অক্ষয় তৃতীয়া গৃহপ্রবেশ করবেন? এই সব কাজ করলে বাড়িতে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে

অক্ষয় তৃতীয়া গৃহপ্রবেশ করবেন? এই সব কাজ করলে বাড়িতে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে
অক্ষয় তৃতীয়া 19 এপ্রিল 2026 তারিখে। এই দিনে আবুজ মহুরত থাকে, অর্থাৎ কোনও বিশেষ মহুরত ছাড়াও গৃহ প্রবেশ করা যায়। বিশ্বাস করা হয় যে অক্ষয় তৃতীয়ায় বাড়িতে প্রবেশ করে দেবী লক্ষ্মী বাড়িতে বাস করেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক গৃহপ্রবেশ সংক্রান্ত নিয়মকানুন।
অক্ষয় তৃতীয়া হিন্দু ধর্মের একটি অত্যন্ত শুভ এবং পবিত্র উৎসব, যা বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয় দিনে উদযাপিত হয়। এই বছর, অক্ষয় তৃতীয়া রবিবার, ১৯ এপ্রিল, পড়েছে। এই দিনে অনেকেই গৃহ প্রবেশ করেন। অক্ষয় তৃতীয়ায় বাড়িতে প্রবেশ করলে মা লক্ষ্মী আশীর্বাদ করেন এবং বাড়িতে সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি এবং সমৃদ্ধি আসে।
অক্ষয় তৃতীয়ায় গৃহ প্রবেশ কেন শুভ? অক্ষয় তৃতীয়াকে 'অক্ষয়' বলা হয়, যার অর্থ 'যা কখনও ক্ষয় হয় না'। এই দিনে করা শুভ কাজ, দান এবং গৃহপ্রবেশের ফল অসীম (অসীম) থাকে। এই দিনটি গৃহ প্রবেশের জন্য বিশেষ ভাবে শুভ। প্রধান দরজাটি সৌজন্য পূর্ণভাবে সাজান গৃহ প্রবেশের দিনে, মূল দরজাটি তোরণ, ফুলের মালা এবং রঙ্গোলি দিয়ে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিন। মূল দরজা হল ঘরের শক্তির প্রবেশদ্বার।
এটিকে সুন্দর এবং শুভ করে তোলার মাধ্যমে, ইতিবাচক শক্তি ঘরে প্রবেশ করে এবং নেতিবাচক শক্তিগুলিকে দূরে রাখে। লক্ষ্মী-গণেশের রূপালী মূর্তি স্থাপন করুন গৃহ প্রবেশ পূজার সময় যতটা সম্ভব একটি ছোট রুপোর লক্ষ্মী-গণেশের মূর্তি স্থাপন করুন। রূপা পবিত্রতা ও সমৃদ্ধির প্রতীক। লক্ষ্মী ধন ও সমৃদ্ধির দেবী, আর গণেশ বাধা দূরীকরণকারী। উভয়ের একযোগে প্রতিষ্ঠার ফলে বাড়িতে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং সমস্ত বাধা দূর হয়। লাল কাপড়ে মূর্তি রাখুন এবং প্রতিদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করুন। গৃহ প্রবেশ পূজায়
সাধারণ পূজার পাশাপাশি বাস্তু পূজা, নবগ্রহ পূজা, যোগিনী পূজা ও ক্ষেত্রপাল পূজা করতে হবে। বাস্তু পূজা বাড়ির বাস্তু ত্রুটিগুলি দূর করে। নবগ্রহ পূজা গ্রহের সাথে সামঞ্জস্য নিয়ে আসে। ক্ষেত্রপাল পূজা বাড়ির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এই পুজোগুলি ঘরের সমস্ত দিককে বিশুদ্ধ এবং নিরাপদ করে তোলে। পূজা গৃহ প্রবেশের সময় চারদিকে প্রদীপ দেখান পূজার সময় ঘরের প্রতিটি ঘর, রান্নাঘর ও মূল পূজা স্থলে ঘি বা কর্পূরের প্রদীপ দেখান। এটি করার ফলে ঘরের প্রতিটি কোণে ঐশ্বরিক আলো এবং ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত হয়। রান্নাঘরে প্রদীপ দেখানো খাদ্য ও শস্যের সমৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে শুভ।
স্বামী-স্ত্রী ডান পা দিয়ে প্রবেশ করেন গৃহ প্রবেশের সময় স্বামী-স্ত্রী যখন ঘরে প্রবেশ করেন, তখন ডান পা দিয়ে প্রথম পদক্ষেপ নিন। এটি একটি শুভ সূচনা।
ঘরে প্রবেশের পর প্রথমেই রান্নাঘরে দুধ ফুটিয়ে নিন বা ক্ষীর-হালুয়ার মতো মিষ্টি খাবার তৈরি করুন। এটি বাড়িতে সমৃদ্ধি এবং সুখ নিয়ে আসে।
অক্ষয় তৃতীয়ায় গৃহ প্রবেশ করার সময় এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখুন। এটি মা লক্ষ্মীর স্থায়ী আশীর্বাদ নিয়ে আসবে এবং আপনার নতুন বাড়িতে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে।
