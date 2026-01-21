Edit Profile
    Guru Brihaspati Margi: ঝড়ের বেগে সৌভাগ্য বৃদ্ধির সময় আসছে! গুরু করবেন কৃপা, লাকি কারা?

    মার্গীগুরু বৃহস্পতি নিয়ে আসছেন সৌভাগ্যের ফোয়ারা।

    Published on: Jan 21, 2026 10:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    জ্যোতিষশাস্ত্রে, সমস্ত ১২ টি গ্রহের মধ্যে বৃহস্পতি হলে দেবতাদের গুরু। তাঁর মর্যাদা আলাদা। এই সময়ে, বৃহস্পতি মিথুন রাশিতে বসে বিপরীত গতিতে ট্রানজিট করছেন। গুরুর পদক্ষেপগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। গুরুর গতি ধীর গতিতে পরিবর্তিত হয়। এই বছর, বৃহস্পতি মার্গী হবেন। ১২ বছর পর মার্গী হতে চলেছেন গুরু। মার্চ মাসে মার্গী হতে চলেছেন গুরু।

    Rashifal Guru Margi

    হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, মার্চ মাস থেকে গুরু মার্গী চালে ট্রানজিট শুরু করবেন। এই পরিস্থিতিতে, বৃহস্পতির গতিবিধির পরিপ্রেক্ষিতে কিছু রাশিচক্রের জন্য সময়টি খুব শুভ প্রমাণিত হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, আসুন জেনে নেওয়া যাক বৃহস্পতির মার্গী অবস্থার ফলে কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। রইল লাকি রাশির লিস্ট।

    সিংহ রাশি

    এই রাশি চিহ্ন বৃদ্ধি করবে বৃহস্পতি সিংহ রাশির লোকদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। বৃহস্পতির শুভ প্রভাবের কারণে অনেক প্রকল্পে সাফল্য অর্জন করা হবে। সমাজে আপনার অবস্থান ও মর্যাদা বাড়বে। আর্থিক বিষয়ে, আপনাকে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একই সময়ে, আপনি এই সময়ে অনেক নতুন বিনিয়োগের বিকল্প পেতে পারেন। ফলত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই সময়টি শুভ।

    বৃষ রাশি

    বৃহস্পতি মার্গী হওয়ায় হওয়া বৃষ রাশির লোকদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা অনেক ভালো বিনিয়োগকারী পেতে পারেন। প্রেমের জীবনে কিছু উত্থান-পতন থাকবে, যা কথা বলে মোকাবেলা করা যেতে পারে। আপনার ক্যারিয়ার জীবনে অনেক কাজ পাওয়া যাবে, যা আপনার বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে।

    মীন

    এই রাশি মীন রাশির লোকদের জন্য, বৃহস্পতির পশ্চাদপসরণ শুভ ফলাফল এনেছে। ইতিবাচকতা আপনার জীবনে থাকবে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। শিক্ষার্থীরাও কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথেও হাঁটতে যেতে পারেন। অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো থাকবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

