্র পরিবর্তন করতে চলেছে।
এই একাধিক গ্রহের রাশি পরিবর্তন ও শুভ গ্রহ গোচরের (Grah Gochar) ফলে তৈরি হবে একাধিক কল্যাণকর যোগ। এই গোচরের ইতিবাচক প্রভাব সমস্ত ১২টি রাশির ওপর পড়লেও বিশেষ কয়েকটি নির্দিষ্ট রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সূচনা হবে এক পরম সুবর্ণ সময়ের। অগস্ট ২০২৬-এর গ্রহ গোচর এবং কোন কোন রাশির সুবর্ণ ভাগ্য খুলবে, জেনে নিন।
জ্যোতিষীদের মতে, গ্রহমণ্ডলে একের পর এক প্রধান গ্রহের রাশি পরিবর্তনের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়। আগস্ট মাসে বিশেষ করে সূর্য ও বৃহস্পতির অনুকূল অবস্থান বেশ কিছু রাশির ভাগ্যকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।
অগস্ট ২০২৬ গ্রহ গোচরের শুভ প্রভাব প্রাপ্ত প্রধান রাশিগুলি
- মেষ রাশি: আগস্ট মাসের গ্রহ গোচর মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে এতদিন ধরে চলে আসা বাধা দূর হবে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। আয়ের নতুন পথ উন্মুক্ত হওয়ার কারণে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স চমৎকারভাবে বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক সম্পর্কে মধুরতা বজায় থাকবে এবং নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে।
- সিংহ রাশি: আগস্ট মাসে স্বরাশি সিংহ রাশিতে সূর্যের উপস্থিতি সিংহ রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস, সাহস ও সম্মান বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। চাকরির পাশাপাশি সরকারি খাত বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বড় সুসংবাদ ও পদোন্নতি পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি দারুণ লাভজনক হবে; পুরোনো আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাওয়ার স্পষ্ট যোগ রয়েছে।
- ধনু রাশি: ধনু রাশির জাতক-জাতিকারা এই আগস্ট মাসে ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। দূরভ্রমণ বা বিদেশ যাত্রার পরিকল্পনা সফল হতে পারে। শিক্ষা, গবেষণা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাথে যুক্ত শিক্ষার্থীরা ইতিবাচক ফল পাবেন। ধনু রাশির জাতকদের মন সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং পরিবারে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাবে।
অগস্ট মাসে সার্বিক শুভফল ধরে রাখার জ্যোতিষীয় উপায়
১. প্রতি সকালে উদীয়মান সূর্যদেবকে তামার লোটায় জল অর্পণ করুন এবং ওঙ্কার বা সূর্য মন্ত্র জপ করুন।
২. বুধ ও শুক্রের শুভ প্রভাব বাড়াতে যেকোনো বুধবারে গণেশজিকে ২১টি দূর্বা ঘাস নিবেদন করুন।
৩. প্রতি শনিবারে দুঃস্থ মানুষকে সাধ্যমতো খাদ্য বা বস্ত্র দান করুন; এটি অশুভ গ্রহের নজর থেকে রক্ষা করবে।
গ্রহের আন্দোলন জীবনে সাময়িক চ্যালেঞ্জ আনলেও আগস্ট ২০২৬-এর এই বড় গ্রহ গোচর বহু নতুন সম্ভাবনা ও উন্নতির বিপুল দরজা খুলে দিচ্ছে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক কর্ম এবং শাস্ত্রমত পরামর্শ মেনে চললে আগস্ট মাসেই জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও সমৃদ্ধি অর্জিত হবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More