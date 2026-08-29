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বৃহস্পতি ও বুধের বিরল যোগ! তাতেই পরম শুভ লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ! এবার এই ৩ রাশির ভাগ্য বদলাবেই

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, মহাকাশে বৃহস্পতি ও বুধের এই মহা-যুতি বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম বরদানস্বরূপ হতে চলেছে।

Published on: Aug 29, 2026, 10:48:34 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতি এবং বুদ্ধির কারক গ্রহ বুধ-এর সংযোগ বা যুতির গুরুত্ব অপরিসীম। দেবগুরু বৃহস্পতি হলেন জ্ঞান, ভাগ্যোন্নতি, প্রজ্ঞা ও ধনসম্পদের প্রতীক, অন্যদিকে বুধদেব হলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, বাচনিক তেজ, যুক্তি এবং বাণিজ্যের কারক। যখন এই দুই পরম শুভ গ্রহ এক রাশিতে মিলিত হয়, তখন মহাকাশে গঠিত হয় জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী ‘লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ’ (Laxmi Narayan Rajyog)।

বৃহস্পতি ও বুধের বিরল লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ! এবার এই ৩ রাশির ভাগ্য বদলাবেই
বৃহস্পতি ও বুধের বিরল লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ! এবার এই ৩ রাশির ভাগ্য বদলাবেই

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, মহাকাশে বৃহস্পতি ও বুধের এই মহা-যুতি বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম বরদানস্বরূপ হতে চলেছে। এই রাজযোগের শুভ প্রভাবে আগামী দিনে ক্যারিয়ারে অভাবনীয় প্রগতি, হঠাৎ আকস্মিক অর্থলাভ, নতুন ব্যবসার বিস্তার এবং সমাজে মান-সম্মান ও পদ-মর্যাদা বৃদ্ধির শুভ পথ প্রশস্ত হবে। দেবগুরু বৃহস্পতি ও বুধের এই বিরল সহাবস্থানে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।

১. বৃহস্পতি-বুধের যুতি ও 'লক্ষ্মী নারায়ন রাজযোগের' বৈদিক গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ ও বৃহস্পতির সহাবস্থানকে জ্ঞান ও ধনের মহা-সমন্বয় মানা হয়:

  • বুদ্ধি ও ভাগ্যের মিলন: বুধের ব্যবসা ও গণনার দক্ষতার সাথে যখন দেবগুরু বৃহস্পতির প্রজ্ঞা ও ভাগ্য যুক্ত হয়, তখন জাতকের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো নির্ভুল প্রমাণিত হয়।
  • বাণিজ্য ও ক্যারিয়ারে সাফল্য: ব্যাঙ্কিং, শিক্ষকতা, আইন, শেয়ার বাজার, আইটি, মিডিয়া এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই রাজযোগের প্রভাবে অলৌকিক সাফল্য ও মোটা অঙ্কের মুনাফা অর্জন করেন।

২. লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগে কপাল খুলবে যে ৩ রাশির

ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বৃহস্পতি ও বুধের এই যুতি এবং লক্ষ্মী নারায়ন রাজযোগ পরম শুভ ফল বয়ে আনবে। আপনার ধন ও বাণীর ঘর সক্রিয় হয়ে ওঠায় আর্থিক ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বকেয়া টাকা হঠাৎ ফেরত পেতে পারেন। আপনার বাচনিক দক্ষতার জোরে কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায় বড় চুক্তি নিজের নামে করতে সক্ষম হবেন। পরিবারে আনন্দের আমেজ থাকবে।

খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির অধিপতি হলেন স্বয়ং বুধদেব। ফলে বৃহস্পতির সাথে বুধের এই মিলন মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ক্যারিয়ার ও ব্যবসার দিক থেকে নতুন মাইলফলক স্পর্শ করার পথ তৈরি করবে। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু বা কাজের পরিকল্পনা থাকলে তা বাস্তবায়নের এটিই সেরা সময়। চাকরিজীবীদের পদোন্নতি (Promotion) বা বেতন বৃদ্ধির জোরালো যোগ রয়েছে। সমাজে আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।

গ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই রাজযোগ ভাগ্যস্থান ও আয়ের ঘরকে নতুন শক্তিতে বলীয়ান করবে। ভাগ্য আপনার প্রতিটি পদক্ষেপে পূর্ণ সঙ্গ দেবে। দূরবর্তী বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা দ্বিগুণ মুনাফা দেখতে পাবেন। শেয়ার বাজার বা প্রপার্টিতে সুচিন্তিত বড় বিনিয়োগ থেকে অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভ হতে পারে। মানসিকভাবে আপনি বেশ শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন।

৩. রাজযোগের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

বৃহস্পতি ও বুধের এই মহা-সংযোগের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং দেবী লক্ষ্মী ও ভগবান নারায়ণের কৃপা বজায় রাখতে কিছু সহজ নিয়ম মানতে পারেন:

  • শ্রী হরি বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা: প্রতি বৃহস্পতি ও বুধবারে ভগবান বিষ্ণু ও দেবী লক্ষ্মীর যৌথ আরাধনা করুন। বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করা পরম কল্যাণকর।
  • দান-ধ্যান: দুঃস্থদের ছোলার ডাল, কচি মুগ ডাল, হলুদ বস্ত্র বা সবুজ রঙের জিনিস দান করলে গ্রহ দোষ কেটে যায়।
  • মন্ত্র জপ: প্রতিদিন ‘ওঁ ব্রং বৃহস্পতয়ে নমঃ’ এবং ‘ওঁ বুং বুধায় নমঃ’ মন্ত্র ১০৮ বার জপ করলে মানসিক স্থায়িত্ব ও ধনসম্পদ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

বৃহস্পতি ও বুধের মিলনে গঠিত ‘লক্ষ্মী নারায়ন রাজযোগ’ বৃষ, মিথুন ও তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ও রাজকীয় সাফল্যের এক অনন্য সুবর্ণ সুযোগ। সঠিক লক্ষ্য ও আত্মবিশ্বাসের সাথে সুযোগগুলো কাজে লাগালে জীবনে স্থায়ী সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

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