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    Brihaspati Kripa: একগুচ্ছ রাশির উপর বৃহস্পতির কৃপা থাকে! লাকির লিস্টে কি আপনারটিও রয়েছে?

    জ্যোতিষশাস্ত্রে, বৃহস্পতি গ্রহকে সবচেয়ে শুভ গ্রহগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বৃহস্পতিকে জ্ঞান, সম্পদ, সম্মান, বিবাহ, সন্তান এবং ভাগ্যের গ্রহ বলা হয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে গুরুর আশীর্বাদ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা ক্রমাগত তাদের জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান।

    Published on: Jun 07, 2026 3:01 PM IST
    By Sritama Mitra
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    জ্যোতিষশাস্ত্রে, বৃহস্পতি গ্রহকে সবচেয়ে শুভ গ্রহগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বৃহস্পতিকে জ্ঞান, সম্পদ, সম্মান, বিবাহ, সন্তান এবং ভাগ্যের গ্রহ বলা হয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে গুরুর আশীর্বাদ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা ক্রমাগত তাদের জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান। এই ধরনের মানুষ কঠিন পরিস্থিতিতেও তাদের পথ তৈরি করে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, কিছু রাশিচক্র রয়েছে যার উপর বৃহস্পতি গ্রহের প্রভাবকে বিশেষভাবে শুভ বলে মনে করা হয়। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্র বৃহস্পতি ধনু রাশির বিশেষ অনুগ্রহে বাস করে-

    এই রাশিচক্রের ভাগ্য সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করে, বৃহস্পতির বিশেষ করুণা রয়েছে
    এই রাশিচক্রের ভাগ্য সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করে, বৃহস্পতির বিশেষ করুণা রয়েছে

    ধনু- এই রাশির প্রভু বৃহস্পতি গ্রহ নিজেই। এই কারণেই এই রাশিচক্রের মানুষের উপর বৃহস্পতির প্রভাব বেশি দেখা যায়। ধনু রাশির জাতীয়রা সাধারণত ইতিবাচক মনস্ক এবং কঠোর পরিশ্রমী। তারা শিক্ষা, ক্যারিয়ার এবং সামাজিক জীবনে ভাল সুযোগ পায়। অনেক সময়, এমনকি যখন কঠিন সময় আসে, ভাগ্য তাদের পক্ষে থাকে। গুরুর কৃপায় তাদের আর্থিক অবস্থাও ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়।

    মীন রাশি - মীন রাশি বৃহস্পতি গ্রহের মালিকানাধীন। এই রাশির লোকেরা সংবেদনশীল এবং সংবেদনশীল হিসাবে বিবেচিত হয়। এরা অন্যকে সাহায্য করতে পছন্দ করে। মীন রাশির লোকেরা বৃহস্পতির শুভ প্রভাবের কারণে তাদের ক্যারিয়ারে উন্নতি এবং সম্মান পেতে পারে। অনেক সময় তারা আকস্মিক মুনাফার সুযোগও পান। তারা ধৈর্য এবং বোঝাপড়ার সাথে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলি পরিচালনা করে।

    কর্কট- বৃহস্পতি কর্কট রাশিচক্রের লোকদের জন্য শুভ ফলাফল দেয় বলে মনে করা হয়। গুরুর কৃপা থাকলে পরিবার, চাকরি ও ব্যবসায় ভালো ফল পেতে পারেন। এরা সমাজেও সম্মান পায়। কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং উত্সর্গের ভিত্তিতে সাফল্য অর্জন করেন। গুরুর ইতিবাচক প্রভাব তাদের ভাগ্যকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

    সিংহ- সিংহ রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাসী এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা রয়েছে বলে মনে করা হয়। যখন তারা বৃহস্পতি গ্রহের শুভ প্রভাব পান, তখন তাদের ব্যক্তিত্ব আরও উন্নত হয়। ক্যারিয়ারে নতুন দায়িত্ব ও সম্মান পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আর্থিক বিষয়েও আপনি ভাল ফলাফল পেতে পারেন। অনেক সময় তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল প্রত্যাশার চেয়ে ভাল হয়।

    বৃশ্চিক- বৃশ্চিক রাশিচক্রের লোকদের জন্যও বৃহস্পতি উপকারী বলে মনে করা হয়। গুরুর কৃপায় তারা জীবনে এগিয়ে যাওয়ার অনেক সুযোগ পেতে পারে। চাকরি ও ব্যবসায় অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে আর্থিক পরিস্থিতিরও উন্নতি হচ্ছে। এই লোকেরা তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে খুব সিরিয়াস এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করে।

    জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস অনুসারে, বৃহস্পতি গ্রহের শুভ প্রভাব একজন ব্যক্তির জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। কঠোর পরিশ্রম, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে যদি আপনি গুরুর আশীর্বাদ পান তবে সাফল্যের পথ সহজ হতে পারে। এই কারণেই গুরুকে শুভ, জ্ঞান এবং সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করা হয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Brihaspati Kripa: একগুচ্ছ রাশির উপর বৃহস্পতির কৃপা থাকে! লাকির লিস্টে কি আপনারটিও রয়েছে?

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