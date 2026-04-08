    Grahan Yog: কুম্ভে গ্রহণ যোগ রয়েছে ১৩ এপ্রিল! ৩ রাশিতে ব্যাপক প্রভাব, জ্যোতিষমত রইল

    Grahan Yog in Kumbh rashi : কুম্ভ রাশিতে বর্তমানে সূর্য ও রাহু গ্রহ রয়েছে। এই রাশিতে চাঁদও আসতে চলেছে। এমতাবস্থায় চন্দ্র ও রাহুর কারণে গ্রহণ যোগব্যায়াম তৈরি হবে। রাশিচক্রের উপর কী প্রভাব পড়বে? এখানে পড়ুন

    Published on: Apr 08, 2026 3:16 PM IST
    By Sritama Mitra
    Grahan Yog in Kumbh rashi : ১৩ এপ্রিল একটি বিশেষ যোগ তৈরি হতে চলেছে। কুম্ভ রাশিতে বর্তমানে সূর্য ও রাহু রয়েছে। কিন্তু যখন চন্দ্র এই রাশিতে আসবে, তখন এই দুইয়ের সংমিশ্রণের কারণে গ্রহণ তৈরি হবে। চন্দ্র এবং রাহুর কারণে, গ্রহণটি অনেক রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে। এই ধরনের যোগ অত্যন্ত বিশেষ, কারণ এর মধ্যে নেতিবাচকতা অনেক বেশি। তাই এ সময় ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে। কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি গ্রহণ যোগের দ্বারা প্রভাবিত হবে।

    গ্রহণ যোগের জেরে, আপনাকে এর নেতিবাচক প্রভাবের মুখোমুখি হতে হতে পারে। এই সময়ে, আপনার বিয়ে করা উচিত নয়, বলে মনে করেন বহু রাশির জাতক জাতিকারা।এই সময়ে নেতিবাচকতা বেশি থাকে। মানুষ বিরক্ত হতে পারেন, রেগে যেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সমস্যা আছে। মানসিক শান্তি নেই। আপনি কঠোর পরিশ্রম করেন, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম দৃশ্যমান হয় না। আপনি যে পথে যাবেন, আপনাকে সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে।

    কোন ৩ টি রাশিচক্র গ্রহণের যোগব্যায়াম দ্বারা প্রভাবিত হবে?

    কন্যা

    এই রাশির জাতক জাতিকাদের কারও সাথে ঝগড়া হতে পারে। তাই যেকোনো বিতর্ক থেকে দূরে থাকুন। আপনি যদি কোনও ব্যবসা বা চাকরিতে পরিবর্তন আনতে চান তবে আপনাকে কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে। এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।

    মীন

    মীন রাশির জন্য এটি একটি ভালো সময় হবে। এই রাশিচক্রের লোকদের ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে পারে। আপনি মানসিকভাবে চাপে থাকতে পারেন। এই সময়ে সিদ্ধান্তগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে, তাই কারও পরামর্শ নেওয়ার চেষ্টা করুন বা অবহিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করুন।

    কর্কট

    এই রাশির জন্য চাপের কারণ হতে পারে। উদ্বেগ, বিভ্রান্তির কারণে আপনি ভুগতে পারেন। এজন্য ধৈর্য ধরুন এবং সবকিছু ভেবেচিন্তে করুন।

    রাহুর মহাদশায় কী করা উচিত?

    শনির পঞ্চাশ শতাংশ গুণাবলী রাহুতে রয়েছে। এ থেকে এটা পরিষ্কার যে শনির প্রভাবের কারণে রাহু এর দ্বারা আক্রান্ত রাশিচক্রকে অর্ধেক ফল সরবরাহ করবে। হাতের মাঝের আঙুলে লোহার আংটি পরুন। রাহুর শুভ ফলাফল পেতে সর্বদা আপনার সাথে একটি রৌপ্য মুদ্রা রাখুন। রাহুর মহাদশায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই গঙ্গায় স্নান করতে হবে। কথিত আছে যে এটি রাহুকে শান্ত করে। কালো কুকুরকে খাওয়ান। রাহুর কোলাহল এড়াতে চাইলে খারাপ ইলেকট্রনিক জিনিস ব্যবহার করবেন না।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

