    এপ্রিলে অশুভ ‘গ্রহণ যোগ’, ৫ রাশির জীবনে ঘনিয়ে আসতে পারে বিপদের মেঘ! জানুন বাঁচার উপায়

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে 'গ্রহণ যোগ' অত্যন্ত নেতিবাচক এক পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচিত হয়। যখন কোনো রাশিতে রাহু বা কেতুর সাথে সূর্য অথবা চন্দ্রের সংযোগ ঘটে, তখন এই যোগের সৃষ্টি হয়। এবার এর প্রভাব পড়বে ৫ রাশির উপরে। 

    Published on: Apr 07, 2026 8:50 AM IST
    By Suman Roy
    ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে মহাকাশে গ্রহদের এক বিরল এবং প্রতিকূল বিন্যাস তৈরি হতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুযায়ী, এই মাসে তৈরি হচ্ছে অত্যন্ত অশুভ 'গ্রহণ যোগ'। সূর্য, রাহু এবং বুধের এই অশুভ সংমিশ্রণ কেবল ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, বরং সামাজিক ও বৈশ্বিক স্তরেও অস্থিরতা তৈরি করতে পারে।

    এপ্রিলে অশুভ 'গ্রহণ যোগ', ৫ রাশির জীবনে ঘনিয়ে আসতে পারে বিপদের মেঘ!

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে 'গ্রহণ যোগ' অত্যন্ত নেতিবাচক এক পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচিত হয়। যখন কোনো রাশিতে রাহু বা কেতুর সাথে সূর্য অথবা চন্দ্রের সংযোগ ঘটে, তখন এই যোগের সৃষ্টি হয়। ২০২৬ সালের এপ্রিলে মীন রাশিতে রাহু এবং সূর্যের মিলন ঘটছে, যার সাথে যুক্ত হয়েছে বুদ্ধির কারক গ্রহ বুধ। এই ত্র্যহস্পর্শ বা ত্রিগ্রহী যোগের ফলে মানুষের আত্মবিশ্বাস হ্রাস পেতে পারে এবং ভুল সিদ্ধান্তের কারণে বড় ধরণের ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হয়।

    গ্রহণ যোগের প্রভাব ও বর্তমান পরিস্থিতি

    বর্তমান গ্রহ বিন্যাস অনুযায়ী, রাহু ইতিমধ্যেই মীন রাশিতে অবস্থান করছে। এপ্রিল মাসে সূর্য এই রাশিতে প্রবেশ করার ফলে রাহুর সাথে তার সংযোগ ঘটবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহু হলো ছায়া গ্রহ, যা সূর্যের তেজকে গ্রাস করার চেষ্টা করে। এর ফলে সরকারি কাজে বাধা, সামাজিক অস্থিরতা এবং মানসিক চাপের মতো সমস্যা প্রকট হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে যারা প্রশাসনিক কাজ বা রাজনীতির সাথে যুক্ত, তাদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল।

    কোন কোন রাশির ওপর পড়বে বিশেষ প্রভাব?

    ১. মেষ রাশি (Aries):

    মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই গ্রহণ যোগ দ্বাদশ ভাবে তৈরি হচ্ছে। এর ফলে আপনার হঠাৎ করে বড় অংকের অর্থ ব্যয় হতে পারে। চোখের সমস্যা বা অনিদ্রাজনিত শারীরিক জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময় বিদেশের সাথে যুক্ত ব্যবসায়িক লেনদেনে সতর্ক থাকতে হবে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini):

    আপনার রাশির দশম ভাবে এই অশুভ যোগ তৈরি হওয়ায় কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। সহকর্মীদের সাথে বিবাদ বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়ার ভয় রয়েছে। এই সময় কোনো নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়া বা বড় বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন।

    ৩. কন্যা রাশি (Virgo):

    কন্যা রাশির সপ্তম ভাবে এই যোগের প্রভাব পড়বে। ফলে দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি এবং অশান্তি বাড়তে পারে। অংশীদারিত্বের ব্যবসায় পার্টনারের সাথে মতবিরোধের জেরে ব্যবসায়িক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

    ৪. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio):

    পঞ্চম ভাবে গ্রহণ যোগের কারণে বৃশ্চিক রাশির জাতকদের সন্তানদের স্বাস্থ্য বা পড়াশোনা নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। শেয়ার বাজার বা ফাটকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে বড় ধরণের আর্থিক লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে। প্রেমঘটিত বিষয়েও জটিলতা দেখা দিতে পারে।

    ৫. মীন রাশি (Pisces):

    যেহেতু মীন রাশিতেই সূর্য ও রাহুর মিলন ঘটছে, তাই এই রাশির জাতকদের ওপর প্রভাব হবে সবথেকে বেশি। মানসিক বিভ্রান্তি, মাথা যন্ত্রণা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব আপনাকে ভোগাতে পারে। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শান্ত মনে চিন্তা করা প্রয়োজন।

    অশুভ প্রভাব কাটাতে জ্যোতিষীয় প্রতিকার

    গ্রহণ যোগের নেতিবাচক প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে জ্যোতিষবিদরা কিছু বিশেষ পরামর্শ দিয়েছেন:

    • সূর্য মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় 'ওঁ ঘুণি সূর্যায় নমঃ' মন্ত্রটি জপ করুন।
    • দান-ধ্যান: রবিবারে লাল কাপড়, গম বা গুড় দুঃস্থ মানুষকে দান করলে সূর্যের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
    • শিবলিঙ্গে জলাভিষেক: মহাদেবকে জল ও বেলপাতা অর্পণ করলে রাহুজনিত অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
    • আদিত্য হৃদয় স্তোত্র: নিয়মিত আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করলে মানসিক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে।

    গ্রহের এই অশুভ যোগ আমাদের জীবনের একটি সাময়িক পর্যায়। এপ্রিলের এই গ্রহণ যোগের সময়টিতে ধৈর্য এবং সংযম অবলম্বন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সঠিক আধ্যাত্মিক চর্চা এবং সাবধানতার মাধ্যমে এই প্রতিকূল সময় কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। মনে রাখবেন, সচেতনতাই যেকোনো বিপদের সবথেকে বড় ঢাল।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

