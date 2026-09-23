২৩ সেপ্টেম্বর কুম্ভ রাশিতে অশুভ গ্রহণ যোগ! ৫ রাশির শুরু চরম কঠিন সময়, অভাব বাড়তে পারে এই সময়ে

২৩ সেপ্টেম্বর কুম্ভ রাশিতে অশুভ গ্রহণ যোগ! ৫ রাশির শুরু চরম কঠিন সময়, অভাব বাড়তে পারে এই সময়ে
জ্যোতিষবিদদের মতে, চন্দ্র ও রাহুর এই গ্রহণের প্রভাব মানসিক অস্থিরতা, হঠকারী সিদ্ধান্ত, দুর্ঘটনা এবং আকস্মিক ধনহানির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কুম্ভ রাশিতে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা এই গ্রহণ যোগের অশুভ প্রভাব বিশেষ করে ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে চরম সতর্কতার সংকেত দিচ্ছে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ছায়াগ্ৰহ রাহু এবং মন, মস্তিষ্ক ও অনুভূতির কারক চন্দ্রদেবের যুতি বা সহাবস্থানকে অত্যন্ত অশুভ ও মানসিক কষ্টদায়ক বলে গণ্য করা হয়। বৈদিক পঞ্চাঙ্গ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে চন্দ্রদেব শনিদেবের অধিপত্য যুক্ত কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করছেন, যেখানে আগে থেকেই ছায়াগ্ৰহ রাহুদেব অবস্থান করছেন। কুম্ভ রাশিতে রাহু ও চন্দ্রের এই অশুভ মেলবন্ধনে গঠিত হতে চলেছে মারাত্মক ও আশঙ্কাজনক 'গ্রহণ যোগ' (Grahan Yog)।
জ্যোতিষবিদদের মতে, চন্দ্র ও রাহুর এই গ্রহণের প্রভাব মানসিক অস্থিরতা, হঠকারী সিদ্ধান্ত, দুর্ঘটনা এবং আকস্মিক ধনহানির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কুম্ভ রাশিতে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা এই গ্রহণ যোগের অশুভ প্রভাব বিশেষ করে ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে চরম সতর্কতার সংকেত দিচ্ছে। চাকুরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে অসন্তোষ, ব্যবসায়ীদের বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি এবং পারিবারিক সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে। ২৩ সেপ্টেম্বরের এই গ্রহণ যোগে কোন ৫ রাশির জাতক-জাতিকাদের বাড়তি সতর্ক হয়ে পদক্ষেপ ফেলতে হবে—জেনে নিন।
১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহু-চন্দ্রের 'গ্রহণ যোগ'-এর জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় মানদণ্ডে গ্রহণ যোগ মানুষের চিন্তাশক্তি ও মানসিক স্থিরতাকে দুর্বল করে দেয়:
- ভ্রম, বিভ্রান্তি ও হঠকারী সিদ্ধান্ত: মন কারক চন্দ্র রাহুর গ্রাসে যাওয়ায় ব্যক্তি কাল্পনিক ভয়, হতাশা ও মানসিক উদ্বেগে ভোগে। এই সময়ে নেওয়া বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত লোকসানের মুখ দেখতে পারে।
- শারীরিক ও আর্থিক ঝুঁকি: রক্তচাপ, অনিদ্রা, মাথা ব্যাথার মতো শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি শেয়ার বাজার বা ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে টাকা ডুবে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে।
২. ২৩ সেপ্টেম্বর গ্রহণ যোগে যে ৫ রাশির বাড়বে চরম কষ্ট ও সতর্কতা
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির একাদশ भाव অর্থাৎ আয় ও লাভ স্থানে গ্রহণ যোগ তৈরি হওয়ায় আর্থিক লেনদেনে চরম জটিলতা দেখা দিতে পারে। কাউকে দেওয়া ধার শোধ না হওয়ায় টাকা আটকে যেতে পারে। ব্যবসায়িক পার্টনার বা বন্ধুদের সাথে মতবিরোধ ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।
খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির অধিপতি স্বয়ং চন্দ্রদেব। কর্কট রাশির অষ্টম ভাবে রাহু ও চন্দ্রের এই গ্রহণ যোগ তৈরি হওয়ায় স্বাস্থ্য ও মানসিক দিক থেকে সময়টি শুভ নয়। গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা অবলম্বন করুন। অফিসের রাজনীতি থেকে দূরে না থাকলে মান-সম্মানহানির যোগ রয়েছে।
গ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির ষষ্ঠ ভাব অর্থাৎ শত্রু ও ঋণ ভাবে এই অশুভ যোগ গঠিত হওয়ায় গোপন শত্রুরা আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের চাপে শারীরিক ক্লান্তি ও অবসাদ গ্রাস করতে পারে। নতুন কোনো ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
ঘ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির চতুর্থ ভাব অর্থাৎ গৃহ ও সুখ স্থান প্রভাবিত হওয়ায় পারিবারিক জীবনে অস্থিরতা ও কলহ বাড়তে পারে। প্রপার্টি বা জমি সংক্রান্ত যেকোনো আইনি কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখাই ভালো। মায়ের স্বাস্থ্যের হঠাৎ অবনতি মানসিক উদ্বেগ বাড়াতে পারে।
ঙ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): স্বয়ং কুম্ভ রাশিতে অর্থাৎ লগ্ন বা প্রথম ভাবেই রাহু ও চন্দ্রের এই মারণ গ্রহণ যোগ তৈরি হচ্ছে। ফলে কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের নিজের স্বাস্থ্য, মানসিক স্থায়িত্ব ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সতর্ক থাকতে হবে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত কেরিয়ার ও ব্যবসায় বড় ধাক্কা দিতে পারে।
৩. অশুভ গ্রহণ যোগের কুপ্রভাব কাটাতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
রাহু ও চন্দ্রের এই গ্রহণ যোগের অশুভ প্রভাব কাটাতে এবং মানসিক শান্তি বজায় রাখতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম মেনে চলা বাঞ্ছনীয়:
- শিবলিঙ্গে জল ও কাঁচা দুধ অর্পণ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর শিবলিঙ্গে কাঁচা দুধ ও গঙ্গার জল অর্পণ করুন এবং 'ওঁ নমঃ শিবায়' অথবা মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করুন।
- চন্দ্র ও রাহুর বীজ মন্ত্র জপ: সন্ধ্যার পর অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ সোমায় নমঃ' এবং 'ওঁ রাং রাহবে নমঃ' মন্ত্র জপ করলে মানসিক বিভ্রান্তি দূর হয়।
- সাদা বস্তু দান: দুস্থ বা অসচ্ছল মানুষদের চাল, চিনি, দুধ বা সাদা পোশাক দান করলে গ্রহণ যোগের অশুভ প্রভাব অনেকটাই প্রশমিত হয়।
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ কুম্ভ রাশিতে গঠিত অশুভ গ্রহণ যোগ মেষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সতর্কতামূলক সংকেত দিচ্ছে। ধৈর্য, আধ্যাত্মিক চর্চা এবং বিচক্ষণ আর্থিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই প্রতিকূল সময়টি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More