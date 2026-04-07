এপ্রিলে অশুভ ‘গ্রহণ যোগ’, ৫ রাশির জীবনে ঘনিয়ে আসতে পারে বিপদের মেঘ! জানুন বাঁচার উপায়

এপ্রিলে অশুভ ‘গ্রহণ যোগ’, ৫ রাশির জীবনে ঘনিয়ে আসতে পারে বিপদের মেঘ! জানুন বাঁচার উপায়
২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে মহাকাশে গ্রহদের এক বিরল এবং প্রতিকূল বিন্যাস তৈরি হতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুযায়ী, এই মাসে তৈরি হচ্ছে অত্যন্ত অশুভ 'গ্রহণ যোগ'। সূর্য, রাহু এবং বুধের এই অশুভ সংমিশ্রণ কেবল ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, বরং সামাজিক ও বৈশ্বিক স্তরেও অস্থিরতা তৈরি করতে পারে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে 'গ্রহণ যোগ' অত্যন্ত নেতিবাচক এক পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচিত হয়। যখন কোনো রাশিতে রাহু বা কেতুর সাথে সূর্য অথবা চন্দ্রের সংযোগ ঘটে, তখন এই যোগের সৃষ্টি হয়। ২০২৬ সালের এপ্রিলে মীন রাশিতে রাহু এবং সূর্যের মিলন ঘটছে, যার সাথে যুক্ত হয়েছে বুদ্ধির কারক গ্রহ বুধ। এই ত্র্যহস্পর্শ বা ত্রিগ্রহী যোগের ফলে মানুষের আত্মবিশ্বাস হ্রাস পেতে পারে এবং ভুল সিদ্ধান্তের কারণে বড় ধরণের ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হয়।
গ্রহণ যোগের প্রভাব ও বর্তমান পরিস্থিতি
বর্তমান গ্রহ বিন্যাস অনুযায়ী, রাহু ইতিমধ্যেই মীন রাশিতে অবস্থান করছে। এপ্রিল মাসে সূর্য এই রাশিতে প্রবেশ করার ফলে রাহুর সাথে তার সংযোগ ঘটবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহু হলো ছায়া গ্রহ, যা সূর্যের তেজকে গ্রাস করার চেষ্টা করে। এর ফলে সরকারি কাজে বাধা, সামাজিক অস্থিরতা এবং মানসিক চাপের মতো সমস্যা প্রকট হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে যারা প্রশাসনিক কাজ বা রাজনীতির সাথে যুক্ত, তাদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল।
কোন কোন রাশির ওপর পড়বে বিশেষ প্রভাব?
১. মেষ রাশি (Aries):
মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই গ্রহণ যোগ দ্বাদশ ভাবে তৈরি হচ্ছে। এর ফলে আপনার হঠাৎ করে বড় অংকের অর্থ ব্যয় হতে পারে। চোখের সমস্যা বা অনিদ্রাজনিত শারীরিক জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময় বিদেশের সাথে যুক্ত ব্যবসায়িক লেনদেনে সতর্ক থাকতে হবে।
২. মিথুন রাশি (Gemini):
আপনার রাশির দশম ভাবে এই অশুভ যোগ তৈরি হওয়ায় কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। সহকর্মীদের সাথে বিবাদ বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়ার ভয় রয়েছে। এই সময় কোনো নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়া বা বড় বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন।
৩. কন্যা রাশি (Virgo):
কন্যা রাশির সপ্তম ভাবে এই যোগের প্রভাব পড়বে। ফলে দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি এবং অশান্তি বাড়তে পারে। অংশীদারিত্বের ব্যবসায় পার্টনারের সাথে মতবিরোধের জেরে ব্যবসায়িক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
৪. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio):
পঞ্চম ভাবে গ্রহণ যোগের কারণে বৃশ্চিক রাশির জাতকদের সন্তানদের স্বাস্থ্য বা পড়াশোনা নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। শেয়ার বাজার বা ফাটকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে বড় ধরণের আর্থিক লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে। প্রেমঘটিত বিষয়েও জটিলতা দেখা দিতে পারে।
৫. মীন রাশি (Pisces):
যেহেতু মীন রাশিতেই সূর্য ও রাহুর মিলন ঘটছে, তাই এই রাশির জাতকদের ওপর প্রভাব হবে সবথেকে বেশি। মানসিক বিভ্রান্তি, মাথা যন্ত্রণা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব আপনাকে ভোগাতে পারে। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শান্ত মনে চিন্তা করা প্রয়োজন।
অশুভ প্রভাব কাটাতে জ্যোতিষীয় প্রতিকার
গ্রহণ যোগের নেতিবাচক প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে জ্যোতিষবিদরা কিছু বিশেষ পরামর্শ দিয়েছেন:
- সূর্য মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় 'ওঁ ঘুণি সূর্যায় নমঃ' মন্ত্রটি জপ করুন।
- দান-ধ্যান: রবিবারে লাল কাপড়, গম বা গুড় দুঃস্থ মানুষকে দান করলে সূর্যের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
- শিবলিঙ্গে জলাভিষেক: মহাদেবকে জল ও বেলপাতা অর্পণ করলে রাহুজনিত অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
- আদিত্য হৃদয় স্তোত্র: নিয়মিত আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করলে মানসিক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে।
গ্রহের এই অশুভ যোগ আমাদের জীবনের একটি সাময়িক পর্যায়। এপ্রিলের এই গ্রহণ যোগের সময়টিতে ধৈর্য এবং সংযম অবলম্বন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সঠিক আধ্যাত্মিক চর্চা এবং সাবধানতার মাধ্যমে এই প্রতিকূল সময় কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। মনে রাখবেন, সচেতনতাই যেকোনো বিপদের সবথেকে বড় ঢাল।
