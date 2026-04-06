    Brihaspati Astrology: ২০২৬ পয়লা বৈশাখের পর থেকেই ভাগ্য ঘুরে যাবে ধনু সহ একগুচ্ছ রাশির! কৃপা করবেন বৃহস্পতি

    এপ্রিল মাসে গ্রহের গতিবিধি আবার পরিবর্তন আনছে। এবার আমরা বৃহস্পতি গ্রহের কথা বলছি, যা জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞান, ভাগ্য এবং সম্প্রসারণের কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। গুরু যখন তার অবস্থান পরিবর্তন করেন, তখন এটি সরাসরি ক্যারিয়ার, সম্পদ এবং চিন্তাভাবনার উপর প্রভাব ফেলে।

    Published on: Apr 06, 2026 3:07 PM IST
    By Sritama Mitra
    জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ২০ এপ্রিল, ২০২৬ বিকেল ৪:৪৩ মিনিটে, বৃহস্পতি পুনর্বাসু নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। বিশেষ ব্যাপার হল পুনর্বসু নক্ষত্রের প্রভু স্বয়ং গুরু। এমন পরিস্থিতিতে, এটি তার নিজের নক্ষত্রপুঞ্জে গুরুর প্রস্থান হিসাবে বিবেচিত হয়, যা এর প্রভাবকে কিছুটা শক্তিশালী করে তোলে। এই পরিবর্তনের পরে, অনেক লোকের জন্য জিনিসগুলি ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠছে বলে মনে হতে পারে। বিশেষ করে কাজ, অর্থ ও সুযোগের ক্ষেত্রে পার্থক্য অনুভূত হতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, বৃহস্পতির গতিবিধি পরিবর্তনের কারণে কোন রাশিচক্রের শুভ দিন শুরু হবে-

    মেষ - জাতক-জাতিকারা এই সময়ে স্বস্তি পেতে পারেন। আগে যে সমস্যাগুলি ছিল তা ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। ঋণ-সম্পর্কিত সমস্যাগুলিতেও উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, যা আপনাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবে। আত্মবিশ্বাস থাকবে এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। মিথুন রাশি- এই সময় মিথুন রাশির লোকদের জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। স্থগিত কাজ শেষ হতে শুরু করবে এবং আয়ের নতুন পথ খুলবে। যারা পড়াশোনা করছেন তাদের জন্যও এটি একটি ভাল সময়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সম্পর্কের উন্নতি হবে।

    কর্কট- এই সময়টি কর্কট রাশির মানুষের জন্য ভাগ্যের সাথে থাকবে। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলও দেখা যাবে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। বিনিয়োগ লাভজনক হতে পারে এবং পুরানো বিরোধগুলিও সমাধান করা যেতে পারে।

    তুলা রাশি- এই সময় তুলা রাশির মানুষের জন্য স্থিতিশীলতা আনতে পারে। আটকে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধার করা যাবে এবং আর্থিক অবস্থা আরও ভাল হবে। সমাজে সম্মান বাড়বে এবং নতুন অংশীদারিত্ব উপকারী হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো মনকে প্রফুল্ল করবে।

    ধনু রাশি - এই ট্রানজিটটি ধনু রাশির মানুষের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। আপনি চাকরি এবং ব্যবসায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। বিদেশ সম্পর্কিত কাজেও সাফল্যের লক্ষণ রয়েছে। পরিবারে শান্তি থাকবে এবং মানসিক অবস্থার উন্নতি হবে।

    যা মাথায় রাখবেন- এই সময়টাকে ভালো বলে মনে করা হলেও সবকিছু ভেবেচিন্তে করা জরুরি। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত পরে ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে। কী করবেন- বৃহস্পতির প্রভাব জোরদার করতে বৃহস্পতিবার হলুদ জিনিস দান করা শুভ বলে মনে করা হয়। এর পাশাপাশি অভাবী মানুষকে সাহায্য করা এবং ভগবান বিষ্ণুর পূজা করাও উপকারী বলে মনে করা হয়।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

