Grahan Yog: কুম্ভে গ্রহণ যোগ রয়েছে ১৩ এপ্রিল! ৩ রাশিতে ব্যাপক প্রভাব, জ্যোতিষমত রইল

Grahan Yog: কুম্ভে গ্রহণ যোগ রয়েছে ১৩ এপ্রিল! ৩ রাশিতে ব্যাপক প্রভাব, জ্যোতিষমত রইল
Grahan Yog in Kumbh rashi : ১৩ এপ্রিল একটি বিশেষ যোগ তৈরি হতে চলেছে। কুম্ভ রাশিতে বর্তমানে সূর্য ও রাহু রয়েছে। কিন্তু যখন চন্দ্র এই রাশিতে আসবে, তখন এই দুইয়ের সংমিশ্রণের কারণে গ্রহণ তৈরি হবে। চন্দ্র এবং রাহুর কারণে, গ্রহণটি অনেক রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে। এই ধরনের যোগ অত্যন্ত বিশেষ, কারণ এর মধ্যে নেতিবাচকতা অনেক বেশি। তাই এ সময় ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে। কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি গ্রহণ যোগের দ্বারা প্রভাবিত হবে।
গ্রহণ যোগের জেরে, আপনাকে এর নেতিবাচক প্রভাবের মুখোমুখি হতে হতে পারে। এই সময়ে, আপনার বিয়ে করা উচিত নয়, বলে মনে করেন বহু রাশির জাতক জাতিকারা।এই সময়ে নেতিবাচকতা বেশি থাকে। মানুষ বিরক্ত হতে পারেন, রেগে যেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সমস্যা আছে। মানসিক শান্তি নেই। আপনি কঠোর পরিশ্রম করেন, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম দৃশ্যমান হয় না। আপনি যে পথে যাবেন, আপনাকে সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে।
কোন ৩ টি রাশিচক্র গ্রহণের যোগব্যায়াম দ্বারা প্রভাবিত হবে?
কন্যা
এই রাশির জাতক জাতিকাদের কারও সাথে ঝগড়া হতে পারে। তাই যেকোনো বিতর্ক থেকে দূরে থাকুন। আপনি যদি কোনও ব্যবসা বা চাকরিতে পরিবর্তন আনতে চান তবে আপনাকে কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে। এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।
মীন
মীন রাশির জন্য এটি একটি ভালো সময় হবে। এই রাশিচক্রের লোকদের ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে পারে। আপনি মানসিকভাবে চাপে থাকতে পারেন। এই সময়ে সিদ্ধান্তগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে, তাই কারও পরামর্শ নেওয়ার চেষ্টা করুন বা অবহিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করুন।
কর্কট
এই রাশির জন্য চাপের কারণ হতে পারে। উদ্বেগ, বিভ্রান্তির কারণে আপনি ভুগতে পারেন। এজন্য ধৈর্য ধরুন এবং সবকিছু ভেবেচিন্তে করুন।
রাহুর মহাদশায় কী করা উচিত?
শনির পঞ্চাশ শতাংশ গুণাবলী রাহুতে রয়েছে। এ থেকে এটা পরিষ্কার যে শনির প্রভাবের কারণে রাহু এর দ্বারা আক্রান্ত রাশিচক্রকে অর্ধেক ফল সরবরাহ করবে। হাতের মাঝের আঙুলে লোহার আংটি পরুন। রাহুর শুভ ফলাফল পেতে সর্বদা আপনার সাথে একটি রৌপ্য মুদ্রা রাখুন। রাহুর মহাদশায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই গঙ্গায় স্নান করতে হবে। কথিত আছে যে এটি রাহুকে শান্ত করে। কালো কুকুরকে খাওয়ান। রাহুর কোলাহল এড়াতে চাইলে খারাপ ইলেকট্রনিক জিনিস ব্যবহার করবেন না।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )
