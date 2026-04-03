নবপঞ্চম রাজযোগে ভাগ্য ফিরে যাবে তুলা-সহ ৫ রাশির! মিটবে আর্থিক সমস্যা
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, প্রতিটি গ্রহ একটি নির্দিষ্ট সময় পর তার রাশি পরিবর্তন করে। দেবগুরু বৃহস্পতি বর্তমানে মিথুন রাশিতে। এই রাশিতে থাকাকালীন, এটি এক বা একাধিক গ্রহের সঙ্গে সংযোগ করে একাধিক যা শুভ এবং অশুভ রাজযোগ সৃষ্টি করবে। বৃহস্পতি বুধের সঙ্গে মিলিত হয়ে শক্তিশালী নবপঞ্চম রাজযোগ গঠন করেছে। এই রাজযোগটি ১২টি রাশিতে প্রভাব ফেলবে। তবে, এই পাঁচটি রাশির জাতক-জাতিকারা বিশেষ সুবিধা পেতে পারেন। দৃক পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, ৩ এপ্রিল বিকেল ৪টা বেজে ৫৫ মিনিট থেকে বৃহস্পতি এবং বুধ নবপঞ্চম রাজযোগ সৃষ্টি করবে।
কর্কট রাশি
এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হতে পারে। ধর্মীয় স্থানে তীর্থযাত্রার সুযোগ তৈরি হতে পারে। পার্থিব আরাম-আয়েশ লাভ হতে পারে। এই সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে। বাড়িতে শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে। চাকরিজীবীরা কাজের সূত্রে ভ্রমণ করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে সুফল বয়ে আনতে পারে।
তুলা রাশি
এই রাশির জাতক-জাতিকারা সর্বক্ষেত্রে সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ পুনরায় শুরু হতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য এই সময়টা ভালো। আপনি যে কাজ বা প্রকল্পে কাজ করছেন তাতে সফল হতে পারেন। গ্রাহকরা সন্তুষ্ট হতে পারেন। কাজের ফলে পদোন্নতি এবং আর্থিক লাভ হতে পারে। ব্যবসায়ীরা বিশেষ সুবিধা পেতে পারেন। বিবাহিত জীবন ভালো কাটবে। কর্মশক্তি অনুভব করবেন।
মীন রাশি
এই রাশির জাতক-জাতিকারা তাঁদের পিতামাতার কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন লাভ করবেন। যানবাহন, বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে এবং পরিবারে সুখ বিরাজ করবে। মায়ের স্বাস্থ্যের ধীরে ধীরে উন্নতি হতে পারে। এই সময় চাকরিজীবীদের জন্য সাফল্য ও সম্মান বয়ে আনবে। এটা ব্যবসায়ীদের, বিশেষ করে যারা রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাদের জন্য উপকারী হবে। শিক্ষার্থীরা এই সময়ে পড়াশোনায় ভালো ফল করতে পারে।
কুম্ভ রাশি
এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনতে পারে। এই রাশির জাতক-জাতিকাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। অনেক পরিকল্পনা সফল করতে পারে। আয় ভালো হবে। নতুন ব্যাবসা শুরু করতে চান, তবে এই সময়ে লাভবান হতে পারেন। চাকরি বদলির সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারে।
ধনু রাশি
এই সময়ে মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের দাম্পত্য জীবনের বিদ্যমান সমস্যা ও উত্তেজনার অবসান ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা বিবাহের প্রস্তাব পেতে পারেন। লগ্নের উপর বৃহস্পতির সপ্তম দৃষ্টির কারণে, চাকরিজীবী ব্যক্তিরাও তাদের কর্মজীবনে লাভবান হতে পারেন, যেখানে আয় বৃদ্ধি এবং পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাবসায়িক ক্ষেত্রেও লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।