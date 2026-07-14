Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    Guru Brihaspati Asta: গুরু বৃহস্পতি অস্ত যাবেন কর্কটে! ১২ রাশির ভাগ্যে কী আসতে চলেছে?

    বৃহস্পতি ১৫ জুলাই অস্ত যাচ্ছে। বৃহস্পতি অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে অনেক রাশির জন্য ভাল এবং খারাপ যোগ তৈরি হবে।

    Published on: Jul 14, 2026, 11:10:08 IST
    By Sritama Mitra
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গুরু বৃহস্পতি ১৫ জুলাই, ২০২৬ সন্ধ্যা ০৭.৫৯ এ কর্কট রাশিতে অস্ত যাবে এবং ১২ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ০৬.০৩ এ পুনরায় দেখা দেবে। কর্কট রাশিতে, বৃহস্পতির ২৮ দিন জ্যোতিষশাস্ত্রের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা।

    गुरु के अस्त
    गुरु के अस्त

    বৃহস্পতি অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে অনেক রাশির জন্য ভাল এবং খারাপ যোগ তৈরি হবে। এ ছাড়া বিয়ের মুহুরতের অভাব দেখা দেবে। নভেম্বর মাসে বিয়ে হবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক বারোটি রাশিচক্রের উপর বৃহস্পতি কীভাবে ফলাফল দেবে: মেষ থেকে সিংহ রাশির রাশি:

    মেষ রাশির লোকদের জন্য, নিজের বা পরিবারের সদস্যদের বাসস্থান বা কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন করুন। স্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয়।

    বৃষ: বৃষ রাশির জন্য একটি সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ যাত্রা। স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান। কর্মক্ষেত্র বা কাজের প্রকৃতির পরিবর্তন।

    মিথুন: মিথুন রাশির জন্য স্বাস্থ্য ও মেরামতের নামে অতিরিক্ত ব্যয়। পারিবারিক অস্থিরতা। রুটিন উন্নত করা।

    কর্কট রাশি: কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা শান্ত থাকবেন। আয়ের নতুন উৎস। নিজের ও পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সমস্যা।

    সিংহ রাশি: সিংহ রাশির জাতকদের জন্য স্বাস্থ্য ও কাজের প্রতিবন্ধকতা। বাসস্থান, কর্মস্থলে পরিবর্তন। নির্মাণ কাজের খরচ। মিশ্র অভিজ্ঞতা। কন্যা রাশির জন্য

    কন্যা রাশি: কন্যা রাশির লোকদের জন্য পরিবারে শুভ কাজ। ভাইবোনের অগ্রগতি। ধর্মীয় কাজে আগ্রহ।

    তুলা রাশি: তুলা রাশির জন্য মিশ্র প্রভাব। কর্মক্ষেত্রে একটু সংগ্রাম। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়। পরিবারের সদস্যের অবস্থান পরিবর্তন।

    বৃশ্চিক রাশি: বৃশ্চিক রাশিচক্রের জন্য একটি দীর্ঘ যাত্রা। নতুন কেনাকাটা। পরিবারে ভাল এবং অশুভ উভয় ঘটনাই। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, তবে ব্যয় বেশি হবে।

    ধনু রাশি: ধনু রাশির জন্য একটি সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ যাত্রা। বিতর্কিত মামলায় অর্ধ-হৃদয় সাফল্য। স্বাস্থ্য অস্থিরতা। ভুল সিদ্ধান্তে অর্থনৈতিক ক্ষতি।

    মকর রাশি: মকর রাশির জন্য পারিবারিক বিভ্রান্তি। কিছু স্থগিত কাজ করা হবে। তিক্ত কথায় সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মর্যাদা হারানো। নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠবে। নতুন কাজে ব্যস্ততা থাকবে।

    কুম্ভ রাশি: কুম্ভ রাশির জন্য বিতর্কিত সাফল্য। নতুন কেনাকাটা। মেরামত, স্বাস্থ্য, আদালত সংক্রান্ত কাজের খরচ। পুরোনো সমস্যার সমাধান করা। গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য। নতুন সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা।

    মীন রাশি: মীন রাশির পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে অর্ধ-হৃদয় সাফল্য। স্বাস্থ্য, মেরামত ও কেনাকাটার খরচ। সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত ভাল এবং খারাপ উভয় খবর।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Guru Brihaspati Asta: গুরু বৃহস্পতি অস্ত যাবেন কর্কটে! ১২ রাশির ভাগ্যে কী আসতে চলেছে?

    Choose sun sign to read horoscope

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes